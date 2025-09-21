Donald Trump is beszédet mond Charlie Kirk temetésén

Az eseményt a State Farm Stadionban tartják, amely az NFL-ben szereplő Arizona Cardinals otthona.

A stadion több mint 63 ezer ember befogadására alkalmas, de nagyobb rendezvények esetén – mint a mai – akár 73 ezer résztvevő is helyet foglalhat.

A szervezők a Turning Point USA regisztrációs rendszerén keresztül engedték a részvételt, érkezési sorrendben.

Charlie Kirk emlékünnepsége

A szervezők szerint a kapukat magyar idő szerint délután öt órakor nyitják meg, a program pedig nyolc órakor veszi kezdetét. A szertartás részeként Charlie Kirk felesége, Erika Kirk, valamint több vezető politikus is felszólal majd.

A hivatalos programban szerepel Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, Susie Wiles kabinetfőnök, Marco Rubio külügyminiszter, Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, Pete Hegseth hadügyminiszter, Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató, Tucker Carlson volt televíziós műsorvezető, Stephen Miller helyettes kabinetfőnök és Sergio Gor, a Fehér Ház személyzeti irodájának vezetője.

A szervezők hozzátették, hogy további nevek bejelentése is várható. Az esemény iránt hatalmas az érdeklődés: a beszámolók szerint sokan már napfelkelte előtt megérkeztek a stadionhoz, hogy biztosítsák helyüket. Azok számára, akik nem tudnak személyesen jelen lenni, a szertartást élőben közvetítik Charlie Kirk közösségi oldalán.