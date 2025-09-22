Szijjártó PéterNew Yorkcsaládpolitika

Óriási tapsot kapott New Yorkban a magyar családpolitika

A külgazdasági és külügyminiszter óriási tapsot kapott, amikor a magyar családpolitikáról beszélt. Szijjártó Péter a magyar modell kapcsán hangsúlyozta: hazánk továbbra is a családot tekinti a társadalom alapjának.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 20:11
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nyílt színi tapsot kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban, amikor is egy rendezvényen arról beszélt, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. A külügyminiszter a magyar családpolitika kapcsán kiemelte: hazánk továbbra is a családokat tekinti a társadalom alapjának. 

Szijjártó Péter a magyar családpolitikát mutatta be
Szijjártó Péter a magyar családpolitikát mutatta be 
Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ keretein belül megvalósuló magyar–török szervezésű, családpolitikai témájú eseményen először is leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családokat tekintik a társadalom alapjának, miközben napjainkban már magát ezt a kifejezést is komoly kihívások érik, nem beszélve annak lényegéről.

Ezért fontosnak tartotta annak gyors tisztázását, hogy a magyarok mit értenek a család fogalma alatt. „Mi család alatt az anyát, az apát és a gyermekeket értjük. És hogy Európában is egyértelmű legyen: az anya nő, az apa férfi (…) Az alaptörvényünk ebből a szempontból teljesen egyértelmű, nagyon világosan kimondja, hogy házasság egy férfi és egy nő között köthető” – húzta alá, mire a közönség megtapsolta.

Ezután kifejtette, hogy nem pusztán a magyar alkotmány családközpontú, hanem a kormány gazdasági stratégiája is az, hiszen hazánk a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamai között öt százalékkal az első helyen áll abban, hogy a bruttó hazai termék mekkora részét fordítja családtámogatásokra.

 

Jelenleg Magyarországon családközpontú adórendszer-forradalom zajlik (…) Ennek alapelve, hogy ha valakik úgy döntenek, hogy gyermeket akarnak, akkor ez nem hozhatja kedvezőtlenebb helyzetbe őket. Mi a gyereket áldásnak tekintjük, s gondoskodunk arról, hogy a családok annyi gyereket vállalhassanak, amennyit csak akarnak

– jelentette ki.

Szijjártó Péter ezután ismertette a részleteket, emlékeztetett arra, hogy Magyarországon a négy- vagy több gyerekes anyák egész életükre mentesülnek a személyi jövedelemadó fizetése alól, ráadásul jövő héttől már a három gyereket vállaló anyáknak sem kell majd szja-t fizetniük, 2026-tól pedig ezt a kétgyermekesekre is kiterjesztik.

A második pont, hogy a gyerek születésétől számított két és fél évig, ha az anya úgy dönt, hogy otthon marad, hogy biztonságos környezetet biztosíthasson a gyermeke neveléséhez, akkor az állam a korábbi fizetése hetven százalékát fizeti neki

– tájékoztatott.

„Harmadik pont: minden nő, aki negyven évig dolgozott, az életkorától függetlenül elmehet nyugdíjba. Negyedikként, minden gyermek születése után a család az apa vagy az anya fizetésének egy bizonyos részét megkapja adómentesen a család döntése alapján. És ez az adómentes fizetésrész jövő év elejétől megduplázódik” – sorolta.

Emellett kitért a fiatal párok által igénybe vehető babaváró hitelre, illetve a legfrissebb intézkedésre, a magyar történelem valaha volt legnagyobb lakáshitel-programjára, az Otthon startra.

„Szeretnénk ismét naggyá tenni Magyarországot. Ehhez erős családokra van szükségünk, mert hisszük, hogy egy erős nemzet csakis erős családokra épülhet, s ezen intézkedésekkel próbáljuk ezt biztosítani” – összegzett a miniszter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hárfás Zsolt
idezojelekPaks II Atomerőmű

Paks II: Uniós bírósági jogászkodás politikai színezettel

Hárfás Zsolt avatarja

Magyarország a projekt minden engedélyezési kérdésében a legszigorúbb és a legkörültekintőbb módon jár el.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu