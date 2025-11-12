Brüsszel Ukrajnát helyezi előtérbe, Magyar Péter is ezt tenné

A Politico arról ír, hogy Európa vezető miniszterei a következő hónapban Ukrajnába látogatnak, hogy folytassák a tárgyalásokat Kijev EU-tagsági kérelmével kapcsolatban. A brüsszeli diplomaták azt vizsgálják, hogyan lehetne előrelépni az ügyben, miközben Magyarország egyértelmű vétójogát figyelmen kívül hagyják.

Brüsszelben és Kijevben a reformok és a háború ellenére is az EU-tagság ígérete körül zajlik a politikai cirkusz. Fotó: AFP

Az európai ügyekért felelős miniszterek informális csúcstalálkozóját december 10–11-én tartják Lvivben. A meghívót Dánia, az EU Tanácsának aktuális soros elnöke, valamint Ukrajna miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska közösen küldte ki a fővárosoknak.