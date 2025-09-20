Zaporizzsjai atomerőmű: két ukrán drón az oktatóközpont felett robbant fel

Az atomerőmű nem sérült meg

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a támadás idején a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontjában tartózkodó szakértőit azonnal evakuálták, és most biztonságos helyen vannak, írja a közlemény.

A Reuters beszámolói szerint az érintett központ mindössze mintegy 300 méterre helyezkedik el a reaktoroktól.

A tájékoztató szerint a 2022 óta orosz ellenőrzés alatt álló erőműben nem keletkezett kritikus károsodás, a sugárzási háttér az iparterületen és a környező övezetben a normális határértéken belül van, és az erőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetési feltételei nem sérültek.

A NAÜ azonban aggodalmát fejezte ki a nukleáris biztonságot veszélyeztető dróntámadások miatt, az ügynökség számos alkalommal jelezte már, hogy az erőmű környékén végrehajtott légicsapások közvetlen veszélyt jelentenek.

Ukrajna tagadja a támadást

Az ukrán Energoatom és több kijevi hivatalos forrás tagadta, hogy az ukrán haderő az atomerőművet célozta volna. Szerintük Moszkva rendszeresen „információs provokációkkal” próbálja bizonyítani, hogy Ukrajna veszélyezteti a nukleáris biztonságot.

Az Energoatom közleményében hangsúlyozta:

Az ukrán fegyveres erők kizárólag katonai célpontokat támadnak, az atomerőmű és környéke pedig soha nem volt a célkeresztben.

Az ukrán sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a legutóbbi orosz légicsapások Nikopol és Marhanec térségét érték, a Dnyeper túloldalán – vagyis közvetlenül szemben az atomerőművel. A támadásokban több lakóépület is megrongálódott, civil áldozatokról is érkeztek hírek.