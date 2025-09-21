charlie kirkgyászszertartástemetésArizonaDonald Trump

Charlie Kirk búcsúztatásán Donald Trump is részt vesz – íme a részletek

Charlie Kirk temetését vasárnap rendezik Arizonában, a glendale-i State Farm Stadionban, ahol 63 ezer ember fér el. A megemlékezésen várhatóan Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, valamint más magas rangú republikánus politikusok is felszólalnak. Az esemény biztonságát szövetségi, állami és helyi hatóságok közösen biztosítják, mivel a titkosszolgálat szerint több, ismeretlen hitelességű fenyegetés is érkezett. A tömeg miatt a közeli Desert Diamond Arénában is helyet biztosítanak a résztvevőknek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 15:50
Vasárnap Arizonában tartják meg a szeptember 10-én meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetését Forrás: AFP
Vasárnap Arizonában tartják meg a szeptember 10-én meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetését. A 31 éves férfit az Utah Valley Egyetemen lőtték le, miközben beszédet tartott, ami újabb aggodalmakat keltett az Egyesült Államokban a politikai erőszak terjedésével kapcsolatban. A gyászszertartás a glendale-i State Farm Stadionban lesz, amely 63 ezer ember befogadására alkalmas. 

Vasárnap Arizonában tartják meg a szeptember 10-én meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetését
Vasárnap Arizonában tartják meg a szeptember 10-én meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetését Fotó: AFP

A nyilvános eseményre regisztrációval lehet belépni, a tömeget pedig a közeli Desert Diamond Arénában is fogadják. A program szerint felszólal majd Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, valamint Kirk özvegye, Erika – számolt be róla az ABC.

A temetés biztonságát szövetségi, állami és helyi hatóságok közösen biztosítják. 

Az FBI, a belbiztonsági minisztérium, a titkosszolgálat és az ATF közös jelentése szerint több, ismeretlen hitelességű fenyegetést követnek nyomon az eseménnyel kapcsolatban, amelyek érinthetik Trumpot, Vance-t és a Kirk család tagjait is.

William Mack, a Titkosszolgálat phoenixi irodájának vezetője már napokkal korábban hangsúlyozta: 

Csapataink már a helyszínen vannak Phoenixben és Glendale-ben, és szorosan együttműködnek az állami, helyi és szövetségi partnereinkkel. Együttesen elkötelezettek vagyunk annak biztosítása mellett, hogy az esemény megkapja a szükséges átfogó védelmet és támogatást.

Kirk özvegye, Erika élő adásban tett esküt, hogy férje munkáját folytatni fogja: „Mindannyian tudjátok meg: ha eddig azt hittétek, hogy férjem küldetése hatalmas volt, akkor fogalmatok sincs arról, hogy mit indítottatok el az egész országban és a világon.”

A temetésen több magas rangú kormányzati szereplő is jelen lesz, köztük Marco Rubio külügyminiszter, Susie Wiles, a Fehér Ház személyzeti főnöke, valamint Pete Hegseth védelmi miniszter. Charlie Kirk holttestét múlt héten az Air Force 2 szállította haza Arizonába, J. D. Vance alelnök kíséretében. A néhai Charlie Kirk özvegye, a 31 éves volt Miss Arizona sötét napszemüveget viselve, rózsafüzért szorongatva és Usha Vance kezét fogva szállt le az Air Force Two repülőgépről, majd végignézte, ahogy férje koporsóját a halottaskocsiba helyezik.

PHOENIX, ARIZONA - SEPTEMBER 11: Vice President JD Vance (R) second lady Usha Vance (C) and Erika Kirk deplane Air Force Two while escorting the body of Charlie Kirk on September 11, 2025 in Phoenix, Arizona. Kirk, the CEO and co-founder of Turning Point USA, was shot and killed on Wednesday in Utah. Eric Thayer/Getty Images/AFP (Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Charlie Kirk holttestét múlt héten az Air Force 2 szállította haza Arizonába, J. D. Vance alelnök kíséretében Fotó: AFP

Charlie Kirk halála megrázta az egész világot

A férfi az amerikai konzervatív mozgalom kiemelkedő alakja volt. Tevékenysége és nyilvános szereplései miatt számos követője számára meghatározó vezető és példakép volt. Halála megrázta a konzervatív közösségeket. Chaim Mentz rabbi a közösségi oldalán videóban emlékezett meg a néhai Kirkről. Úgy fogalmazott: Charlie Kirk volt korunk Ábrahámja.

A titkosszolgálat a Trump-kormány második ciklusának eddigi legnagyobb biztonsági próbatételével néz szembe. 

Az eseményre több mint 60 ezer embert várnak, és a feszült helyzet miatt egy volt ügynök úgy nyilatkozott, hogy „ez a titkosszolgálatot a végsőkig próbára teszi” – írja az Origo.

Borítókép: Vasárnap Arizonában tartják meg a szeptember 10-én meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk temetését  (Fotó: AFP)

