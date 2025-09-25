  • Magyar Nemzet
Szijjártó PéterENSZmigráció

Szijjártó Péter: Teljes mértékben egy követ fújunk az amerikaiakkal az illegális bevándorlás kérdésében

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Nyugat-Európában már látszanak a brüsszeli politika következménye. Szijjártó Péter egyúttal hangsúlyozta: hazánk továbbra sem fogja beengedni a migránsokat.

Magyar Nemzet
2025. 09. 25. 22:19
Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: ANADOLU
A magyar kormány teljes mértékben egy követ fúj Donald Trump amerikai elnökkel az illegális bevándorlás kérdésében, és továbbra sem fogja beengedni a migránsokat az országba – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön New Yorkban. Szijjártó Péter szerint Nyugat-Európa már megitta a brüsszeli politika levét. 

Szijjártó Péter szerint hazánkba továbbra sem lesznek migránsok
Szijjártó Péter szerint hazánkba továbbra sem lesznek migránsok 
Fotó: KLAUDIA RADECKA / NurPhoto

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ–közgyűlés keretében egy globális menedékjogi rendszerrel foglalkozó, amerikai szervezésű ülésen is részt vett, ahol sérelmezte, hogy Európa élen jár a menekültek és az illegális bevándorlók tudatos összemosásában, miközben csak a nemzetközi jogot kellene itt érvényesíteni, amely világosan különbséget tesz ezen két kategória között. 

 

Figyelmeztetett arra is, hogy az illegális migráció és a terrorizmus között nagyon szoros összefüggés van, a két jelenség ugyanis egymást táplálja, hiszen a terrorizmus a bevándorlóáradatok egyik fő kiváltó oka, és az embertömegben potenciális merénylők bújhatnak meg.

„Sajnos Nyugat-Európa megitta a levét a brüsszeli migrációs politikának: párhuzamos társadalmak, no-go zónák, bandaháborúk, modernkori antiszemitizmus, a hangos kisebbség elnyomása” – sorolta. 

Ezért aztán mi, magyarok természetesen a brüsszeli nyomásgyakorlás ellenére sem fogunk beengedni illegális migránsokat. Mi továbbra is védjük a határainkat, védjük a szuverenitásunkat, védjük a magyar emberek és Magyarország biztonságát 

– erősítette meg. 

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Donald Trump amerikai elnök idén hivatalba lépésével a magyar álláspont is teljesen más megvilágításba került a nemzetközi porondon, s így már nem teljesen ellenséges térben kell mozogni, mint korábban. „Az amerikaiakkal teljes mértékben egy követ fújunk, ugyanis az illegális migrációval szembeni fellépés a Trump–kormányzat egyik legfontosabb célkitűzése” – fűzte hozzá.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

