Zaporizzsjai atomerőmű: két ukrán drón az oktatóközpont felett robbant fel

Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadás során – közölte az erőmű sajtószolgálata. Károkról nem érkezett hír a NAÜ önmérsékletre szólította fel a harcoló feleket.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 20. 16:41
A Zaporizzsjai Atomerőmű távoli képe Fotó: Ercin Erturk Forrás: Anadolu/AFP
Az atomerőmű melletti oktató- és gyakorlóközpont épületét, a G épületet lőtték, a támadást legkevesebb három pilóta nélküli repülőgép hajtotta végre. Kettő közülük az épület tetőszerkezete felett robbant fel. Az erőmű személyzetéből senki sem sérült meg, írta az MTI.

Atomerőmű
Hat darab, egyenként 950 MWe teljesítményű VVER-1000-es nyomottvizes atomreaktor teszi a Zaporizzsjai Atomerőművet Európa legnagyobb atomerőművévé (Fotó: NurPhoto/AFP Dmytro Smolyenko)

Az atomerőmű nem sérült meg

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a támadás idején a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontjában tartózkodó szakértőit azonnal evakuálták, és most biztonságos helyen vannak, írja a közlemény.

A Reuters beszámolói szerint az érintett központ mindössze mintegy 300 méterre helyezkedik el a reaktoroktól. 

A tájékoztató szerint a 2022 óta orosz ellenőrzés alatt álló erőműben nem keletkezett kritikus károsodás, a sugárzási háttér az iparterületen és a környező övezetben a normális határértéken belül van, és az erőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetési feltételei nem sérültek.

A NAÜ azonban aggodalmát fejezte ki a nukleáris biztonságot veszélyeztető dróntámadások miatt, az ügynökség számos alkalommal jelezte már, hogy az erőmű környékén végrehajtott légicsapások közvetlen veszélyt jelentenek

Ukrajna tagadja a támadást

Az ukrán Energoatom és több kijevi hivatalos forrás tagadta, hogy az ukrán haderő az atomerőművet célozta volna. Szerintük Moszkva rendszeresen „információs provokációkkal” próbálja bizonyítani, hogy Ukrajna veszélyezteti a nukleáris biztonságot. 

Az Energoatom közleményében hangsúlyozta: 

Az ukrán fegyveres erők kizárólag katonai célpontokat támadnak, az atomerőmű és környéke pedig soha nem volt a célkeresztben.

Az ukrán sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a legutóbbi orosz légicsapások Nikopol és Marhanec térségét érték, a Dnyeper túloldalán – vagyis közvetlenül szemben az atomerőművel. A támadásokban több lakóépület is megrongálódott, civil áldozatokról is érkeztek hírek. 

Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), delivers opening remarks during the inauguration of the IAEA Visitor Centre, at IAEAs Laboratories in Seibersdorf, outside Vienna, Austria on September 17, 2025. (Photo by Joe Klamar / AFP)
Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) főigazgatója (Fotó: AFP/Joe Klamar)

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi ismételten felszólította mindkét felet, hogy tartózkodjanak minden katonai akciótól az atomerőmű közvetlen közelében.

„A világ legnagyobb atomerőművének biztonságával nem lehet hazardírozni” – mondta.

Az ENSZ-ben is egyre többen követelik a „biztonsági övezet” létrehozását az erőmű körül, amelyet azonban Moszkva eddig elutasított. 

Borítókép: A Zaporizzsjai Atomerőmű távoli képe (Fotó: Anadolu/AFP/Ercin Erturk) 

