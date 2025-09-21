Szent István IntézetmegemlékezéstemetésSzent István Bazilikacharlie kirk

Imával és gyertyagyújtással emlékeznek Charlie Kirkre a Szent István-bazilikánál

Gyertyagyújtással egybekötött közös megemlékezésre várnak mindenkit vasárnap este hét órára a budapesti Szent István-bazilikához. Ma tartják a brutálisan meggyilkolt aktivista temetését az Egyesült Államokban.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 10:20
Az emberek gyertyás virrasztáson tisztelegnek a fiatal aktivista és influencer Charlie Kirk előtt AFP/Melissa Majchrzak
A harmincegy évesen meggyilkolt Charlie Kirk vasárnapi temetése alkalmából közös imára, éneklésre és gyertyagyújtásra várnak mindenkit a budapesti Szent István-bazilika elé este 19 órára, így csatlakozva a hite nyílt megvallása miatt meggyilkolt konzervatív politikai aktivista lélekben utolsó útjára kísérők millióihoz.

Charlie Kirk emlékére gyásznapot hirdettek (Fotó: AFP)
Hite megvallása miatt gyilkolták meg Charlie Kirk politikai aktivistát (Fotó: AFP/Joseph Prezioso)

A Szent István Intézet által szervezet gyertyagyújtással egybekötött esemény házigazdája Máthé Zsuzsa, a Szent István Intézet igazgatója.

A megemlékezésen pedig felszólal Bedő Imre, a Férfiak Klubjának alapítója; Antal-Ferencz Ildikó újságíró, aki tolmácsolja Aczél Petra kommunikációkutató, egyetemi tanár gondolatait; Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Teleki Béla, a CitizenGo magyarországi kampányfelelőse.

A vasárnap esti megemlékezésről már Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője is hírt adott közösségi oldalán.

Gyertek, legyünk ott minél többen!

– fogalmazott a politikus. 

Charlie Kirköt szeptember 10-én lőtték le egy utahi főiskolán, előadás közben. A 31 éves jobboldali politikai aktivista országszerte tartott szabadtéri vitákat egyetemi campusokon a konzervatív értékrend megvédéséért. A meggyilkolt aktivistát vasárnap kísérik utolsó útjára.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Melissa Majchrzak)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

