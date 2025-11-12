UkrajnaBrüsszelKijevUkrajna EU-csatlakozásaOrbán ViktorEU-csatlakozásZelenszkijmagyar vétó

Brüsszel Ukrajnát helyezi előtérbe, Magyar Péter is ezt tenné

Az Európai Unió ismét Ukrajnát helyezi előtérbe, gyors EU-csatlakozást akarnak, és Magyarországot is megkerülnék. Brüsszelben és Kijevben a háború ellenére is az EU-tagság ígérete körül zajlik a politikai cirkusz, miközben Magyarország képviselete próbálja érvényesíteni az álláspontját.

Magyar Nemzet
2025. 11. 12. 11:48
Brüsszelben és Kijevben a reformok és a háború ellenére is az EU-tagság ígérete körül zajlik a politikai cirkusz Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Politico arról ír, hogy Európa vezető miniszterei a következő hónapban Ukrajnába látogatnak, hogy folytassák a tárgyalásokat Kijev EU-tagsági kérelmével kapcsolatban. A brüsszeli diplomaták azt vizsgálják, hogyan lehetne előrelépni az ügyben, miközben Magyarország egyértelmű vétójogát figyelmen kívül hagyják.

Brüsszelben és Kijevben a reformok és a háború ellenére is az EU-tagság ígérete körül zajlik a politikai cirkusz
Brüsszelben és Kijevben a reformok és a háború ellenére is az EU-tagság ígérete körül zajlik a politikai cirkusz. Fotó: AFP

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozóját december 10–11-én tartják Lvivben. A meghívót Dánia, az EU Tanácsának aktuális soros elnöke, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska közösen küldte ki a fővárosoknak.

„Megbeszéléseink fő témája Ukrajna előrehaladása lesz az EU-tagság felé vezető úton” – áll a meghívóban. A dokumentum hangsúlyozza, hogy a találkozó célja az eddigi eredmények összegzése, a következő lépések egyeztetése és Ukrajna reform- és integrációs törekvéseinek politikai támogatása.

A lvivi csúcstalálkozó üzenete világos: Brüsszel politikai nyomásgyakorlással igyekszik demonstrálni, hogy Ukrajna jövője az EU-ban van. 

Eközben az EU a gyakorlatban képtelen teljesíteni a Kijevnek ígért pénzügyi támogatásokat, a 140 milliárd eurós hitelről szóló javaslat a belga ellenállás miatt akadt el.

Brüsszel gyorsítósávon tolna Ukrajnát az EU felé

Kijev 2022-ben szerezte meg az EU-tagjelölti státust, és Brüsszel egyre nyomatékosabban igyekszik biztosítani, hogy az ukránok mielőbb teljes jogú uniós tagokká válhassanak.

Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök azonban vétóval éltek Ukrajna csatlakozása ellen, amelyhez az unió minden tagállamának egyhangú támogatása szükséges.

A magyar vétó miatt Brüsszel most kerülőutakat keres. A minősített többséggel történő döntéshozatal bevezetésére tett javaslatok eddig nem kaptak elegendő támogatást. Ennek nyomán az a terv született, hogy Ukrajna és Moldova a hivatalos jóváhagyásra várás nélkül kezdhesse meg a reformok következő körét, amit „előrehozásnak” neveznek.

A Politico írásából kiderül: Brüsszelben azzal számolnak, hogy ha a jövő évi választásokat Magyarországon a Tisza Párt nyeri, akkor elhárul az akadály Ukrajna uniós csatlakozása előtt. 

„Amikor Magyarországnak már nem fog vétózni, késedelem nélkül cselekedhetünk” – fogalmazott egy tisztviselő a lapnak. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a múlt héten, Brüsszelből érkezve, országa reformfolyamatát dicsérve kijelentette, hogy Ukrajna tisztességes módon, amikor már önmagáért áll ki, és amikor a háború véget ér, válik teljes jogú taggá.

 

Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekboldogság

A boldogságról

Kondor Katalin avatarja

Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu