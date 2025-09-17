Az ukrán parlament elé benyújtott költségvetési tervezet szerint az új hitelek túlnyomó része külföldről érkezik: a kölcsönök több mint 80 százalékát nemzetközi pénzpiacokról vonják be, miközben a belső források aránya alig húsz százalék lesz, írja az Origo.
Zelenszkijnek nincs pénze a háborúra: soha nem látott szintre szökik az ukrán államadósság
Ukrajna jövőre történelmi léptékű adósságspirálba kerülhet: a 2026-os költségvetési tervezet szerint az ország bruttó államadóssága 10 472 milliárd hrivnyára emelkedik, ami már meghaladja a teljes éves gazdasági teljesítményét. Ez a GDP 101,6 százalékának felel meg – vagyis a Zelenszkij által vezetett Ukrajna kötelezettségvállalásai többek lesznek, mint amit az ország egy év alatt megtermel.
A kamatteher sem csekély: az állam a belső piacon átlagosan 17,1 százalékos, külföldön mintegy 5 százalékos kamattal kénytelen számolni. Az adósság kiszolgálása 2026-ban 513 milliárd hrivnyát emészt fel.
Összehasonlításképpen: a tavalyi, 2025-ös büdzsé még 8210 milliárd hrivnyás adósságplafont határozott meg, ami a GDP 97 százalékát tette ki. A Nemzetközi Valutaalap már tavasszal figyelmeztetett, hogy az ukrán államadósság akár a GDP 110 százalékára is felszökhet.
Zelenszkijnek újabb források kellenek a háborúhoz
A kormány 4,8 billió hrivnyás kiadással és 2,8 billió hrivnyás bevétellel számol a jövő évi büdzsében. A hiány ellenére Kijev béremelést ígér a pedagógusoknak és egészségügyi dolgozóknak, valamint nyugdíjemelést, magasabb minimálbért és létminimumot.
Szerhij Marcsenko pénzügyminiszter ugyanakkor világossá tette: az országnak sürgősen további 16 milliárd eurót kell előteremtenie. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna hosszú háborúra készül, amely szerinte még messze nem érte el a végső szakaszát.
Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Tanács elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP/Ludovic Marin)
