Van Dijk történelmet írt, a magyar válogatott egykori kapitánya is ott lesz a vb-n

A holland válogatott a Liverpoolban futballozó Virgil van Dijkkal és Cody Gakpóval a soraiban 4-0-ra legyőzte Litvániát, és ezzel matematikailag is biztossá tette helyét a 2026-os világbajnokság mezőnyében. A liverpooli holland trióból ezúttal Van Dijk és Gakpo került középpontba – Ryan Gravenberch a kispadról nézte végig a diadalt –, utóbbi tizenegyesből betalált, míg előbbi egy különleges mérföldkőhöz érkezett a nemzeti együttesben.

Virgil van Dijk a Liverpool mellett a holland válogatottban is viseli a csapatkapitányi karszalagot (Fotó: Stefan Koops/NurPhoto/AFP)

Van Dijk rekordja

Van Dijk pályafutása során a 88. alkalommal szerepelt a holland válogatottban, amely egyúttal a 72. mérkőzése volt csapatkapitányként, és ezzel megelőzte az eddigi rekorder Frank de Boert. A Liverpool védője már sokkal korábban elérhette volna ezt a számot, és hétfőn akár századossá is válhatott volna, ha nincs a súlyos elülső keresztszalag-szakadása 2020-ban, amely miatt legalább 12 válogatott összecsapásról lemaradt. Ami késik, nem múlik, ha minden a tervek szerint megy, a centenáriumi szám akár már jövőre összejöhet a 34 esztendős futballistának, aki pályafutása második világbajnokságára készülhet majd.

A holland válogatottat irányító Ronald Koeman elégedett volt a litvánok elleni teljesítménnyel, ugyanakkor több dolgot kiemelt, amiben fejlődniük kell a jövő évi viadalra.

– Nem szeretnék jóslatokban bocsátkozni. Rengeteg minőségi játékos van a keretünkben, nagy a verseny a helyekért. És el kell ismerni, a selejtező folyamán akadtak olyan pillanataink, amelyek nem voltak túl jók, amikor az általunk elvárt színvonal visszaesett, és ebben fejlődnünk kell.

Régi ismerős a holland stábban

Érdekesség, hogy bár a magyar válogatott biztosan nem lesz ott a világbajnokságon, egykori szövetségi kapitánya igen: Erwin Koeman – aki 2008 és 2010 között volt kapitány Magyarországon – is ott van testvére, Ronald stábjában, és így ketten együtt tehetnek azért, hogy a tizenkettedik vb-jére készülő holland válogatott története során először felüljön a világ tetejére.