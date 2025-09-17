Zelenszkijnek nincs pénze a háborúra: soha nem látott szintre szökik az ukrán államadósság

A kamatteher sem csekély: az állam a belső piacon átlagosan 17,1 százalékos, külföldön mintegy 5 százalékos kamattal kénytelen számolni. Az adósság kiszolgálása 2026-ban 513 milliárd hrivnyát emészt fel.

Összehasonlításképpen: a tavalyi, 2025-ös büdzsé még 8210 milliárd hrivnyás adósságplafont határozott meg, ami a GDP 97 százalékát tette ki. A Nemzetközi Valutaalap már tavasszal figyelmeztetett, hogy az ukrán államadósság akár a GDP 110 százalékára is felszökhet.

Zelenszkijnek újabb források kellenek a háborúhoz

A kormány 4,8 billió hrivnyás kiadással és 2,8 billió hrivnyás bevétellel számol a jövő évi büdzsében. A hiány ellenére Kijev béremelést ígér a pedagógusoknak és egészségügyi dolgozóknak, valamint nyugdíjemelést, magasabb minimálbért és létminimumot.