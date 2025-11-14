peszkovOroszországUkrajna

Kijev hivatalosan is felhagyott a párbeszéddel, folytatják a háborút

Oroszország továbbra is kész lenne tárgyalni, azonban az ukrán fél felhagyott a párbeszéddel. Dimitrij Peszkov szerint Kijev döntése szomorú, de nem meglepő.

2025. 11. 14. 8:53
Az ukrán külügyminisztérium nyilatkozata, amely megszünteti az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat, hivatalossá tette Kijev vonakodását a tárgyalások folytatásával kapcsolatban – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője. Kijev tehát továbbra is elzárkózik a tárgyalás minden formájától, Oroszország azonban Peszkov szavai szerint kész a párbeszédre – írja a TASZSZ.

Kijev döntése Peszkov szerint szomorú, de nem meglepő
Kijev döntése Peszkov szerint szomorú, de nem meglepő. Fotó: AFP

– A nyilatkozat hivatalossá tesz egy de facto helyzetet, amelyben az ukrán fél nem volt hajlandó párbeszédet és tárgyalásokat folytatni. Ez szomorú – mondta Peszkov.

November 12-én a brit The Times újság interjút közölt Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettessel. Az újságnak a diplomata megjegyezte, hogy az idei évben nem történt jelentős előrelépés az orosz–ukrán tárgyalásokon, Kijev felhagyott a Moszkvával folytatott párbeszéddel.

Oroszország többször is kijelentette, hogy kész folytatni a tárgyalásokat Ukrajnával. Erről maga Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is beszélt szeptember elején.

Lavrov megjegyezte, hogy az ukrajnai válság békés rendezése továbbra is prioritás Oroszországnak. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője elmondta, hogy a brit és az ukrán médiában megjelent hírek arról, hogy Kijev felfüggesztette az Oroszországgal folytatott tárgyalásokat, a béke iránti elkötelezettség hiányára utalnak.

 

Borítókép: Dimitrij Peszkov, az orosz elnöki hivatal szóvivője (Fotó: AFP)

