Szijjártó Péter: A kormány továbbra is megvédi Magyarországot a migrációtól

A kormány Brüsszel migrációpárti politikájával szembemenve továbbra is meg fogja védeni Magyarországot az illegális bevándorlástól – közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden New Yorkban. Szijjártó Péter hangsúlyozta: a migráció és a terrorizmus között szoros összefüggés van.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hazánk továbbra sem enged a nyomásnak. Fotó: Anadolu

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető kifejtette, hogy a nap folyamán az ENSZ–közgyűlésen részt vesz egy terrorizmus elleni küzdelemmel foglalkozó ülésen is, és ennek kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a világ jelentős biztonsági kihívásokkal van tele, sok helyen dúlnak háborúk, fegyveres konfliktusok, és rendkívül súlyos a terrorfenyegetettség is.

Csak a tavalyi esztendőben 3495 terrorcselekményt követtek el világszerte. Elsősorban Afrika, a Közel-Kelet és a Távol-Kelet bizonyos pontjain nagyon komoly fenyegetettségben élnek az emberek

– húzta alá.

Azt is látni kell, hogy ez európai kihívás is, ugyanis a terrorizmus és az illegális migráció között abszolút szoros összefüggés van. Mondhatnám azt is, hogy a terrorizmus és az illegális migráció egy ördögi kört alkotnak, hiszen a terrorizmus sok embert késztet arra, hogy elhagyja a hazáját, a migrációs hullámok pedig azt a lehetőséget biztosítják a terroristák számára, hogy elbújva a migránsok között gyakorlatilag akadálytalanul haladhatnak kontinenseken keresztül, és aztán terjeszthetnek szélsőséges ideológiákat, hajthatnak végre terrortámadásokat a világ távoli pontjain

– mutatott rá.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország határozott döntést hozott, határozott lépést tett annak érdekében, hogy nem engedi be az illegális migránsokat, és ezzel a terrorfenyegetettséget is ki tudták védeni.