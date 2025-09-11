Vance közösségimédia-bejegyzése ritka betekintést nyújtott Charlie Kirk befolyásába: nemcsak a konzervatív mozgalom alakításában, hanem a Trump–Vance-csapat megszületésében is fontos szerepet játszott.
Így búcsúzott az amerikai alelnök Charlie Kirktől
J. D. Vance amerikai alelnök megható, személyes emlékekkel búcsúzott Charlie Kirktől, attól a konzervatív aktivistától, akit szerdán lelőttek, miközben az Utah Valley Egyetemen tartott beszédet. Vance hosszú bejegyzésben emlékezett meg patrióta barátjáról, akit bátorság, hit és rendíthetetlen hűség jellemzett.
Charlie mindig nyitott volt az új gondolatokra, és soha nem félt változtatni a véleményén” – írta az alelnök. „Ahogy én, ő is szkeptikusan állt Trumphoz 2016-ban. És ahogy én, ő is felismerte, hogy Trump az egyetlen, aki képes eltéríteni az amerikai politikát attól a globalizmustól, amely egész életünkben uralkodott.
Kirk, aki régóta a konzervatív fiatalok egyik legfőbb képviselője volt, Vance szerint kulcsszerepet játszott abban, hogy Trump 2024-ben őt választotta alelnökjelöltjének – írja a Fox News.
Vance kiemelte Kirk őszinte barátságát és rendíthetetlen hűségét. Az alelnök köszönetet mondott Kirknek azért is, hogy kulcsszerepet játszott a Trump-mozgalom megerősítésében 2024-ben. Hangsúlyozta: „Kormányzatunk sikereinek jelentős része közvetlenül Charlie szervező- és összefogó képességének köszönhető.”
Épp a Fehér Ház nyugati szárnyában vettem részt egy megbeszélésen, amikor a közös csevegésekben üzenetek jelentek meg: mindenki Charlie-ért imádkozott. Így tudtam meg, hogy lelőtték a barátomat
– idézte fel Vance.
További Külföld híreink
„Jó versenyt futottál, barátom. Innen már mi átvesszük” – zárta Vance.
További Külföld híreink
Borítókép: Charlie Kirköt 2025. szeptember 10-én lelőtték egy előadás során a Utah Valley Egyetemen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Kiváló a magyar–osztrák együttműködés az illegális bevándorlás elleni küzdelemben
Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal.
Orbán Viktor közölte, hogy Ukrajna kapcsán mi az óriási veszély
Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa.
Lettország háborúra készül
Itt a háborús terv!
Robert C. Castel: NATO-vereség az orosz drónok ellen
A biztonságpolitikai szakértő szerint a hét legjelentősebb eseménye az orosz drónok behatolása Lengyelországba.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: Kiváló a magyar–osztrák együttműködés az illegális bevándorlás elleni küzdelemben
Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal.
Orbán Viktor közölte, hogy Ukrajna kapcsán mi az óriási veszély
Amíg a háború tart, addig az Európai Unió egy béna kacsa.
Lettország háborúra készül
Itt a háborús terv!
Robert C. Castel: NATO-vereség az orosz drónok ellen
A biztonságpolitikai szakértő szerint a hét legjelentősebb eseménye az orosz drónok behatolása Lengyelországba.