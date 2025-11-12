– Az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnököt arról kérdezték, hogy jöhet-e Trump elnök Budapestre, függetlenül attól, hogy létrejön-e a budapesti békecsúcs.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Azt tudom mondani, hogy napirenden van az orosz–amerikai csúcstalálkozó Budapesten, egy nagy békekonferencia

– jelentette ki Orbán Viktor. Az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el, tárgyalnak a tárgyalódelegációk – ismertette a miniszterelnök, majd megjegyezte: bizonyos mértékig a magyarok is be vannak vonva, tudunk bizonyos dolgokat. Azt is tudjuk, hogy hol van elakadva, azt is tudjuk, hogy min kellene változtatni – tette hozzá.

Én az oroszokkal való kapcsolatomban is próbálok egyébként abba az irányba hasznos lenni, hogy a megállapodás létrejöjjön

– mondta Orbán Viktor.