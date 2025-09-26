Rendkívüli

Itt az orosz bejelentés a világháborúról

Az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov szerint a NATO és az Európai Unió „hadat üzent" Oroszországnak Ukrajnán keresztül. Egyre nő a feszültség Oroszország és a NATO között az utóbbi időben történt légtérsértések miatt. Milliméterekre a világháború.

Kozma Zoltán
2025. 09. 26. 6:42
Egyre közelebb a világháború (Fotó: AFP)
Lavrov megismételte a Kreml régóta hangoztatott narratíváját, miszerint a Nyugat provokálta ki az ukrajnai háborút. Az orosz diplomácia vezetője szerint a NATO és az EU túllépett a közvetett támogatáson, és most már közvetlenül részt vesznek a háborúban. Minden nap közelebb kerülünk a világháború réméhez.

Közel a világháború (Fotó: AFP)
A NATO és az EU már nem csak közvetett támogatást nyújt Ukrajnának, hanem de facto hadviselő felekké váltak ebben a konfliktusban

 – jelentette ki Szergej Lavrov.

Milliméterekre a világháború

Ez a kijelentés összhangban van Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő szeptember 15-i nyilatkozatával, aki szerint „a NATO háborúban áll Oroszországgal Kijev folyamatos katonai támogatása miatt".

Az utóbbi időben több NATO-tagállam légterét is megsértették orosz drónok és vadászgépek. Szeptember 10-én Lengyelország legalább három orosz drónt lőtt le, míg néhány nappal később Románia jelentette, hogy egy orosz drón közel egy órán át repült a területe felett. 

Szeptember 19-én Észtország azzal vádolta Oroszországot, hogy három MiG-31-es vadászgép 12 percig tartózkodott az észt légtérben.

Az orosz légtérsértések és más provokációk növekvő száma aggodalmat keltett a Nyugaton egy esetleges orosz katonai eszkaláció kockázata miatt. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy a szövetségeseknek le kellene lőniük a légteret megsértő orosz repülőgépeket, amit több európai tisztviselő is támogatott.

Válaszul Alekszej Meskov, Oroszország franciaországi nagykövete szeptember 25-én figyelmeztetett: 

Ha a NATO-tagállamok lelőnék az orosz repülőgépeket, az háborút jelentene Oroszország ellen.

Szergej Lavrov korábban a Magyar Nemzetnek adott interjújában úgy fogalmazott: „Oroszország a korábbiakban is, most is nyitott az ukrán konfliktus politikai és diplomáciai rendezésére.”

Borítókép: Egyre közelebb a világháború (Fotó: AFP)

