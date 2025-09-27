Szergej Lavrov: Oroszország kész tárgyalni

Szergej Lavrov az ENSZ közgyűlésében elmondott beszédében hangsúlyozta: Oroszország továbbra is a nemzetközi együttműködését szorgalmazza, azonban ezeket új alapokra kell helyezni a jövőben, olyan alapokra, ahol újra minden tagország szava egyenértékű.
Szergej Lavrov úgy fogalmazott:
Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről. Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról megbízható egyetértésre kell jutni.
A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és orosz ajkúak jogainak teljes helyreállítását.
Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni
– jelentette ki az orosz külügyminiszter.
Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen.
Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket többször cáfolta.
Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai
– fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz.
Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek a NATO-ban és az Európai Unióban
– hangoztatta. Az orosz külügyminiszter beszédében reményét fejezte ki, hogy az amerikai és orosz párbeszéd folytatódhat az alaszkai találkozó után. Szergej Lavrov a gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolhatók.
Az orosz külügyminiszter egyben törvénytelennek nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.
Nyolcvan évvel ezelőtt vége lett a második világháborúnak, a legborzalmasabb konfliktusnak az emberiség történetében. Ebben az évben Peking és Moszkva együtt ünnepelte a japánok és a nácik felett aratott győzelmet
– jelentette ki beszédében az orosz külügyminiszter.