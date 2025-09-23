Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

Szijjártó PéterENSZmigráció

Szijjártó Péter: A kormány továbbra is megvédi Magyarországot a migrációtól

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország nem akar párhuzamos társadalmat. Szijjártó Péter szerint ennek okán a magyar kormány továbbra is szembe fog menni a brüsszeli migrációs politikával.

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 19:20
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU Forrás: AFP
A kormány Brüsszel migrációpárti politikájával szembemenve továbbra is meg fogja védeni Magyarországot az illegális bevándorlástól – közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a migráció és a terrorizmus között szoros összefüggés van. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk továbbra sem enged a nyomásnak
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk továbbra sem enged a nyomásnak. Fotó: Anadolu

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kifejtette, hogy a nap folyamán az ENSZ–közgyűlésen részt vesz egy terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó ülésen is, és ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a világ jelentős biztonsági kihívásokkal van tele, sok helyen dúlnak háborúk, fegyveres konfliktusok, és rendkívül súlyos a terrorfenyegetettség is.

Csak a tavalyi esztendőben 3495 terrorcselekményt követtek el világszerte. Elsősorban Afrika, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet bizonyos pontjain nagyon komoly fenyegetettségben élnek az emberek

– húzta alá.

Azt is látni kell, hogy ez európai kihívás is, ugyanis a terrorizmus és az illegális migráció között abszolút szoros összefüggés van. Mondhatnám azt is, hogy a terrorizmus és az illegális migráció egy ördögi kört alkotnak, hiszen a terrorizmus sok embert késztet arra, hogy elhagyja a hazáját, a migrációs hullámok pedig azt a lehetőséget biztosítják a terroristák számára, hogy elbújva a migránsok között gyakorlatilag akadálytalanul haladhatnak kontinenseken keresztül, és aztán terjeszthetnek szélsőséges ideológiákat, hajthatnak végre terrortámadásokat a világ távoli pontjain

– mutatott rá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország határozott döntést hozott, határozott lépést tett annak érdekében, hogy nem engedi be az illegális migránsokat, és ezzel a terrorfenyegetettséget is ki tudták védeni.

– Magyarország a kerítés építésével és a déli határ megvédésével több mint egymillió illegális migránst akadályozott meg abban, hogy bejöjjön Magyarország, illetve az Európai Unió területére – mondta.

– Más kérdés, hogy Brüsszel továbbra is egy migrációpárti politikát folytat, Brüsszel továbbra is vonzza a migránsokat Európába. Ez a brüsszeli politika sajnos fokozza a terrorfenyegetettséget a kontinensen – tette hozzá.

A miniszter ezután hangsúlyozta, hogy meg lehet nézni a különbséget Magyarország és Nyugat-Európa biztonsági helyzete között.

– Magyarországon nincsenek illegális migránsok, ezért mi naponta egymillió eurónyi büntetést fizetünk Brüsszelnek, ami felháborító, ugyanakkor azt mondom, hogy ez a biztonságunkba történő talán legjobb beruházás – fogalmazott.

Gondoljunk bele, hogy most nem fizetnénk be a napi egymillió eurót, de beengednénk több tíz- vagy százezer illegális migránst Magyarországra. Szerintem jobb, hogyha továbbra is fenntartjuk a kerítést, fenntartjuk a szigorú határőrizetet, és Brüsszellel szembemenve megvédjük Magyarországot az illegális migránsoktól

– folytatta.

– És látjuk, hogy mi van Nyugat-Európában. Párhuzamos társadalmak alakultak ki, terrorfenyegetettség van, no-go zónák jöttek létre, és sok helyen a hangos kisebbség tönkreteszi az évszázadok óta ott élő közösségeknek az életét – jegyezte meg.

– Na, mi ezt Magyarországon nem akarjuk. Úgyhogy szembemegyünk továbbra is Brüsszellel, megvédjük Magyarországot az illegális migrációtól, és továbbra is fenntartjuk azt az állapotot, hogy Magyarországra illegális migráns nem teheti be a lábát – összegzett.

 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

