Az atomerőmű melletti oktató- és gyakorlóközpont épületét, a G épületet lőtték, a támadást legkevesebb három pilóta nélküli repülőgép hajtotta végre. Kettő közülük az épület tetőszerkezete felett robbant fel. Az erőmű személyzetéből senki sem sérült meg, írta az MTI.
Zaporizzsjai atomerőmű: két ukrán drón az oktatóközpont felett robbant fel
Két ukrán drón a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontja felett robbant fel a létesítmény elleni újabb támadás során – közölte az erőmű sajtószolgálata. Károkról nem érkezett hír a NAÜ önmérsékletre szólította fel a harcoló feleket.
Az atomerőmű nem sérült meg
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a támadás idején a zaporizzsjai atomerőmű oktatóközpontjában tartózkodó szakértőit azonnal evakuálták, és most biztonságos helyen vannak, írja a közlemény.
A Reuters beszámolói szerint az érintett központ mindössze mintegy 300 méterre helyezkedik el a reaktoroktól.
A tájékoztató szerint a 2022 óta orosz ellenőrzés alatt álló erőműben nem keletkezett kritikus károsodás, a sugárzási háttér az iparterületen és a környező övezetben a normális határértéken belül van, és az erőmű blokkjainak biztonságos üzemeltetési feltételei nem sérültek.
A NAÜ azonban aggodalmát fejezte ki a nukleáris biztonságot veszélyeztető dróntámadások miatt, az ügynökség számos alkalommal jelezte már, hogy az erőmű környékén végrehajtott légicsapások közvetlen veszélyt jelentenek.
Ukrajna tagadja a támadást
Az ukrán Energoatom és több kijevi hivatalos forrás tagadta, hogy az ukrán haderő az atomerőművet célozta volna. Szerintük Moszkva rendszeresen „információs provokációkkal” próbálja bizonyítani, hogy Ukrajna veszélyezteti a nukleáris biztonságot.
Az Energoatom közleményében hangsúlyozta:
Az ukrán fegyveres erők kizárólag katonai célpontokat támadnak, az atomerőmű és környéke pedig soha nem volt a célkeresztben.
Az ukrán sajtó ugyanakkor arról számolt be, hogy a legutóbbi orosz légicsapások Nikopol és Marhanec térségét érték, a Dnyeper túloldalán – vagyis közvetlenül szemben az atomerőművel. A támadásokban több lakóépület is megrongálódott, civil áldozatokról is érkeztek hírek.
A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi ismételten felszólította mindkét felet, hogy tartózkodjanak minden katonai akciótól az atomerőmű közvetlen közelében.
„A világ legnagyobb atomerőművének biztonságával nem lehet hazardírozni” – mondta.
Az ENSZ-ben is egyre többen követelik a „biztonsági övezet” létrehozását az erőmű körül, amelyet azonban Moszkva eddig elutasított.
Borítókép: A Zaporizzsjai Atomerőmű távoli képe (Fotó: Anadolu/AFP/Ercin Erturk)
Franciaországgal együtt tíz ország döntött úgy, hogy elismeri a palesztin államot
Emmanuel Macron elnök tanácsadója beszélt erről a sajtónak egy háttérbeszélgetésen
Kamala Harris Joe Bident hibáztatja
A bukott elnökjelölt könyvében tálalt ki a bukott elnökről.
Donald Trump telefonon tárgyalt a kínai elnökkel
Donald Trump telefonon tárgyalt a kínai elnökkel.
Ismét támadást intézett egy kábítószert szállító hajó ellen az Egyesült Államok +VIDEÓ
Az Egyesült Államok elnök kijelentette: nem fogja eltűrni a drogkartelleket.
