Százezrek kísérhetik Charlie Kirköt az utolsó útjára, a helyszínen letartóztattak egy fegyverest

Erika Kirk, Charlie Kirk özvegye és a Turning Point USA konzervatív szervezet új elnöke is búcsúbeszédet mond. Charlie Kirköt, a Turning Point USA alapítóját a Utah Valley Egyetemen egy fiatalok számára tartott vitafórumon gyilkolták meg. A merénylet elkövetésével a 22 éves Tyler Robinsont gyanúsítják, akire az ügyészség halálbüntetés kiszabását kérte.

Young Czechs setting up a memorial for Iryna Zarutska and Charlie Kirk in Prague



Borítókép: Az emberek gyertyás virrasztáson tisztelegnek a fiatal aktivista és influenszer Charlie Kirk előtt (Fotó: AFP)