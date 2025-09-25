Szijjártó Péter: Teljes mértékben egy követ fújunk az amerikaiakkal az illegális bevándorlás kérdésében

A magyar kormány teljes mértékben egy követ fúj Donald Trump amerikai elnökkel az illegális bevándorlás kérdésében, és továbbra sem fogja beengedni a migránsokat az országba – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban. Szijjártó Péter szerint Nyugat-Európa már megitta a brüsszeli politika levét.

Szijjártó Péter szerint hazánkba továbbra sem lesznek migránsok

Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ–közgyűlés keretében egy globális menedékjogi rendszerrel foglalkozó, amerikai szervezésű ülésen is részt vett, ahol sérelmezte, hogy Európa élen jár a menekültek és az illegális bevándorlók tudatos összemosásában, miközben csak a nemzetközi jogot kellene itt érvényesíteni, amely világosan különbséget tesz ezen két kategória között.