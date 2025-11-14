Csak a háború: az ukránok felhagytak a tárgyalással

UkrajnatárgyalásKijevorosz-ukrán háború

Az ukránok szerint nem sikerült érdemi előrelépést elérni Isztambulban, így a nyár közepe óta felhagytak a tárgyalással. Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettes szerint egyértelmű volt, hogy az oroszok nem akarnak megállapodni.

2025. 11. 14. 12:24
Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN Forrás: ANADOLU
Kijev, úgy tűnik, hivatalosan is felhagyott a párbeszéddel és a tárgyalásokkal. Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettes nemrég arról beszélt, hogy miután nem sikerült érdemi eredményeket elérni Isztambulban, így felhagytak a tárgyalásokkal – írja az Origo

Az ukrán delegáció egyik tagja szerint felhagytak a tárgyalásokkal
A diplomata egyébként tagja volt annak az ukrán delegációnak, amely Isztambulban találkozott az oroszokkal.  Kiszlicja szerint az orosz delegáció személyes aktákat is hozott a tárgyalásra az ukrán delegáció tagjairól. A politikus szerint egyértelmű volt, hogy az oroszok nem akarnak érdemi eredményt elérni, csak az időt akarják húzni, valamint a haladás látszatát akarták kelteni az Egyesült Államok előtt. 

Ebből pedig az ukrán vezetés le is vonta a megfelelő következtetéseket: felhagytak a tárgyalásokkal. 

Habár a politikus szerint nyár óta lobbiznak azért, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen találkozzon az orosz elnökkel, az egyelőre nem világos, ezt hogyan szeretnék megvalósítani. Ukrajnában ugyanis törvény tiltja meg, hogy Zelenszkij személyesen egyeztessen Vlagyimir Putyinnal. 

Az oroszok egyébként azt remélték az ukrán politikus szerint, hogy így elkerülhetik az amerikai szankciókat. 

Ezen a ponton azonban érdemes megjegyezni, hogy az ukrán külügyminiszter-helyettes az, aki az Oroszország elleni energetikai szankciók lobbijával van megbízva. Kiszlicja egyébként Volodimir Zelenszkij befolyásos kabinetfőnökének, Andrij Jermaknak volt a diplomáciai jobbkeze, így elkísérte őt a világ körüli útjain.

Az elhangzottakra az oroszok is reagáltak. Dimitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője szerint ezzel Kijev lényegében elismerte, hogy nem kíván tárgyalni és párbeszédet folytatni. A szóvivő szerint ez egy szomorú hír, azonban nem meglepő. 

 

Borítókép: Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettes (Fotó: AFP)

