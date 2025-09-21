Charlie Kirk búcsúztatásán Donald Trump is részt vesz – íme a részletek

A temetés biztonságát szövetségi, állami és helyi hatóságok közösen biztosítják.

Az FBI, a belbiztonsági minisztérium, a titkosszolgálat és az ATF közös jelentése szerint több, ismeretlen hitelességű fenyegetést követnek nyomon az eseménnyel kapcsolatban, amelyek érinthetik Trumpot, Vance-t és a Kirk család tagjait is.

William Mack, a Titkosszolgálat phoenixi irodájának vezetője már napokkal korábban hangsúlyozta:

Csapataink már a helyszínen vannak Phoenixben és Glendale-ben, és szorosan együttműködnek az állami, helyi és szövetségi partnereinkkel. Együttesen elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy az esemény megkapja a szükséges átfogó védelmet és támogatást.

Kirk özvegye, Erika élő adásban tett esküt, hogy férje munkáját folytatni fogja: „Mindannyian tudjátok meg: ha eddig azt hittétek, hogy férjem küldetése hatalmas volt, akkor fogalmatok sincs arról, hogy mit indítottatok el az egész országban és a világon.”

A temetésen több magas rangú kormányzati szereplő is jelen lesz, köztük Marco Rubio külügyminiszter, Susie Wiles, a Fehér Ház személyzeti főnöke, valamint Pete Hegseth védelmi miniszter. Charlie Kirk holttestét múlt héten az Air Force 2 szállította haza Arizonába, J. D. Vance alelnök kíséretében. A néhai Charlie Kirk özvegye, a 31 éves volt Miss Arizona sötét napszemüveget viselve, rózsafüzért szorongatva és Usha Vance kezét fogva szállt le az Air Force Two repülőgépről, majd végignézte, ahogy férje koporsóját a halottaskocsiba helyezik.