Nagelsmann rózsaszín állathoz hasonlította a szlovákokat kiütő német játékosokat

Igencsak rosszul kezdte meg a vb-selejtezőket Németország, amely simán, 2-0-ra kikapott Pozsonyban Szlovákia válogatottjától. Mielőtt azonban elkezdődtek volna a vészharangok kongatása, Julian Nagelsmann csapata kiegyenesedett, és valamennyi mérkőzését megnyerve – hétfőn este egy 6-0-s kiütéssel reagáltak a szlovákoknak a pozsonyi zakóra –, így csoportelsőként simán kijutottak a 2026-os világbajnokságra. A német válogatottnak Lipcsében szinte nem volt gyenge pontja, ráadásul az utolsó négy meccsén még gólt sem kapott.

Nagelsmann csapata elképesztően erős, a Woltemade, Wirtz, Sane tengely pedig a szlovákok ellen is igazolta, hogy rendkívül gólveszélyes (Fotó: ODD ANDERSEN / AFP)

Nagelsmann szerint minden játékosa a maximumot nyújtotta

A németek szövetségi kapitánya nem véletlenül volt elégedett a csapata teljesítményével. Végre volt igazi vezére a válogatottnak, ugyanis a Liverpool középpályása, a Premier League-ben kissé dadogó formában teljesítő Florian Wirtz nemzeti mezben ismét remekelt, a Vörösök honlapja szerint a 77. percben történt cseréjéig fantasztikusan irányította a német válogatottat, ráadásul két gólpasszal segítette a fölényes győzelmet.

– Jól lendültünk játékba, köszönhetően a remek védekezésnek, ami megadta az alapját a sikerünknek. Néhány egészen pazar gólt szereztünk, és nem tagadom, lenyűgözően futballoztunk. A csapat nagyon jó munkát végzett, igazán nincs miért panaszkodni. Nagyon büszke vagyok arra, ahogyan a csapat megküzdött a nehézségekkel, rendkívül jó volt a csapatszellem, mindenki úgy hajtott, mint egy rózsaszín állat – idézte a kicker.de portál Julian Nagelsmann értékelését, ami némi magyarázatra szorul.

Nagelsmann a „rosafarbenes Tier” kifejezést használta, ami gyakran tréfás utalás a „rózsaszín malacra”, de itt inkább képletesen arra utal, hogy a játékosok megszakadtak a pályán.

A német kapitány külön kiemelte kapusa, Oliver Baumann teljesítményét, aki a szlovákok ellen tizedik alkalommal védte a válogatott kapuját. Noha túl sokat nem foglalkoztatták őt a szlovákok, azonban amikor kellett, bravúrral mentette meg a hálóját a góltól, így az ellenfél nem tudott egyenlíteni az első félidő közepén.

– Hihetetlenül jól kellett reagálnia, ugyanis rendkívül nehéz egy olyan helyzet egy kapusnak, amikor szinte semmi dolga nincs, aztán hirtelen nagyot kell védenie. Ő egy abszolút fantasztikus srác, és emellett nagyon szerény is, aki sokat ad a csapatnak – dicsérte kapusát Nagelsmann.