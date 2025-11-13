Lavrov: Moszkva továbbra is kész az orosz–amerikai csúcstalálkozóra Budapesten

Továbbra is készen állunk arra, hogy Budapesten tartsuk meg a második orosz–amerikai csúcstalálkozót, ha az valóban az alaszkai megbeszélések munkájára épül. A dátumról még nem született megállapodás, de az orosz–amerikai kapcsolatok folytatódnak
– mondta Lavrov a Corriere della Sera című lapnak adott interjúban, amelyet végül csak a TASZSZ hírügynökség közölt.
A külügyminiszter szerint a Financial Times hamis információt terjesztett, amikor a budapesti csúcstalálkozó állítólagos lemondását egy Ukrajnával kapcsolatos orosz memorandumhoz kötötte.