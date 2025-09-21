Rendkívüli

A Fidesz behúzta a józsefvárosi időközit, 52 százalékot kapott Kozma Lajos

charlie kirkmegemlékezésjobboldal

Százezer embert várnak Charlie Kirk temetésére

A becslések szerint százezer ember érkezik majd a megemlékezésre. Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista temetésére már több órája gyülekeznek az emberek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 18:53
Fotó: JOE RAEDLE Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Százezer embert várnak Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista gyászszertartására – mondta a közmédia washingtoni tudósítója vasárnap az M1 aktuális csatornán. Charlie Kirk megemlékezésén várhatóan az elnök is felszólal, írja az MTI.

Kirk megemlékezésén az elnök is felszólal majd
Kirk megemlékezésén az elnök is felszólal majd 
Fotó: PATRICK T. FALLON/AFP

A temetés helyszínéről, az arizonai Glendale-ből jelentkező tudósító arról beszélt, hogy már több órája gyűlnek az emberek, a hangulat azonban nem gyászos, hanem ünnepi. Ünneplik az elhunyt életét és munkásságát, az emlékezők közössége pedig energiát ad ennek a munkának a folytatásához. 

A búcsúztatás után szűk, családi körben lesz a temetés, amelyről kegyeleti okokból nem adtak meg részleteket – tette hozzá a tudósító.

A megemlékezésen várhatóan Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, valamint más magas rangú republikánus politikusok is felszólalnak. A 31 éves Kirköt az Utah Valley Egyetemen lőtték le, miközben beszédet tartott, ami újabb aggodalmakat keltett az Egyesült Államokban a politikai erőszak terjedésével kapcsolatban. 

Borítókép: Egy megemlékező nő táblát tart a magasba (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„Egyszer rontunk, és VÉGE van mindennek!”

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistája volt a Hotel Lentulai vendége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.