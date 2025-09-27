UkrajnaEurópai BizottságPutyinorosz-ukrán háborúBelgium

Belgium nemet mondott Brüsszel tervére

Belgium határozottan elutasította az Európai Bizottság tervét, amely az elkobzott orosz központi banki eszközök Ukrajna helyreállítási kölcsönének fedezetére történő felhasználását irányozta volna elő.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 12:12
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen Fotó: JONAS ROOSENS Forrás: ANP MAG
A belga miniszterelnök, Bart De Wever kiemelte, hogy Belgium nem hajlandó belemenni abba, hogy Putyin pénzét Ukrajna újjáépítésére fordítsák. 

Bart De Wever hangsúlyozta, hogy Belgium nem vállalja a kockázatot, hogy Putyin pénzét használja fel az EU
Fotó: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A nyilatkozat a német kancellár, Friedrich Merz pénteki véleménycikke után érkezett, amelyben támogatta az Európai Bizottság elképzeléseit – írja az Origo. 

Belgium nem hajolt meg Brüsszel akarata előtt

A belga miniszterelnök kockázatosnak ítéli ezt a lépést, kijelentése pedig gátat szabhat az EU tervének, amely szerint a 200 milliárd euró értékű befagyasztott eszközökhöz kapcsolódó készpénzegyenlegeket Kijev költségvetési igényeinek és újjáépítésének támogatására használnák fel.

A vagyon nagy része az Euroclear brüsszeli elszámolóházban van, ami Belgiumot kulcsszereplővé teszi az EU-tárgyalásokban.

Bart De Wever a New York-i ENSZ-közgyűlésen úgy fogalmazott:

Putyin pénzét elvenni, és a kockázatot [Belgiumra] hagyni. Ez nem fog megtörténni, hadd legyek nagyon világos ebben.

Wever hangsúlyozta, hogy a központi bankok pénzének politikai alapon történő „eltüntetése” alááshatja a bizalmat, és akár az eurózónából való tartalékkivonáshoz is vezethet.

Ha az országok látják, hogy egy központi bank pénze eltűnhet, ha az európai politikusok úgy látják jónak, akkor dönthetnek úgy, hogy kivonják tartalékaikat az euróövezetből

– fogalmazott.

Az EU vezetőihez intézett felhívásában De Wever azt mondta, „cselekedni kéne és megoldást kellene találni, nem csupán napi szinten véleményt nyilvánítani”, amit saját bevallása szerint „meglehetősen frusztrálónak” tart. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy nem kommentálják a megjegyzéseket, de az EU végrehajtó szerve keményen dolgozik a javaslat előkészítésén.

Belgium figyelmeztet: az Európai Unió háborút kockáztat az orosz vagyon elköltésével

Korábban már beszámoltunk róla, hogy hatalmas lefoglalt orosz vagyont őriznek Brüsszelben, ám a belga miniszterelnök már korábban is figyelmeztett, hogy a pénz elköltése komoly kockázatot hordoz. Az EU jelenlegi jogszabályai csak azt teszik lehetővé, hogy a lefoglalt orosz vagyonból származó profitot fordítsák Ukrajna támogatására. Erről az összegről az Euroclear rendszeresen, a negyedéves pénzügyi jelentéseiben számol be. Több magas rangú politikus is támogatná a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználását. Viszont ahogy korábban a Magyar Nemzeten is megírtuk, Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever arra figyelmeztetett, hogy háborút kockáztatunk egy ilyen lépéssel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

