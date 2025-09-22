Szijjártó Péter elárulta, hogy mi a választás tétje

A külgazdasági és külügyminiszter a Beol számára adott interjúban hangsúlyozta, a Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában. Szijjártó Péter szerint ez pedig még csak a kezdet.

Szijjártó Péter szerint soha ilyen befektetés még nem érkezett Békéscsabára

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 280 milliárd forintos beruházás, amely Békéscsabára érkezik, különleges, hiszen ehhez hasonló nagyságrendű fejlesztés korábban sem a városban, sem a vármegyében nem volt még. A kormány a beruházáshoz 49 milliárd forintos támogatást biztosít, így egy világpiacot a saját területén vezető vállalat épít high-tech gyárat Békéscsabán, amelynek eredményeként 2500 munkahely jön létre közvetlenül.

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Amikor az ember először hallja, hogy szigetelőanyag, talán nem is tudja, hogy miként jön az össze a high-tech gyártási folyamatokkal. A Vulcan Shield Global azonban olyan szigetelőanyagot gyárt, amely a legextrémebb körülményeknek, az 1600-as hőfoknak is ellenáll.

Ennek következtében feltehetőleg Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni az itt készült termékeket.

Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye

– fogalmazott a beruházás kapcsán a miniszter.

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, minden beruházás alapvetően változtat meg egy térséget. azonban az olyan nagyberuházók, mint a Vulcan Shield Global, csak az első szereplők. Mellettük számtalan olyan kisebb cég és vállalat is megjelenik a környéken. amelyek helyben tudnak munkahelyeket teremteni és erősíteni a gazdaságot.