Így fúrná meg a háborúpárti elit a budapesti békecsúcsot

Az Egyesült Államok Magyarországon rendezné a tárgyalásokat, de több uniós ország szerint Putyin helye nem a tárgyalóasztalnál, hanem a hágai bíróságon van.

Szabó István
Forrás: Politico2025. 10. 20. 10:50
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nem helyesli a tervet Fotó: Dursun Aydemir Forrás: Anadolu/AFP
Brüsszelben komoly diplomáciai vita robbant ki azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök Magyarországot javasolta helyszínül az orosz–ukrán háborút lezáró tárgyalások számára. A tervezett találkozó különösen érzékeny, mivel az orosz elnök, Vlagyimir Putyin azóta nem járt uniós tagállamban, hogy 2022 februárjában elindította az Ukrajna elleni offenzívát, írja a Politico. A brüsszeli háborúpárti elit a kispadra szorult.

Brüsszel
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ba (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

A lap értesülései szerint Trump célja, hogy még az idén előmozdítsa a tűzszüneti megállapodást, amely a jelenlegi frontvonalak mentén fagyasztaná be a háborút – területi engedmények nélkül.

Vilniusból jött a leghangosabb tiltakozás

A hétfői luxembourgi EU–külügyminiszteri tanácskozás előtt Litvánia külügyminisztere, Kestutis Budrys élesen bírálta a budapesti helyszín ötletét. Mint fogalmazott:

El sem tudom képzelni, hogy Putyin átrepülhetne a légterünkön. Nincs helye háborús bűnösöknek Európában. Az egyetlen hely, ahol Putyinnak meg kellene jelennie, az a hágai bíróság, nem valamelyik fővárosunk.

Budrys arra a kérdésre, hogy a döntés elutasítása nem veszélyezteti-e az amerikai kapcsolatok stabilitását, csak annyit mondott:

Ha Trump elnök valóban békét akar, vannak más utak is.

Lithuania's Foreign Minister Kestutis Budrys speaks during an AFP interview on the sidelines of the United Nations General Assembly in New York City on September 23, 2025. (Photo by Aron RANEN / AFP)
Kestutis Budrys, Litvánia külügyminisztere (Fotó: AFP/Aron Ranen)

Orbán Viktor támogatja a béketárgyalásokat

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor korábban többször is hangsúlyozta, hogy a háborút csak tárgyalásos úton lehet lezárni. A magyar kormány mind Oroszországgal, mind az Egyesült Államokkal fenntartja a párbeszédet, és nyitott arra, hogy Budapest helyszínként szolgáljon a békefolyamat előmozdítására.

Orbán Viktor szerint a cél nem politikai szimbolika, hanem emberéletek megmentése: „A háború végét nem a fronton, hanem a tárgyalóasztalnál lehet elérni”

Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

Brüsszel megosztott

Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas „nem szerencsésnek” nevezte a tervet, hogy a nemzetközi büntetőbíróság által körözött orosz vezető uniós földre lépjen. Ugyanakkor elismerte, hogy „ha az Egyesült Államok nyomást tud gyakorolni Moszkvára a tárgyalások érdekében, az önmagában pozitív fejlemény lehet.”

A francia külügyminiszter, Jean-Noël Barrot szintén feltételes támogatásáról beszélt: szerinte a megbeszéléseknek csak akkor van értelme, ha „azonnali tűzszünetet” eredményeznek.

Közben az Európai Bizottság szóvivője jelezte: a brüsszeli testület elvben hajlandó lehet ideiglenesen enyhíteni a légiforgalmi korlátozásokat, hogy lehetővé tegye az orosz delegáció részvételét a tárgyalásokon – ha a tagállamok ebben konszenzusra jutnak.

Borítókép: Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nem helyesli a tervet (Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir)

