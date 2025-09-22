Szijjártó Péter: Mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink. Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez – tette hozzá.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti

– jelentette ki Szijjártó Péter. „Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” – írta a bejegyzésben.