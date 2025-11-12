Orbán ViktorPutyinTrump

Orbán Viktor: Az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el

A tárgyalás továbbra is napirenden van.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 14:30
Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev
– Az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el – jelentette ki Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnököt arról kérdezték, hogy jöhet-e Trump elnök Budapestre, függetlenül attól, hogy létrejön-e a budapesti békecsúcs.

Washington, 2025. november 8. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Azt tudom mondani, hogy napirenden van az orosz–amerikai csúcstalálkozó Budapesten, egy nagy békekonferencia

– jelentette ki Orbán Viktor. Az amerikai–orosz megegyezés nem lehetetlenült el, tárgyalnak a tárgyalódelegációk – ismertette a miniszterelnök, majd megjegyezte: bizonyos mértékig a magyarok is be vannak vonva, tudunk bizonyos dolgokat. Azt is tudjuk, hogy hol van elakadva, azt is tudjuk, hogy min kellene változtatni – tette hozzá. 

Én az oroszokkal való kapcsolatomban is próbálok egyébként abba az irányba hasznos lenni, hogy a megállapodás létrejöjjön

– mondta Orbán Viktor.

 

 

Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Szergej Bobilev)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

