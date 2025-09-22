Rendkívüli

Szijjártó Péter: Az ENSZ-ben is világszenzációnak számít a családi alapú magyar adóforradalom

Az ENSZ közgyűlésének keretében is téma lesz a családi alapú magyarországi adóforradalom. Az ugyanis olyasféle világszenzáció, amelyre mindenhol odafigyelnek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn New Yorkban.

2025. 09. 22. 16:16
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: AFP
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter arról számolt be, hogy Magyarország és Törökország közös eseményt rendez, amellyel kifejezetten a családokra fognak fókuszálni, amire szavai szerint nagy szükség van, mert a családot mint intézményt „nagyon durva támadássorozat éri a nemzetközi extrém liberális mainstream részéről”.

Szijjártó Péter szerint egyedülálló a családalapú magyar adóreform
Szijjártó Péter szerint egyedülálló a családalapú magyar adóreform (Fotó: NurPhoto via AFP)

Sokszor már a család kifejezését is támadás alá veszik, és mi itt világossá tesszük azt, hogy számunkra a család az anyából, apából és gyermekekből áll, ahol az anya nő, az apa meg férfi

– szögezte le.

Ha ezt valaki Európából így őszintén, világosan elmondja, az mindig óriási jó érzést vált ki a világ többi részéből, hogy Európából nemcsak az agresszív genderideológiát hallják, hanem ezt a konzervatív álláspontot is

– húzta alá.

Szijjártó Péter ezután úgy vélekedett, hogy a családi alapú magyar adóforradalom világszenzáció. 

A világ döntő részén csodálattal és nagyrabecsüléssel figyelik mindazokat az intézkedéseket, amelyeket Magyarországon a családok érdekében hajtunk végre

– hangsúlyozta.

Az OECD térségében, mondhatjuk, hogy a fejlett gazdasági térségben a GDP-hez mérten a legnagyobb arányban a családok támogatása Magyarországon jelentkezik. A családi alapú magyar adóforradalom az egy világszenzáció, arra mindenhol figyelnek

– folytatta.

Az a tény, hogy ma már a négy- vagy több gyermekes édesanyák adómentesek, nem kell szja-t fizetniük, jövő héttől már a háromgyermekes édesanyáknak sem kell, a jövő évtől meg aztán a kétgyermekes édesanyáknak sem kell személyi jövedelemadót fizetni, ez egy világszenzáció

– sorolta.

Mint ahogy világszenzáció az is, hogy egy fiatal család az otthonteremtési támogatásokkal, a Start-hitellel, a munkáshitellel, a 25 év alattiak szja-mentességével, a babaváróval olyan lendületet kap gyakorlatilag a felnőtt élet megkezdéséhez, amihez fogható a világban nem nagyon van

– tette hozzá.

A miniszter végül fontosnak nevezte, hogy a gyermekvállalás ne hozza anyagilag hátrányosabb helyzetbe a családokat. 

Ez egy olyan alapvetés, amelyet a világ döntő részén nagyrabecsüléssel figyelnek

– fogalmazott.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

