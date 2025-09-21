Élő közvetítés 2025. szept. 21. 18:42

Donald Trump is beszédet mond Charlie Kirk temetésén

Tömegek gyűlnek össze Glendale-ben, hogy részt vegyenek a konzervatív aktivista emlékünnepségén. A szertartáson Charlie Kirkről emlékeznek meg, aki korábban az amerikai jobboldal egyik legismertebb alakja volt. A State Farm Stadionban rendezett eseményen Donald Trump és J. D. Vance mellett számos ismert politikus is beszédet mond majd.

Wiedermann Béla
charlie kirkJD VanceTrump
A nap eddigi összefoglalója

Több tízezren érkeznek ma az arizonai Glendale városába, hogy részt vegyenek Charlie Kirk emlékünnepségén. Az amerikai konzervatív mozgalom ismert alakja a hónap elején vesztette életét, amikor halálos lövés érte.

Hatalmas tömeg érkezett Charlie Kirk temetésére Glendale-be. Trump és J. D. Vance is felszólal a State Farm Stadionban tartott eseményen.
Hatalmas tömeg érkezett Charlie Kirk temetésére Glendale-be. Trump és J. D. Vance is felszólal a State Farm Stadionban tartott eseményen.
Fotó: AFP

Az eseményt a State Farm Stadionban tartják, amely az NFL-ben szereplő Arizona Cardinals otthona. 

A stadion több mint 63 ezer ember befogadására alkalmas, de nagyobb rendezvények esetén – mint a mai – akár 73 ezer résztvevő is helyet foglalhat. 

A szervezők a Turning Point USA regisztrációs rendszerén keresztül engedték a részvételt, érkezési sorrendben.

Charlie Kirk emlékünnepsége

A szervezők szerint a kapukat magyar idő szerint délután öt órakor nyitják meg, a program pedig nyolc órakor veszi kezdetét. A szertartás részeként Charlie Kirk felesége, Erika Kirk, valamint több vezető politikus is felszólal majd.

A hivatalos programban szerepel Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, Susie Wiles kabinetfőnök, Marco Rubio külügyminiszter, Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, Pete Hegseth hadügyminiszter, Tulsi Gabbard nemzeti hírszerzési igazgató, Tucker Carlson volt televíziós műsorvezető, Stephen Miller helyettes kabinetfőnök és Sergio Gor, a Fehér Ház személyzeti irodájának vezetője. 

A szervezők hozzátették, hogy további nevek bejelentése is várható. Az esemény iránt hatalmas az érdeklődés: a beszámolók szerint sokan már napfelkelte előtt megérkeztek a stadionhoz, hogy biztosítsák helyüket. Azok számára, akik nem tudnak személyesen jelen lenni, a szertartást élőben közvetítik Charlie Kirk közösségi oldalán.

Borítókép: Charlie Kirk búcsúztatásának színpada az arizonai stadionban (Fotó: AFP)

1 órája frissült 17:46

Fokozatosan telik meg a State Farm Stadion

A glendale-i State Farm Stadion folyamatosan telik meg a gyászolókkal, akik tízezrével érkeznek Charlie Kirk emlékünnepségére. A hangulat azonban korántsem egy hagyományos temetésre emlékeztet: az emberek többsége piros, fehér és kék színekben jelent meg, ahogyan azt a szervezők javasolták, feketébe öltözött résztvevőt alig látni.

A közönség rendkívül sokszínű, tinédzserektől az idősekig minden korosztály képviselteti magát, sok család érkezett gyerekekkel együtt. A színpadon keresztény zenészek játszanak, a hallgatóság egy része állva énekel és felemelt kézzel kíséri a dalokat.

Az első szint széksorai már szinte teljesen megteltek, a résztvevők most a második szintre kezdik elfoglalni a helyüket. Az esemény hivatalos kezdete előtt is egyértelmű: rendkívüli érdeklődés kíséri a búcsúztatót.

1 órája frissült 17:44

Több mint 200 ezren próbálhatnak bejutni Charlie Kirk emlékünnepségére

A glendale-i rendőrség szerint a vártnál jóval nagyobb tömeg érkezhet ma Charlie Kirk emlékünnepségére. A hatóság szóvivője, Jose Santiago közölte: több mint 200 ezer ember regisztrált a Turning Point USA honlapján az eseményre, ami kétszerese a korábbi, 100 ezres becslésnek.

Ez messze meghaladja a helyszín befogadóképességét. A State Farm Stadion hivatalosan 63 ezer nézőt tud fogadni, amelyet kiemelt rendezvények esetén körülbelül 73 ezer főre lehet bővíteni. Ennek ellenére így is tízezrek maradhatnak majd kívül.

Az emlékünnepség szervezői ezért kijelölték a Desert Diamond Arénát túlcsorduló helyszínként, amely további 19 ezer embernek biztosít ülőhelyet. A hatalmas érdeklődés azt mutatja, hogy Kirk személye és halála mély nyomot hagyott a konzervatív közösségben, és országszerte rengetegen szeretnének tiszteletüket tenni előtte.

