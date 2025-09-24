Kiderült, miről beszélt Marco Rubio és Szergej Lavrov

New Yorkban találkozott egymással Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. A megbeszélésről az Egyesült Államok külügyminisztériuma közleményt adott ki, amely szerint Rubio ismételten tolmácsolta Donald Trump elnök üzenetét, miszerint az öldöklésnek Ukrajnában azonnal véget kell vetni, és szükség van a tartós rendezéshez vezető lépések megtételére.

Az ENSZ közgyűlése idején New Yorkban Marco Rubio Lavrovval egyeztetett, sürgetve Moszkvát, hogy tegyen érdemi lépéseket a háború lezárására

Fotó: AFP

Marco Rubio a háború befejezését sürgette

A külügyminisztérium szóvivője, Tommy Pigott hangsúlyozta:

Rubio megismételte Trump elnök felszólítását, hogy hagyják abba az öldöklést, és hogy Moszkvának érdemi lépéseket kell tennie az orosz–ukrán háború tartós rendezése felé.

A közleményben kiemelték, hogy az egyeztetésre egy nappal azután került sor, hogy Donald Trump fordulatot jelentett be a háború ügyében, és világossá tette: az Egyesült Államok a békét sürgeti.

Lavrov szerint azonban nem Oroszország felelős a harcok elhúzódásáért.

Az orosz külügyminisztérium közleménye alapján az ENSZ-közgyűlés margóján tartott találkozón Lavrov hangsúlyozta az elfogadhatatlanságát azoknak a kijevi és egyes európai fővárosokban szorgalmazott sémáknak, amelyek célja a konfliktus elhúzása. Az orosz diplomácia vezetője ezzel a nyugati országokat és Ukrajnát tette felelőssé a háború folytatásáért, szemben az amerikai állásponttal, amely szerint Moszkvának kellene érdemi lépéseket tennie a tartós rendezés felé.

Borítókép: Marco Rubio és Szergej Lavrov (Fotó: AFP)