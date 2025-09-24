Rendkívüli

Kiderült, miről beszélt Marco Rubio és Szergej Lavrov

Az ENSZ közgyűlése idején New Yorkban került sor az amerikai és az orosz külügyminiszter találkozójára. Marco Rubio hangsúlyozta, hogy Donald Trump felszólítása szerint véget kell vetni az öldöklésnek, és Moszkvának érdemi lépéseket kell tennie a tartós rendezés felé.

2025. 09. 24. 19:53
Marco Rubio és Szergej Lavrov Forrás: AFP
New Yorkban találkozott egymással Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A megbeszélésről az Egyesült Államok külügyminisztériuma közleményt adott ki, amely szerint Rubio ismételten tolmácsolta Donald Trump elnök üzenetét, miszerint az öldöklésnek Ukrajnában azonnal véget kell vetni, és szükség van a tartós rendezéshez vezető lépések megtételére.

Az ENSZ közgyűlése idején New Yorkban Marco Rubio Lavrovval egyeztetett, sürgetve Moszkvát, hogy tegyen érdemi lépéseket a háború lezárására.
Az ENSZ közgyűlése idején New Yorkban Marco Rubio Lavrovval egyeztetett, sürgetve Moszkvát, hogy tegyen érdemi lépéseket a háború lezárására
Fotó: AFP

Marco Rubio a háború befejezését sürgette

A külügyminisztérium szóvivője, Tommy Pigott hangsúlyozta:

Rubio megismételte Trump elnök felszólítását, hogy hagyják abba az öldöklést, és hogy Moszkvának érdemi lépéseket kell tennie az orosz–ukrán háború tartós rendezése felé.

A közleményben kiemelték, hogy az egyeztetésre egy nappal azután került sor, hogy Donald Trump fordulatot jelentett be a háború ügyében, és világossá tette: az Egyesült Államok a békét sürgeti.

Lavrov szerint azonban nem Oroszország felelős a harcok elhúzódásáért. 

Az orosz külügyminisztérium közleménye alapján az ENSZ-közgyűlés margóján tartott találkozón Lavrov hangsúlyozta az elfogadhatatlanságát azoknak a kijevi és egyes európai fővárosokban szorgalmazott sémáknak, amelyek célja a konfliktus elhúzása. Az orosz diplomácia vezetője ezzel a nyugati országokat és Ukrajnát tette felelőssé a háború folytatásáért, szemben az amerikai állásponttal, amely szerint Moszkvának kellene érdemi lépéseket tennie a tartós rendezés felé.

Borítókép: Marco Rubio és Szergej Lavrov (Fotó: AFP)

