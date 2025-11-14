Csak a háború: az ukránok felhagytak a tárgyalással

Kijev, úgy tűnik, hivatalosan is felhagyott a párbeszéddel és a tárgyalásokkal. Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettes nemrég arról beszélt, hogy miután nem sikerült érdemi eredményeket elérni Isztambulban, így felhagytak a tárgyalásokkal – írja az Origo.

Az ukrán delegáció egyik tagja szerint felhagytak a tárgyalásokkal. Fotó: AFP

A diplomata egyébként tagja volt annak az ukrán delegációnak, amely Isztambulban találkozott az oroszokkal. Kiszlicja szerint az orosz delegáció személyes aktákat is hozott a tárgyalásra az ukrán delegáció tagjairól. A politikus szerint egyértelmű volt, hogy az oroszok nem akarnak érdemi eredményt elérni, csak az időt akarják húzni, valamint a haladás látszatát akarták kelteni az Egyesült Államok előtt.