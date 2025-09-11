Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Trumppolitikusüzenetmerényletorosz

Charlie Kirk meggyilkolása figyelmeztetés Trumpnak

Egy befolyásos orosz politikus szerint nem pusztán tragikus bűncselekményről van szó Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista meggyilkolása kapcsán, hanem tudatos politikai üzenetről, amely elsődlegesen Donald Trump amerikai elnöknek szólhat.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 11. 9:26
Donald Trump amerikai elnök Charlie Kirkkel, a Turning Point USA vezetőjével lép színpadra Fotó: Nicholas Kamm Forrás: AFP
Alekszej Puskov, az orosz parlament felsőházának, a Szövetségi Tanácsnak az információs politikáért felelős bizottsági elnöke Telegram-csatornáján azt írta:

Trump
Alekszej Puskov (Fotó: Képernyőkép)                   

Ez egy egyértelmű üzenet mindazoknak az amerikai közéleti és politikai szereplőknek, akik hasonló nézeteket vallanak, és nem félnek ezeket a nyilvánosság előtt képviselni. A fő címzett valószínűleg maga az amerikai elnök. Vajon ez egy figyelmeztetés Trumpnak?

– fogalmazott az orosz politikus.

Puskov hozzátette, hogy a Kirk elleni támadás kísértetiesen emlékeztet a Donald Trump ellen 2024 júliusában elkövetett merényletkísérletre, írta az Origo.

U. S. Republican presidential candidate former President Donald Trump is surrounded by U.S. Secret Service agents in Butler, Pennsylvania on July 13, 2024. The former president suffered a gunshot wound to his ear after a suspect fired gunshots at his Pennsylvania rally and he survived the assassination attempt. According to the law official, the suspected shooter was killed by the Secret Service. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Takayuki Fuchigami / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Donald Trump, az ellene megkísérelt merénylet után a pennsylvaniai Butlerben, 2024. július 13-án (Fotó: Yomiuri/AFP/Takayuki Fuchigami)

A 31 éves Charlie Kirköt egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen lőtték le. Súlyos sérülésekkel szállították kórházba, ahol később életét vesztette. A konzervatív kommentátor Donald Trump elkötelezett támogatója volt, és többször élesen bírálta az Egyesült Államok ukrajnai katonai támogatását is.

Trumpnak szóló üzenet a merénylet?

A Kremlhez közel álló orosz politikus szerint nem kizárt, hogy az amerikai közélet konzervatív szereplőinek megfélemlítése áll a háttérben.

A fő üzenet: bárki, aki Trumphoz hasonló álláspontot képvisel, célponttá válhat

– írta Puskov.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök Charlie Kirkkel, a Turning Point USA vezetőjével lép színpadra (Fotó: AFP/Nicholas Kamm) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

