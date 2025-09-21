Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

Charlie Kirkre emlékeztek a Szabadság téren

A budapesti Szabadság téren, Ronald Reagan szobránál búcsúztatták Charlie Kirk konzervatív aktivistát a temetését megelőzően vasárnap este. A Bazilikánál gyertyagyújtással és közös imával emlékeztek a meggyilkolt amerikai influenszerre.

Forrás: MTI2025. 09. 21. 21:55
Ez egy pártok fölött álló ügy, hogy a nemzeti gondolatot, a patrióta gondolatot képviselő embereket ne hagyjuk elpusztítani, ne hagyjuk megtámadni – jelentette ki Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője a Szabadság téri megemlékezésen.

Budapest, 2025. szeptember 21. Megemlékezők a szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista arizonai gyászszertartásával egy időben tartott budapesti megemlékezésen a Ronald Reagan-szobornál 2025. szeptember 21-én. MTI/Koszticsák Szilárd
A meggyilkolt Charlie Kirkre emlékeztek a Szabadság téren (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

– Álljunk ki egymásért, mondjunk nemet az erőszakra, hiszen ez a gyűlöletpolitika az egész világban tapasztalható a konzervatív, keresztény, nemzeti, patrióta eszme ellen – tette hozzá. Szerinte

a büntetlen baloldali uszítás mindenhol megjelenik.

Huth Gergely leszögezte: azért van demokrácia, hogy megvitassuk a dolgainkat, legyen sokféle platform, de ezt a fajta baloldali gyűlöletcunamit el kell utasítani, erre határozott nemet kell mondani.

George Spöttle biztonságpolitikai szakértő felidézte, hogy őt is megrázta Charlie Kirk meggyilkolásának híre.

Mint minden normális embert, nem is azt mondom, hogy csak a konzervatívan gondolkodókat, hanem azokat, akik egyszerűen szeretik az embertársaikat, akik elutasítják a gyűlöletet, az erőszakot, azt a fajta gyűlöletet és gyűlöletkeltést, ami jelen pillanatban a baloldalról jön

– fogalmazott. Hozzátette: a baloldalnak elfogytak az érvei.

Arról is beszélt, hogy míg a merénylőnél céltávcsővel felszerelt vadászfegyver volt, Charlie Kirk fegyverei a szavak, a gondolatok voltak, amelyek egy demokráciában, így az Egyesült Államokban is szabadok.

– És ez nem tetszik az agresszív baloldalnak, hogy kimondjuk, amit gondolunk – mutatott rá.

István Dániel politikai influenszer, vlogger kiemelte:

Charlie Kirk nem politikus volt, hanem »közülünk egy«, egy influenszer, véleménynyilvánító, aki meggyőzte az embereket.

– Egyetemről egyetemre járt, nagyon jól tudott érvelni, bármiről bárkivel el tudott beszélgetni, és egy ponton veszélyes lett, amikor nagyjából 19 százalékban megfordította az egyetemisták véleményét – méltatta a meggyilkolt Charlie Kirk munkásságát István Dániel.

Charlie Kirk ért gyújtottak mécseseket a budapesti Szent István bazilikánál.
Megemlékezés a Bazilikánál (Fotó: Kurucz Árpád)

Megemlékezést tartottak vasárnap este a budapesti Szent István-bazilikánál is. A harmincegy évesen meggyilkolt Charlie Kirk temetése alkalmából közös imára, éneklésre és gyertyagyújtásra hívták a gyászolókat, így csatlakozva a hite nyílt megvallása miatt meggyilkolt konzervatív politikai aktivista lélekben utolsó útjára kísérők millióihoz.

Charlie Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy utahi főiskolán, előadás közben. A 31 éves jobboldali politikai aktivista országszerte tartott szabadtéri vitákat egyetemi campusokon a konzervatív értékrend megvédéséért.

Charlie Kirk ért gyújtottak mécseseket a budapesti Szent István bazilikánál.
Gyertyát gyújtottak Charlie Kirk emlékére (Fotó: Kurucz Árpád)

Borítókép: Megemlékezés a Ronald Reagan-szobornál (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)


