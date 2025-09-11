JD Vancegyilkosságcharlie kirkbúcsú

Így búcsúzott az amerikai alelnök Charlie Kirktől

J. D. Vance amerikai alelnök megható, személyes emlékekkel búcsúzott Charlie Kirktől, attól a konzervatív aktivistától, akit szerdán lelőttek, miközben az Utah Valley Egyetemen tartott beszédet. Vance hosszú bejegyzésben emlékezett meg patrióta barátjáról, akit bátorság, hit és rendíthetetlen hűség jellemzett.

2025. 09. 11. 12:44
Charlie Kirköt 2025. szeptember 10-én lelőttek egy előadás során az Utah Valley Egyetemen Fotó: TAYFUN COSKUN Forrás: ANADOLU
Vance közösségimédia-bejegyzése ritka betekintést nyújtott Charlie Kirk befolyásába: nemcsak a konzervatív mozgalom alakításában, hanem a Trump–Vance-csapat megszületésében is fontos szerepet játszott.

Agyonlőtték Donald Trump szövetségesét, Charlie Kirket (Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP)
Agyonlőtték Donald Trump szövetségesét, Charlie Kirköt (Fotó: MELISSA MAJCHRZAK / AFP)

Charlie mindig nyitott volt az új gondolatokra, és soha nem félt változtatni a véleményén” – írta az alelnök. „Ahogy én, ő is szkeptikusan állt Trumphoz 2016-ban. És ahogy én, ő is felismerte, hogy Trump az egyetlen, aki képes eltéríteni az amerikai politikát attól a globalizmustól, amely egész életünkben uralkodott.

Kirk, aki régóta a konzervatív fiatalok egyik legfőbb képviselője volt, Vance szerint kulcsszerepet játszott abban, hogy Trump 2024-ben őt választotta alelnökjelöltjének – írja a Fox News.

Vance kiemelte Kirk őszinte barátságát és rendíthetetlen hűségét. Az alelnök köszönetet mondott Kirknek azért is, hogy kulcsszerepet játszott a Trump-mozgalom megerősítésében 2024-ben. Hangsúlyozta: „Kormányzatunk sikereinek jelentős része közvetlenül Charlie szervező- és összefogó képességének köszönhető.”

Épp a Fehér Ház nyugati szárnyában vettem részt egy megbeszélésen, amikor a közös csevegésekben üzenetek jelentek meg: mindenki Charlie-ért imádkozott. Így tudtam meg, hogy lelőtték a barátomat

 – idézte fel Vance.

„Jó versenyt futottál, barátom. Innen már mi átvesszük” – zárta Vance.

Borítókép: Charlie Kirköt 2025. szeptember 10-én lelőtték egy előadás során a Utah Valley Egyetemen (Fotó: AFP)

