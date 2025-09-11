Így búcsúzott az amerikai alelnök Charlie Kirktől

Charlie mindig nyitott volt az új gondolatokra, és soha nem félt változtatni a véleményén” – írta az alelnök. „Ahogy én, ő is szkeptikusan állt Trumphoz 2016-ban. És ahogy én, ő is felismerte, hogy Trump az egyetlen, aki képes eltéríteni az amerikai politikát attól a globalizmustól, amely egész életünkben uralkodott.

Kirk, aki régóta a konzervatív fiatalok egyik legfőbb képviselője volt, Vance szerint kulcsszerepet játszott abban, hogy Trump 2024-ben őt választotta alelnökjelöltjének – írja a Fox News.

A while ago, probably in 2017, I appeared on Tucker Carlson's Fox show to talk about God knows what. Afterwards a name I barely knew sent me a DM on twitter and told me I did a great job. It was Charlie Kirk, and that moment of kindness began a friendship that lasted until today.… — JD Vance (@JDVance) September 11, 2025

Vance kiemelte Kirk őszinte barátságát és rendíthetetlen hűségét. Az alelnök köszönetet mondott Kirknek azért is, hogy kulcsszerepet játszott a Trump-mozgalom megerősítésében 2024-ben. Hangsúlyozta: „Kormányzatunk sikereinek jelentős része közvetlenül Charlie szervező- és összefogó képességének köszönhető.”

Épp a Fehér Ház nyugati szárnyában vettem részt egy megbeszélésen, amikor a közös csevegésekben üzenetek jelentek meg: mindenki Charlie-ért imádkozott. Így tudtam meg, hogy lelőtték a barátomat

– idézte fel Vance.