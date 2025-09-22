charlie kirkmegemlékezésGlendale

Erika Kirk: Megbocsátok neki, mert Krisztus is ezt tette!

A gyász közepette Erika Kirk rendkívüli személyes vallomást tartott, amelyben a hit vigaszáról és a család fontosságáról beszélt. A beszéd során Erika Kirk többször is visszatért arra, hogy Charlie Kirk halála hogyan hozta nyilvánosságra Isten szeretetét és milyen küldetést hagyott maga után férje.

Wiedermann Béla
2025. 09. 22. 7:01
Erika Kirk
Erika Kirk Forrás: AFP
Tízezrek gyűltek össze az arizonai Glendale-ben, a State Farm Stadionban megrendezett emlékünnepségen, ahol az amerikai jobboldal egyik legismertebb alakjára, Charlie Kir­kre emlékeztek. A szertartáson felesége, Erika Kirk is beszédet mondott, amelyben a hit erejéről, a család fontosságáról és férje örökségének továbbviteléről szólt.

Erika Kirk beszédében férje örökségéről szólt. Charlie Kirk halála után az özvegy megbocsátott a gyilkosnak, és ígéretet tett a küldetés folytatására.
Fotó: AFP

Erika Kirk a stadionban elmondott beszédében megnyílt, és személyes gyászából olyan üzenetet emelt ki, amely egyszerre vallásos vigasz és politikai elköteleződés. Erika tiszta őszinteséggel számolt be arról a napon szerzett élményről, amikor a férjét elvesztette:

Isten szeretete nyilvánvalóvá vált számomra azon a napon, amikor a férjemet megölték.

Ezzel a megállapítással vezette fel azt a történetet, amelyben a fájdalom mellett a hit és a remény is megjelent. Szeptember 10-e délutánról részletesen beszélt: 

Szeptember 10-e délután megérkeztem a jutai kórházba, hogy az elképzelhetetlent megtegyem, hogy megnézzem a férjem meggyilkolt testét, láttam azt a sebet, ami véget vetett életének.

Erika elmondta, hogy a sokk, borzalom és elképzelhetetlen fájdalom mellett megjelent valami más is: 

Mindent éreztem, amire ilyet ilyenkor számítani lehet. Sokkot éreztem, borzalmat éreztem, és olyan szintű fájdalmat, amelynek létezéséről fogalmam sem volt, amit elképzelni sem tudtam. De volt valami más is.

A nő egyetértően idézte fel, hogy még a halálban is látta azt a férfit, akit szeretett: 

Még a halálban is láttam azt a férfit, akit szerettem.

Charlie Kirk öröksége és a hit

Erika beszédének központi eleme volt, hogyan formálta férje életfelfogása a családot és a mozgalmat. Felidézte a naplóból a gondolatot: 

Minden alkalommal, amikor hozol egy döntést, ez egy jelet hagy a lelkeden.

Ezt a gondolatot az özvegy úgy értelmezte, hogy a döntések — a hit felé tett lépések — maradandó nyomot hagynak, és most sokan tették meg az első lépést:

Az elmúlt héten láttunk embereket, akik először nyitottak ki Bibliát. Láttunk embereket, akik először imádkoztak, mintha gyermekek lettek volna. Láttunk embereket, akik elmentek misére először életükben.

Erika hangsúlyozta, hogy a férje legtöbb energiáját a fiatal férfiak felé fordította:

A férjem Charlie meg akarta menteni a fiatal férfiakat, az olyan fiatal férfiakat, mint amilyen az volt, aki az életét kioltotta.

Ezt a küldetést most ő maga vállalja át: bejelentette, hogy munkájuk folytatódik, és ő lesz a szervezet új vezérigazgatója. 

Nem veszem ezt könnyebbé. Charlie és engem egy cél egyesített. Az ő szenvedélye az én szenvedélyem volt, és ezért az ő küldetése most már az én küldetésem.

Megbocsátás és a gyűlölet elleni válasz

A beszéd egyik legdrámaibb pontja az volt, amikor Erika személyes, egyenes hangon beszélt a támadóról és a megbocsátásról. Azt mondta, hogy a gyűlöletre a válasz nem a gyűlölet: 

Megbocsátok neki. Megbocsátok neki, mert Krisztus is ezt tette, és ez az, amit Charlie is tenne.

Ezzel a kijelentéssel a beszéd világosan jelezte, hogy a család nem a bosszút választja, hanem a hit és a megbocsátás útját. Erika többször visszatért a Szentírás tanításaira: 

A gyűlöletre a válasz nem a gyűlölet. A gyűlölet, amit a Szentírásból ismerünk, az a szeretet mindig a szeretet. Szeressük ellenségeinket, hogy szeressük azokat, akik üldöznek minket.

A személyes részletek rendre felidézték a házasság intimitását és a családi élet apró rituáléit: Erika elmondta, hogy Charlie minden szombaton szerelmes üzenetet küldött neki, és mindegyikben azzal zárta: 

Mondd el nekem, hogy hogyan tudnék még jobb férjed lenni!

Az özvegy felhívást intézett a férfiakhoz: 

Minden férfi számára, aki világszerte figyel, fogadjátok el Charlie kihívását és a valós férfiasságot. Akarjátok, legyetek erősek és bátrak a családjaitok számára, szeressétek feleségeteket és vezessétek őket, szeressétek gyermekeiteket és védjétek őket, legyetek a lelki vezetői az otthonotoknak.

Nőkhöz is szólt:

Nők, számotokra is van egy kihívásom. Legyetek erényesek, a mi erőnk az abban rejlik, amilyen szerepet Isten nekünk szánt.

Erika többször hangsúlyozta, hogy a mozgalmat — a vitákat, a campus rendezvényeket és a pásztorkodást — folytatni fogják: 

Folytatni fogjuk az összes vitát és párbeszédet.

Arra kérte a hallgatóságot, hogy ne vegyék könnyedén azoknak az embereknek a lelkét, akik most hit felé fordultak: pásztorokra és közösségre lesz szükségük. Végezetül személyes, érzelmes búcsút intézett: 

Szeretlek Charlie bébi. És büszke leszel rám. Isten áldja mindannyiótokat, Isten áldja Amerikát!

Borítókép: Erika Kirk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

