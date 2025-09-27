Belgium nemet mondott Brüsszel tervére

A belga miniszterelnök, Bart De Wever kiemelte, hogy Belgium nem hajlandó belemenni abba, hogy Putyin pénzét Ukrajna újjáépítésére fordítsák.
A nyilatkozat a német kancellár, Friedrich Merz pénteki véleménycikke után érkezett, amelyben támogatta az Európai Bizottság elképzeléseit – írja az Origo.
Belgium nem hajolt meg Brüsszel akarata előtt
A belga miniszterelnök kockázatosnak ítéli ezt a lépést, kijelentése pedig gátat szabhat az EU tervének, amely szerint a 200 milliárd euró értékű befagyasztott eszközökhöz kapcsolódó készpénzegyenlegeket Kijev költségvetési igényeinek és újjáépítésének támogatására használnák fel.
A vagyon nagy része az Euroclear brüsszeli elszámolóházban van, ami Belgiumot kulcsszereplővé teszi az EU-tárgyalásokban.