Zelenszkij pénzt keres a háború folytatására

Az ukrán elnök ismét világossá tette: Kijev számára a háború folytatása továbbra is a legfontosabb cél. Zelenszkij két forgatókönyvet vázolt fel az orosz–ukrán konfliktus jövőjére, amelyek közül az egyik a harcok lezárásáról, a másik pedig további dollárszázmilliárdok felhajtásáról szól.

Forrás: Origo2025. 09. 18. 15:43
A hajlandók koalíciójának csúcstalálkozóján, az Élysée-palotában, Párizsban, 2025. szeptember 4-én Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
 Zelenszkij kijelentette: „Az A terv számunkra az, hogy még ebben az évben lezárjuk a háborút, a B terv pedig az, hogy találjunk 120 milliárd dollárt.” 

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Jaltai Európai Stratégia éves találkozóján beszél Kijevben (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Az ukrán vezető hozzátette, hogy a jövő évi büdzsében már 60 milliárd dollárt különítettek el a hadműveletekre, ugyanakkor további 60 milliárd előteremtése még nyitott kérdés – írja az Origo.

Washington és a NATO újabb támogatása

A Reuters keddi jelentése szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja jóváhagyta az első katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO-szövetségesei finanszíroznak. Bár a Fehér Ház hivatalosan nem erősítette meg az értesülést, az üzenet egyértelmű: Kijev nyugati szövetségesei továbbra is hajlandóak fegyvereket vásárolni Kijevnek.

Már augusztusban Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és a NATO egy új mechanizmust indít PURL néven, amelynek célja a fegyverszállítások felgyorsítása az egyes tagállamok önkéntes hozzájárulása révén.

Moszkva: „Veszélyes játék”

Oroszország következetesen elutasítja a nyugati fegyverszállításokat. A Kreml álláspontja szerint ezek nem a békét, hanem a háború elhúzódását szolgálják, és közvetlenül is bevonják a NATO-országokat a konfliktusba.

Russian Foreign Minister Sergei Lavrov attends a joint press conference with Bosnian Serb leader following their talks in Moscow on September 9, 2025. (Photo by SERGEI ILNITSKY / POOL / AFP)
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP)

Szergej Lavrov külügyminiszter többször hangsúlyozta, hogy minden olyan szállítmány, amely fegyvereket tartalmaz Ukrajnának, jogos katonai célpontnak minősül Oroszország számára. A moszkvai vezetés arra figyelmeztet: a Nyugat fegyvertámogatása nem a tárgyalásokat segíti, hanem éppen ellenkezőleg, újabb eszkalációt hozhat.

Borítókép: A hajlandók koalíciójának csúcstalálkozóján, az Élysée-palotában, Párizsban, 2025. szeptember 4-én (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

