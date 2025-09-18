Zelenszkij pénzt keres a háború folytatására

Az ukrán vezető hozzátette, hogy a jövő évi büdzsében már 60 milliárd dollárt különítettek el a hadműveletekre, ugyanakkor további 60 milliárd előteremtése még nyitott kérdés – írja az Origo.

Washington és a NATO újabb támogatása

A Reuters keddi jelentése szerint Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja jóváhagyta az első katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO-szövetségesei finanszíroznak. Bár a Fehér Ház hivatalosan nem erősítette meg az értesülést, az üzenet egyértelmű: Kijev nyugati szövetségesei továbbra is hajlandóak fegyvereket vásárolni Kijevnek.