LavrovbékeOroszországBudapesti békecsúcstalálkozó

Lavrov: Moszkva továbbra is kész az orosz–amerikai csúcstalálkozóra Budapesten

Oroszország továbbra is kész arra, hogy Budapesten rendezzék meg a második orosz–amerikai csúcstalálkozót, amennyiben az valóban az alaszkai tárgyalások eredményeire épül – közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.

Szabó István
Forrás: TASZSZ2025. 11. 13. 17:26
Szergej V. Lavrov, az Oroszországi Föderáció külügyminisztere Fotó: John Lamparski Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Továbbra is készen állunk arra, hogy Budapesten tartsuk meg a második orosz–amerikai csúcstalálkozót, ha az valóban az alaszkai megbeszélések munkájára épül. A dátumról még nem született megállapodás, de az orosz–amerikai kapcsolatok folytatódnak

– mondta Lavrov a Corriere della Sera című lapnak adott interjúban, amelyet végül csak a TASZSZ hírügynökség közölt.

Lavrov
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (Fotó: AFP/Ramil Sitdikov )

A külügyminiszter szerint a Financial Times hamis információt terjesztett, amikor a budapesti csúcstalálkozó állítólagos lemondását egy Ukrajnával kapcsolatos orosz memorandumhoz kötötte.

Lavrov a brit sajtót hibáztatta

Lavrov szerint a brit lap elferdítette az események lényegét és sorrendjét, hogy Moszkvát hibáztassa, és félrevezesse Donald Trump amerikai elnököt, aki – Lavrov szerint – a tartós béke felé vezető utat kínálta, nem pedig az azonnali tűzszünetet. Amit szerinte Zelenszkij európai támogatói akarnak, az az, hogy újabb fegyverekkel árasszák el a kijevi rezsimet és folytassák a háborút Oroszország ellen.

US President Donald Trump (R) and Russian President Vladimir Putin deliver a joint press conference after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatót tart Alaszkában (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Lavrov kemény szavakkal bírálta a nyugati médiát is: 

Ha a BBC képes volt meghamisítani Donald Trump beszédét, mintha ő szólított volna fel a Capitolium ostromára, akkor a Financial Times is képes bármikor hazudni

– fogalmazott.

A tervezett budapesti csúcstalálkozóra – amelynek megszervezéséről már hónapok óta folynak az egyeztetések – az alaszkai orosz–amerikai tárgyalások folytatásaként kerülne sor. A találkozó célja a két nagyhatalom közötti párbeszéd fenntartása, valamint az ukrajnai háború és a nemzetközi biztonsági helyzet megvitatása lenne.

Borítókép: Szergej V. Lavrov, az Oroszországi Föderáció külügyminisztere (Fotó: NurPhoto/AFP/John Lamparski) 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu