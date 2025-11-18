Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

holland válogatottvirgil Van Dijkvb-selejtezőErwin Koeman

Van Dijk történelmet írt, a magyar válogatott egykori kapitánya is ott lesz a vb-n

Magabiztos teljesítménnyel harcolta ki a világbajnoki részvételt a holland labdarúgó-válogatott, amely hétfő este a Litvánia elleni 4-0-s sikerrel zárta a selejtezőt. A lengyeleket három ponttal megelőző, s így a kvintettje élén záró holland együttes csapatkapitánya, Virgil van Dijk a kijutás mellett egy különleges rekordot is ünnepelhetett.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 9:53
Ronald és Erwin Koeman is ünnepelheti a világbajnoki részvételt Fotó: Stefan Koops Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A holland válogatott a Liverpoolban futballozó Virgil van Dijkkal és Cody Gakpóval a soraiban 4-0-ra legyőzte Litvániát, és ezzel matematikailag is biztossá tette helyét a 2026-os világbajnokság mezőnyében. A liverpooli holland trióból ezúttal Van Dijk és Gakpo került középpontba – Ryan Gravenberch a kispadról nézte végig a diadalt –, utóbbi tizenegyesből betalált, míg előbbi egy különleges mérföldkőhöz érkezett a nemzeti együttesben.

Virgil van Dijk a Liverpool mellett a holland válogatottban is viseli a csapatkapitányi karszalagot
Virgil van Dijk a Liverpool mellett a holland válogatottban is viseli a csapatkapitányi karszalagot (Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP)

Van Dijk rekordja

Van Dijk pályafutása során a 88. alkalommal szerepelt a holland válogatottban, amely egyúttal a 72. mérkőzése volt csapatkapitányként, és ezzel megelőzte az eddigi rekorder Frank de Boert. A Liverpool védője már sokkal korábban elérhette volna ezt a számot, és hétfőn akár századossá is válhatott volna, ha nincs a súlyos elülső keresztszalag-szakadása 2020-ban, amely miatt legalább 12 válogatott összecsapásról lemaradt. Ami késik, nem múlik, ha minden a tervek szerint megy, a centenáriumi szám akár már jövőre összejöhet a 34 esztendős futballistának, aki pályafutása második világbajnokságára készülhet majd.

A holland válogatottat irányító Ronald Koeman elégedett volt a litvánok elleni teljesítménnyel, ugyanakkor több dolgot kiemelt, amiben fejlődniük kell a jövő évi viadalra.

– Nem szeretnék jóslatokban bocsátkozni. Rengeteg minőségi játékos van a keretünkben, nagy a verseny a helyekért. És el kell ismerni, a selejtező folyamán akadtak olyan pillanataink, amelyek nem voltak túl jók, amikor az általunk elvárt színvonal visszaesett, és ebben fejlődnünk kell.

Régi ismerős a holland stábban

Érdekesség, hogy bár a magyar válogatott biztosan nem lesz ott a világbajnokságon, egykori szövetségi kapitánya igen: Erwin Koeman – aki 2008 és 2010 között volt kapitány Magyarországon – is ott van testvére, Ronald stábjában, és így ketten együtt tehetnek azért, hogy a tizenkettedik vb-jére készülő holland válogatott története során először felüljön a világ tetejére.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu