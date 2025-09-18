Zelenszkij kijelentette: „Az A terv számunkra az, hogy még ebben az évben lezárjuk a háborút, a B terv pedig az, hogy találjunk 120 milliárd dollárt.”
Zelenszkij pénzt keres a háború folytatására
Az ukrán elnök ismét világossá tette: Kijev számára a háború folytatása továbbra is a legfontosabb cél. Zelenszkij két forgatókönyvet vázolt fel az orosz–ukrán konfliktus jövőjére, amelyek közül az egyik a harcok lezárásáról, a másik pedig további dollárszázmilliárdok felhajtásáról szól.
Az ukrán vezető hozzátette, hogy a jövő évi büdzsében már 60 milliárd dollárt különítettek el a hadműveletekre, ugyanakkor további 60 milliárd előteremtése még nyitott kérdés – írja az Origo.
Washington és a NATO újabb támogatása
A Reuters keddi jelentése szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja jóváhagyta az első katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO-szövetségesei finanszíroznak. Bár a Fehér Ház hivatalosan nem erősítette meg az értesülést, az üzenet egyértelmű: Kijev nyugati szövetségesei továbbra is hajlandóak fegyvereket vásárolni Kijevnek.
Már augusztusban Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és a NATO egy új mechanizmust indít PURL néven, amelynek célja a fegyverszállítások felgyorsítása az egyes tagállamok önkéntes hozzájárulása révén.
Moszkva: „Veszélyes játék”
Oroszország következetesen elutasítja a nyugati fegyverszállításokat. A Kreml álláspontja szerint ezek nem a békét, hanem a háború elhúzódását szolgálják, és közvetlenül is bevonják a NATO-országokat a konfliktusba.
Szergej Lavrov külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvereket tartalmaz Ukrajnának, jogos katonai célpontnak minősül Oroszország számára. A moszkvai vezetés arra figyelmeztet: a Nyugat fegyvertámogatása nem a tárgyalásokat segíti, hanem éppen ellenkezőleg, újabb eszkalációt hozhat.
