Kijev hivatalosan is felhagyott a párbeszéddel, folytatják a háborút

Az ukrán külügyminisztérium nyilatkozata, amely megszünteti az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat, hivatalossá tette Kijev vonakodását a tárgyalások folytatásával kapcsolatban – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Kijev tehát továbbra is elzárkózik a tárgyalás minden formájától, Oroszország azonban Peszkov szavai szerint kész a párbeszédre – írja a TASZSZ.

Kijev döntése Peszkov szerint szomorú, de nem meglepő. Fotó: AFP

– A nyilatkozat hivatalossá tesz egy de facto helyzetet, amelyben az ukrán fél nem volt hajlandó párbeszédet és tárgyalásokat folytatni. Ez szomorú – mondta Peszkov.

November 12-én a brit The Times újság interjút közölt Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettessel. Az újságnak a diplomata megjegyezte, hogy az idei évben nem történt jelentős előrelépés az orosz–ukrán tárgyalásokon, Kijev felhagyott a Moszkvával folytatott párbeszéddel.