Itt az orosz bejelentés a világháborúról

Lavrov megismételte a Kreml régóta hangoztatott narratíváját, miszerint a Nyugat provokálta ki az ukrajnai háborút. Az orosz diplomácia vezetője szerint a NATO és az EU túllépett a közvetett támogatáson, és most már közvetlenül részt vesznek a háborúban. Minden nap közelebb kerülünk a világháború réméhez.

Közel a világháború (Fotó: AFP)

A NATO és az EU már nem csak közvetett támogatást nyújt Ukrajnának, hanem de facto hadviselő felekké váltak ebben a konfliktusban

– jelentette ki Szergej Lavrov.

Milliméterekre a világháború

Ez a kijelentés összhangban van Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szeptember 15-i nyilatkozatával, aki szerint „a NATO háborúban áll Oroszországgal Kijev folyamatos katonai támogatása miatt".