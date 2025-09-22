Óriási tapsot kapott New Yorkban a magyar családpolitika

Nyílt színi tapsot kapott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban, amikor is egy rendezvényen arról beszélt, hogy a család anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa pedig férfi. A külügyminiszter a magyar családpolitika kapcsán kiemelte: hazánk továbbra is a családokat tekinti a társadalom alapjának.

Szijjártó Péter a magyar családpolitikát mutatta be

Fotó: AHMET SERDAR ESER / ANADOLU

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az ENSZ keretein belül megvalósuló magyar–török szervezésű, családpolitikai témájú eseményen először is leszögezte, hogy Magyarországon továbbra is a családokat tekintik a társadalom alapjának, miközben napjainkban már magát ezt a kifejezést is komoly kihívások érik, nem beszélve annak lényegéről.