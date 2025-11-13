Németh Balázs Facebook: 10 évvel a párizsi terrortámadás után (ma, november 13-án van az évforduló) újabb merényletet követ el Brüsszel Európa ellen! Ne legyen rövid az eszünk! Emlékezzünk rá, hogy 2015-ben a bevándorlók közé rejtőzve jöttek a terroristák Európába! Elég groteszk, de igaz, hogy éppen a párizsi tragédia 10. évfordulójának hetén jelentik be az új UNIÓS MIGRÁCIÓS PAKTUM élesítését. Értsük meg, mi ennek a lényege! Brüsszel “segít” azoknak az országoknak, amelyek nagy migrációs nyomással küzdenek. Ezeket hívják frontországoknak. Első körben ebbe a kategóriába került Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus.A frontországokból az oda érkező bevándorlók egy részét áthelyezik m ajd más tagállamokba. Ursule von der Leyenék szerint így valósul meg a közös teherviselés. (Felmerül a kérdés, hogy ezek után érdemes-e pénzt, energiát, rendőri erőt, partiőrséget nem kímélve védeni a határokat, ha úgyis elviszik az illegálisan érkező bevándorlókat?!!) Az embercsempészek nyilván gyorsan alkalmazkodnak majd a helyzethez. Igazából dörzsölhetik a tenyerüket!”