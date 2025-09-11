Charlie Kirk meggyilkolása figyelmeztetés Trumpnak

Alekszej Puskov, az orosz parlament felsőházának, a Szövetségi Tanácsnak az információs politikáért felelős bizottsági elnöke Telegram-csatornáján azt írta:
Ez egy egyértelmű üzenet mindazoknak az amerikai közéleti és politikai szereplőknek, akik hasonló nézeteket vallanak, és nem félnek ezeket a nyilvánosság előtt képviselni. A fő címzett valószínűleg maga az amerikai elnök. Vajon ez egy figyelmeztetés Trumpnak?
– fogalmazott az orosz politikus.
Puskov hozzátette, hogy a Kirk elleni támadás kísértetiesen emlékeztet a Donald Trump ellen 2024 júliusában elkövetett merényletkísérletre, írta az Origo.
A 31 éves Charlie Kirköt egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen lőtték le. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol később életét vesztette. A konzervatív kommentátor Donald Trump elkötelezett támogatója volt, és többször élesen bírálta az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatását is.
Trumpnak szóló üzenet a merénylet?
A Kremlhez közel álló orosz politikus szerint nem kizárt, hogy az amerikai közélet konzervatív szereplőinek megfélemlítése áll a háttérben.
A fő üzenet: bárki, aki Trumphoz hasonló álláspontot képvisel, célponttá válhat
– írta Puskov.