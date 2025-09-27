Szergej Lavrov: Oroszország kész tárgyalni

Szergej Lavrov az ENSZ közgyűlésében elmondott beszédében hangsúlyozta: Oroszország továbbra is a nemzetközi együttműködését szorgalmazza, azonban ezeket új alapokra kell helyezni a jövőben, olyan alapokra, ahol újra minden tagország szava egyenértékű.

Lavrov szerint Oroszország továbbra is kész békét kötni

Fotó: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Szergej Lavrov úgy fogalmazott:

Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről. Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról megbízható egyetértésre kell jutni.

A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és orosz ajkúak jogainak teljes helyreállítását.

Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni

– jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen.

Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket többször cáfolta.

Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai

– fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz.

Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek a NATO-ban és az Európai Unióban

– hangoztatta. Az orosz külügyminiszter beszédében reményét fejezte ki, hogy az amerikai és orosz párbeszéd folytatódhat az alaszkai találkozó után. Szergej Lavrov a gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolhatók.

Az orosz külügyminiszter egyben törvénytelennek nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.

Nyolcvan évvel ezelőtt vége lett a második világháborúnak, a legborzalmasabb konfliktusnak az emberiség történetében. Ebben az évben Peking és Moszkva együtt ünnepelte a japánok és a nácik felett aratott győzelmet

– jelentette ki beszédében az orosz külügyminiszter.