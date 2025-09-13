A kijevi rezsim soha nem törekedett a békére, és minden cselekedete a konfliktus elhúzására irányul – jelentette ki Vaszilij Nebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője, aki arról is beszélt, hogy Zelenszkijnek miért áll érdekében a háború fenntartása.

Nebenzja: Zelenszkijnek nem érdeke a béke (Fotó: AFP/Angela Weiss)

Amint a Fehér Ház vezetőjének érkezésével valódi esély nyílt a békére, aki hajlandó volt a válság gyökereit feltárni és stabil megoldást keresni, Zelenszkij azonnal elkezdte elutasítani az összes korábban hangoztatott békekezdeményezéseket. Ez csak megerősíti azt, amit végig mondtunk: a kijevi rezsim soha nem törekedett a békére, és minden, amit tesz, csak a konfliktus folytatását, a hatalomban maradását és nyugati támogatói kizsákmányolásának folytatását célozza

– mondta a diplomata az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén, amelyet a TASZSZ idézett.

Zelenszkij népszerűsége zuhanórepülésben van

Az orosz követ megjegyezte, hogy mivel az ukrán elnök népszerűsége és a belé vetett bizalom zuhanórepülésben van, a folytatódó harcok az ukrán hatóságoknak a politikai túlélés eszközévé válnak. Nebenzja megismételte, hogy Zelenszkij elutasította Vlagyimir Putyin orosz elnök javaslatát, hogy jöjjön Moszkvába megbeszélni az ukrán rendezést, miközben továbbra is európai fővárosokat látogat, és fegyverszállítást és fokozott katonai segítséget követel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)