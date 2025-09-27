Belgium nemet mondott Brüsszel tervére

Az EU vezetőihez intézett felhívásában De Wever azt mondta, „cselekedni kéne és megoldást kellene találni, nem csupán napi szinten véleményt nyilvánítani”, amit saját bevallása szerint „meglehetősen frusztrálónak” tart. Az Európai Bizottság szóvivője közölte, hogy nem kommentálják a megjegyzéseket, de az EU végrehajtó szerve keményen dolgozik a javaslat előkészítésén.

Belgium figyelmeztet: az Európai Unió háborút kockáztat az orosz vagyon elköltésével

Korábban már beszámoltunk róla, hogy hatalmas lefoglalt orosz vagyont őriznek Brüsszelben, ám a belga miniszterelnök már korábban is figyelmeztett, hogy a pénz elköltése komoly kockázatot hordoz. Az EU jelenlegi jogszabályai csak azt teszik lehetővé, hogy a lefoglalt orosz vagyonból származó profitot fordítsák Ukrajna támogatására. Erről az összegről az Euroclear rendszeresen, a negyedéves pénzügyi jelentéseiben számol be. Több magas rangú politikus is támogatná a befagyasztott orosz vagyon ukrajnai felhasználását. Viszont ahogy korábban a Magyar Nemzeten is megírtuk, Belgium miniszterelnöke, Bart De Wever arra figyelmeztetett, hogy háborút kockáztatunk egy ilyen lépéssel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)