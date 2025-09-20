Százezrek kísérhetik Charlie Kirköt az utolsó útjára, a helyszínen letartóztattak egy fegyverest

Anthony Guglielmi, a titkosszolgálat szóvivője szombaton közölte, hogy a szervezet emberei a helyi rendvédelmi szervek tagjaival közösen fogták el a gyanúsan viselkedő embert a Charlie Kirk gyászszertartásának helyet adó State Farm stadion területén belül, és őrizetben tartják. A közlemény szerint a fegyvert viselő férfi azt állította, hogy hatósági ember.
A szeptember 10-én meggyilkolt Charlie Kirk nyilvános búcsúztatását a titkosszolgálat és társszervezetei kiemelt rendezvénynek tekintik, az Egyesült Államokban lehetséges legmagasabb szintű biztonsági intézkedésekkel készülnek rá.