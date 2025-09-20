Ukrajna nem fontolgatja a koreai, finn vagy bármely más háborúbefejezési modellt. De előfordulhat, hogy nem lesz végleges dokumentum a háború befejezéséről – mondta Zelenszkij újságíróknak.
Az ukrán elnök arra a kérdésre válaszolva beszélt erről, hogy foglalkoznak-e a koreai háborúhoz hasonló háború lezárási tervvel, és aláírható-e a tűzszüneti megállapodás Ukrajna és Oroszország aláírása nélkül – írta az RBC-Ukrajina.
Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy Ukrajna történelme eltér Dél- és Észak-Korea történelmétől és a különböző forgatókönyvekről szóló beszélgetések csak feltételezések.
Előfordulhat, hogy nem lesz végleges dokumentum a háború befejezéséről. Ezért mondják – például Macron francia elnök –, hogy a biztonsági garanciákkal nem kell megvárni a háború végét. Ebben egyetértek vele, úgy vélem, hogy például a tűzszünet elegendő ahhoz, hogy biztonsági garanciákat adjanak
– fogalmazott Zelenszkij, aki továbbra is azt hangsúlyozza, hogy a biztonsági garanciákra korábban van szükség, mint a háború befejezéséről szóló megállapodásra.
Zelenszkijnek nem érdeke a béke
Amint arról korábban beszámoltunk, Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén beszélt arról, miért nem érdekelt az ukrán elnök a háború befejezésében. Zelenszkij hatalmát a háború tartja fenn.
A kijevi rezsim soha nem törekedett a békére, és minden cselekedete a konfliktus elhúzására irányul
– jelentette ki Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki arról is beszélt, hogy Zelenszkijnek miért áll érdekében a háború fenntartása.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
