Szijjártó Péter elárulta, hogy mi a választás tétje

A külgazdasági és külügyminiszter szerint a nagyberuházások csak az első lépések. Szijjártó Péter egy friss interjúban rávilágított: a békéscsabai Vulcan Shield Global beruházáshoz hasonló kezdeményezések az egész régiót serkentik.

Magyar Nemzet
2025. 09. 22. 19:18
Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A külgazdasági és külügyminiszter a Beol számára adott interjúban hangsúlyozta, a Vulcan Shield Global 280 milliárd forintos békéscsabai beruházása biztosítja, hogy Békés vármegye és Magyarország egy csúcstechnológiai ágazatban meghatározó szerephez jusson Európában. Szijjártó Péter szerint ez pedig még csak a kezdet. 

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a 280 milliárd forintos beruházás, amely Békéscsabára érkezik, különleges, hiszen ehhez hasonló nagyságrendű fejlesztés korábban sem a városban, sem a vármegyében nem volt még. A kormány a beruházáshoz 49 milliárd forintos támogatást biztosít, így egy világpiacot a saját területén vezető vállalat épít high-tech gyárat Békéscsabán, amelynek eredményeként 2500 munkahely jön létre közvetlenül. 

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Amikor az ember először hallja, hogy szigetelőanyag, talán nem is tudja, hogy miként jön az össze a high-tech gyártási folyamatokkal. A Vulcan Shield Global azonban olyan szigetelőanyagot gyárt, amely a legextrémebb körülményeknek, az 1600-as hőfoknak is ellenáll. 

Ennek következtében feltehetőleg Európa legsikeresebb vállalatai fogják megvásárolni az itt készült termékeket. 

Minden túlzás nélkül állíthatom, hogy gazdaságtörténeti pillanathoz érkezett Békéscsaba és Békés vármegye

– fogalmazott a beruházás kapcsán a miniszter. 

Szijjártó Péter egyúttal elmondta, minden beruházás alapvetően változtat meg egy térséget. azonban az olyan nagyberuházók, mint a Vulcan Shield Global, csak az első szereplők. Mellettük számtalan olyan kisebb cég és vállalat is megjelenik a környéken. amelyek helyben tudnak munkahelyeket teremteni és erősíteni a gazdaságot. 

A VSG elkötelezte magát, hogy számos terméket és szolgáltatást megvesz a helyiektől, és amit nem tudnak megvenni, ahhoz cégeket fognak idehozni. Ezek a vállalkozások pedig újabb álláshelyeket és megélhetést biztosítanak az itt élőknek a 2500 munkahely mellett

– fogalmazott a miniszter. 

A miniszter ennek kapcsán elmondta: Magyarország számára több szempontból is kulcskérdés volt Románia schengeni csatlakozása. A szomszéd ország hazánk második legnagyobb exportpiaca. 

A gazdasági együttműködésben azonban komoly korlátokat jelentett, hogy nem lehetett kiszámítani a szállítási időket a teljesen bizonytalan hosszúságú határátlépés miatt. Románia schengeni csatlakozása ezen a téren is előrelépést hozott. 

Szijjártó Péter egyúttal beszélt a jövő évi választás tétjéről is. Ennek kapcsán a miniszter hangsúlyozta, hogy két választás áll Magyarország polgárai előtt. 

Határozhatnak amellett, hogy a szuverén Magyarország megőrizze a békéjét, és a magyarok saját maguk dönthessenek a sorsukról. Vagy választhatják azt, hogy Brüsszelben diktálják, miként kell a magyaroknak a háborúba menniük, Brüsszelből irányíthatják, hogy miként kell adót emelni, miként kell elvenni a családtámogatásokat és a rezsicsökkentést

– fogalmazott a miniszter, aki egyúttal hangsúlyozta: reméli, a választók az előbbi mellett döntenek majd. 

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

