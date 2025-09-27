ENSZOroszországLavrov

Szergej Lavrov: Oroszország kész tárgyalni

Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban. Lavrov provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket.

Szergej Lavrov az ENSZ közgyűlésében elmondott beszédében hangsúlyozta: Oroszország továbbra is a nemzetközi együttműködését szorgalmazza, azonban ezeket új alapokra kell helyezni a jövőben, olyan alapokra, ahol újra minden tagország szava egyenértékű. 

Szergej Lavrov úgy fogalmazott:

Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről. Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról megbízható egyetértésre kell jutni.

A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és orosz ajkúak jogainak teljes helyreállítását. 

Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni

– jelentette ki az orosz külügyminiszter. 

Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen.

Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket többször cáfolta. 

Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai

– fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz. 

Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek a NATO-ban és az Európai Unióban

– hangoztatta. Az orosz külügyminiszter beszédében reményét fejezte ki, hogy az amerikai és orosz párbeszéd folytatódhat az alaszkai találkozó után. Szergej Lavrov a gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolhatók. 

Az orosz külügyminiszter egyben törvénytelennek nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.

Nyolcvan évvel ezelőtt vége lett a második világháborúnak, a legborzalmasabb konfliktusnak az emberiség történetében. Ebben az évben Peking és Moszkva együtt ünnepelte a japánok és a nácik felett aratott győzelmet

– jelentette ki beszédében az orosz külügyminiszter.

Lavrov ennek kapcsán arról beszélt, hogy a háború lezárásának az egyik következménye éppen az ENSZ megalakítása volt. Az ENSZ-ben elvileg minden félnek egyenlőnek kéne lennie, ez azonban ma már az orosz külügyminiszter szerint nem igaz. A világ egyre inkább megosztott, mert megosztottá akarják tenni.

A Nyugat nincs hozzászokva ahhoz, hogy ne szóljon bele más országok belügyeibe

– emelte ki Lavrov, aki szerint ennek a mentalitásnak súlyoz következményei vannak. A miniszter szerint a nyugati országok balkáni tevékenysége tökéletesen megmutatja a szuverenitás aláásását. Boszniában és Koszovóban is támadást indítottak a szerbek képviselete és ezzel Szerbia és a szerb kisebbség ellen is, amely véleménye szerint elfogadhatatlan. 

Lavrov szerint szintén szót érdemel, hogy Ukrajna az egyetlen ország, amely betiltotta azt a nyelvet, amelyet lakosságának több mint a fele beszél, ez azonban nem ütötte meg a Nyugat ingerküszöbét. 

Az orosz külügyminiszter szerint az ENSZ egyik okirata pont az emberi jogok tiszteletben tartásáról szól.

Ukrajna esetében azonban ezt senki nem kéri számon

– hangsúlyozta Lavrov.

 

Lavrov kijelentette: Oroszország továbbra is kész tárgyalni 

Lavrov arról beszélt, hogy a nyelvhasználat jogát biztosítani kell. Az orosz külügyminiszter szerint ugyanis csak biztonsági igényeinek figyelembevételével és az orosz ajkú lakosság jogainak tiszteletben tartása mellett hajlandó Oroszország biztonsági garanciákról beszélni és tárgyalóasztalhoz ülni. 

A NATO terjeszkedik a határaink felé. A mi ajánlatunk 2008-ban ignorálva lett, és most is ignorálva van

– fogalmazott a miniszter. 

Az orosz külügyminiszter már korábban is figyelmeztetett 

Az orosz külügyminiszter lapunknak adott interjújában is egyértelmű állásponton volt az ukrán kérdés rendezését illetően. 

Fenntartható rendezés nem lehetséges a konfliktus kiváltó okainak elhárítása nélkül. Mindenekelőtt meg kell szüntetni Oroszországot a NATO bővítésével és Ukrajnának a NATO-ba történő bevonásával kapcsolatban érintő biztonsági fenyegetéseket. Legalább ilyen fontos az emberi jogok tiszteletben tartásának biztosítása azokon a területeken, amelyek a kijevi rezsim ellenőrzése alatt maradnak, mivel 2014 után az mindent elpusztít, ami Oroszországhoz, az oroszokhoz és az orosz ajkú emberekhez kapcsolódik – az orosz nyelvet, kultúrát, hagyományokat, a kanonikus ortodoxiát és az orosz nyelvű médiát

– fogalmazott a miniszter. 

Lavrov szerint ehhez azonban Ukrajnának vissza kell térnie államisága gyökereihez: azaz semlegesnek kell maradnia. Semleges, el nem kötelezett és nukleáris fegyvermentes státusát Ukrajna az 1990. évi, állami szuverenitására vonatkozó nyilatkozatban nyilvánította ki – emlékeztetett a miniszter. 

Borítókép: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

