Zelenszkijnek nincs pénze a háborúra: soha nem látott szintre szökik az ukrán államadósság

Ukrajna jövőre történelmi léptékű adósságspirálba kerülhet: a 2026-os költségvetési tervezet szerint az ország bruttó államadóssága 10 472 milliárd hrivnyára emelkedik, ami már meghaladja a teljes éves gazdasági teljesítményét. Ez a GDP 101,6 százalékának felel meg – vagyis a Zelenszkij által vezetett Ukrajna kötelezettségvállalásai többek lesznek, mint amit az ország egy év alatt megtermel.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 09. 17. 20:10
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és mögötte Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke Fotó: Ludovic Marin Forrás: AFP
Az ukrán parlament elé benyújtott költségvetési tervezet szerint az új hitelek túlnyomó része külföldről érkezik: a kölcsönök több mint 80 százalékát nemzetközi pénzpiacokról vonják be, miközben a belső források aránya alig húsz százalék lesz, írja az Origo.

Ukrán hrivnya  (Fotó: NurPhoto/AFP/Adrien Fillon)

A kamatteher sem csekély: az állam a belső piacon átlagosan 17,1 százalékos, külföldön mintegy 5 százalékos kamattal kénytelen számolni. Az adósság kiszolgálása 2026-ban 513 milliárd hrivnyát emészt fel.

Összehasonlításképpen: a tavalyi, 2025-ös büdzsé még 8210 milliárd hrivnyás adósságplafont határozott meg, ami a GDP 97 százalékát tette ki. A Nemzetközi Valutaalap már tavasszal figyelmeztetett, hogy az ukrán államadósság akár a GDP 110 százalékára is felszökhet.

A kormány 4,8 billió hrivnyás kiadással és 2,8 billió hrivnyás bevétellel számol a jövő évi büdzsében. A hiány ellenére Kijev béremelést ígér a pedagógusoknak és egészségügyi dolgozóknak, valamint nyugdíjemelést, magasabb minimálbért és létminimumot.

Ukrainian Finance Minister Sergii Marchenko attends the opening session on the first day of the Ukraine Recovery Conference in London on June 21, 2023. Leaders and representatives from more than 60 countries are in London for a two-day conference to secure funding to help Ukraine recover from the ravages of war. (Photo by HANNAH MCKAY / POOL / AFP)
Szerhij Marcsenko ukrán pénzügyminiszter foghatja a fejét (Fotó: AFP/Hannah McKay)

Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter ugyanakkor világossá tette: az országnak sürgősen további 16 milliárd eurót kell előteremtenie. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna hosszú háborúra készül, amely szerinte még messze nem érte el a végső szakaszát.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Fontos híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

