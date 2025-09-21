Százezer embert várnak Charlie Kirk temetésére

Százezer embert várnak Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista gyászszertartására – mondta a közmédia washingtoni tudósítója vasárnap az M1 aktuális csatornán. Charlie Kirk megemlékezésén várhatóan az elnök is felszólal, írja az MTI.

Kirk megemlékezésén az elnök is felszólal majd

Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító arról beszélt, hogy már több órája gyűlnek az emberek, a hangulat azonban nem gyászos, hanem ünnepi. Ünneplik az elhunyt életét és munkásságát, az emlékezők közössége pedig energiát ad ennek a munkának a folytatásához.

A búcsúztatás után szűk, családi körben lesz a temetés, amelyről kegyeleti okokból nem adtak meg részleteket – tette hozzá a tudósító.

A megemlékezésen várhatóan Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, valamint más magas rangú republikánus politikusok is felszólalnak. A 31 éves Kirköt az Utah Valley Egyetemen lőtték le, miközben beszédet tartott, ami újabb aggodalmakat keltett az Egyesült Államokban a politikai erőszak terjedésével kapcsolatban.

Borítókép: Egy megemlékező nő táblát tart a magasba (Fotó: AFP)