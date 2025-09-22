Erika Kirk: Megbocsátok neki, mert Krisztus is ezt tette!

Erika Kirk a stadionban elmondott beszédében megnyílt, és személyes gyászából olyan üzenetet emelt ki, amely egyszerre vallásos vigasz és politikai elköteleződés. Erika tiszta őszinteséggel számolt be arról a napon szerzett élményről, amikor a férjét elvesztette:

Isten szeretete nyilvánvalóvá vált számomra azon a napon, amikor a férjemet megölték.

Ezzel a megállapítással vezette fel azt a történetet, amelyben a fájdalom mellett a hit és a remény is megjelent. Szeptember 10-e délutánról részletesen beszélt:

Szeptember 10-e délután megérkeztem a jutai kórházba, hogy az elképzelhetetlent megtegyem, hogy megnézzem a férjem meggyilkolt testét, láttam azt a sebet, ami véget vetett életének.

Erika elmondta, hogy a sokk, borzalom és elképzelhetetlen fájdalom mellett megjelent valami más is:

Mindent éreztem, amire ilyet ilyenkor számítani lehet. Sokkot éreztem, borzalmat éreztem, és olyan szintű fájdalmat, amelynek létezéséről fogalmam sem volt, amit elképzelni sem tudtam. De volt valami más is.

A nő egyetértően idézte fel, hogy még a halálban is látta azt a férfit, akit szeretett: