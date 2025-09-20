Turning Point USAmegemlékezésCharlie Kirkmerénylet

Százezrek kísérhetik Charlie Kirköt az utolsó útjára, a helyszínen letartóztattak egy fegyverest

A szervezők százezres tömeget várnak a merénylet áldozatává vált Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivista búcsúztatására, amelynek helyszínén, a Phoenix melletti Glendale-ben a titkosszolgálat őrizetbe vett egy fegyverest hamis hatósági igazolvánnyal. A megemlékezés vasárnap 11.00-kor kezdődik helyi idő szerint, ami Magyarországon este 8 órát jelent.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 21:11
Az emberek gyertyás virrasztáson tisztelegnek a fiatal aktivista és influencer Charlie Kirk előtt Fotó: MELISSA MAJCHRZAK Forrás: AFP
Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivője szombaton közölte, hogy a szervezet emberei a helyi rendvédelmi szervek tagjaival közösen fogták el a gyanúsan viselkedő embert a Charlie Kirk gyászszertartásának helyet adó State Farm stadion területén belül, és őrizetben tartják. A közlemény szerint a fegyvert viselő férfi azt állította, hogy hatósági ember.

Charlie Kirk
Megemlékezés Charlie Kirk amerikai jobboldali aktivista tiszteletére Párizsban (Fotó: BASTIEN OHIER / Hans Lucas)

A szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk nyilvános búcsúztatását a titkosszolgálat és társszervezetei kiemelt rendezvénynek tekintik, az Egyesült Államokban lehetséges legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel készülnek rá. 

Az eseményt a 63 ezer főt befogadni képes State Farm arénában, az Arizona Cardinals amerikaifutball-klub stadionjában rendezik meg vasárnap. A szervezők bejelentették, hogy azok számára, akik nem férnek be, megnyitnak egy közeli kisebb stadiont, amelyben kivetítőn követhetik az eseményt. 

Charlie Kirk búcsúztatásán részt vesz és beszédet mond többek mellett Donald Trump elnök, J. D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, valamint Robert F. Kennedy egészségügyi miniszter, akinek apja, Robert F. Kennedy igazságügyi miniszter és szenátor, valamint nagybátyja, John Fitzgerald Kennedy elnök az 1960-as években szintén merénylet áldozata lett.

Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye és a Turning Point USA konzervatív szervezet új elnöke is búcsúbeszédet mond. Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.

Borítókép: Az emberek gyertyás virrasztáson tisztelegnek a fiatal aktivista és influenszer Charlie Kirk előtt (Fotó: AFP)

 

