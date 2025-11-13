Lavrov a brit sajtót hibáztatta

Lavrov szerint a brit lap elferdítette az események lényegét és sorrendjét, hogy Moszkvát hibáztassa, és félrevezesse Donald Trump amerikai elnököt, aki – Lavrov szerint – a tartós béke felé vezető utat kínálta, nem pedig az azonnali tűzszünetet. Amit szerinte Zelenszkij európai támogatói akarnak, az az, hogy újabb fegyverekkel árasszák el a kijevi rezsimet és folytassák a háborút Oroszország ellen.