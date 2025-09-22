Rendkívüli

Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza – itt van Magyar Péterék újabb kiszivárgott terve

Szijjártó Péterveszélybékekülügyminiszterorosz-ukrán háború

Szijjártó Péter: Mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez

Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán hétfőn reggel.

2025. 09. 22.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fotó: MTI
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink. Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez – tette hozzá.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti

 – jelentette ki Szijjártó Péter. „Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.

Mint arról korábban beszámoltunk, az ukrán hadsereg több amerikai gyártmányú HIMARS rakéta-sorozatvetőt telepített a Donyecki Népköztársaság határához – közölték orosz biztonsági források az orosz állami hírügynökséggel. A fegyvereket a Dnyipropetrovszki területről szállították át, feltételezhetően a Mezsevoje nevű település környékére, hogy onnan indítsanak támadásokat donyecki területekre. 

A HIMARS rendszerek bevetése egybeesik azzal, hogy Volodimir Zelenszkij bejelentette: az Egyesült Államokból érkező első két fegyverszállítmány, amelyet európai országok finanszíroztak, Patriot légvédelmi rakétákat és HIMARS-lövedékeket is tartalmaz, írta a RIA Novosztyi.

A Reuters korábban arról írt, hogy Donald Trump amerikai elnök jóváhagyta az első, NATO-szövetségesek által finanszírozott fegyvercsomagot, ám a Fehér Ház hivatalosan egyelőre nem erősítette meg az információt.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
