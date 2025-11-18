Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Nagelsmann rózsaszín állathoz hasonlította a szlovákokat kiütő német játékosokat

Németország sorsdöntő vb-selejtezőt játszott hétfőn este Lipcsében, ugyanis a találkozó tétje a csoportelsőség volt. Julian Nagelsmann csapata remekül játsszva 6-0-ra kiütötte ellenfelét, így egyenes ágon jutott ki a 2026-os világbajnokságra. A német szövetségi kapitány nem győzte dicsérni a nemzeti válogatott játékosait, ám máris egy kellemes problémára hívta fel a figyelmet: a vb-keret összeállításakor lesz némi nehézsége, hiszen rövidesen olyan alapemberek épülnek majd fel, mint Jamal Musiala vagy éppen Kai Havertz.

Molnár László
2025. 11. 18. 7:57
Julian Nagelsmann nagyon elégedett volt a német válogatott teljesítményével, és örül Florian Wirtz jó játékának is
Julian Nagelsmann nagyon elégedett volt a német válogatott teljesítményével, és örül Florian Wirtz jó játékának is Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Federico Gambarini
Igencsak rosszul kezdte meg a vb-selejtezőket Németország, amely simán, 2-0-ra kikapott Pozsonyban Szlovákia válogatottjától. Mielőtt azonban elkezdődtek volna a vészharangok kongatása, Julian Nagelsmann csapata kiegyenesedett, és valamennyi mérkőzését megnyerve – hétfőn este egy 6-0-s kiütéssel reagáltak a szlovákoknak a pozsonyi zakóra –, így csoportelsőként simán kijutottak a 2026-os világbajnokságra. A német válogatottnak Lipcsében szinte nem volt gyenge pontja, ráadásul az utolsó négy meccsén még gólt sem kapott.

Nagelsmann csapata elképesztően erős, a Woltemade, Wirtz, Sane tengely pedig a szlovákok ellen is igazolta, hogy rendkívül gólveszélyes
Nagelsmann csapata elképesztően erős, a Woltemade, Wirtz, Sane tengely pedig a szlovákok ellen is igazolta, hogy rendkívül gólveszélyes (Fotó: ODD ANDERSEN / AFP)

Nagelsmann szerint minden játékosa a maximumot nyújtotta

A németek szövetségi kapitánya nem véletlenül volt elégedett a csapata teljesítményével. Végre volt igazi vezére a válogatottnak, ugyanis a Liverpool középpályása, a Premier League-ben kissé dadogó formában teljesítő Florian Wirtz nemzeti mezben ismét remekelt, a Vörösök honlapja szerint a 77. percben történt cseréjéig fantasztikusan irányította a német válogatottat, ráadásul két gólpasszal segítette a fölényes győzelmet.

– Jól lendültünk játékba, köszönhetően a remek védekezésnek, ami megadta az alapját a sikerünknek. Néhány egészen pazar gólt szereztünk, és nem tagadom, lenyűgözően futballoztunk. A csapat nagyon jó munkát végzett, igazán nincs miért panaszkodni. Nagyon büszke vagyok arra, ahogyan a csapat megküzdött a nehézségekkel, rendkívül jó volt a csapatszellem, mindenki úgy hajtott, mint egy rózsaszín állat – idézte a kicker.de portál Julian Nagelsmann értékelését, ami némi magyarázatra szorul.

Nagelsmann a „rosafarbenes Tier” kifejezést használta, ami gyakran tréfás utalás a „rózsaszín malacra”, de itt inkább képletesen arra utal, hogy a játékosok megszakadtak a pályán.

A német kapitány külön kiemelte kapusa, Oliver Baumann teljesítményét, aki a szlovákok ellen tizedik alkalommal védte a válogatott kapuját. Noha túl sokat nem foglalkoztatták őt a szlovákok, azonban amikor kellett, bravúrral mentette meg a hálóját a góltól, így az ellenfél nem tudott egyenlíteni az első félidő közepén.

– Hihetetlenül jól kellett reagálnia, ugyanis rendkívül nehéz egy olyan helyzet egy kapusnak, amikor szinte semmi dolga nincs, aztán hirtelen nagyot kell védenie. Ő egy abszolút fantasztikus srác, és emellett nagyon szerény is, aki sokat ad a csapatnak – dicsérte kapusát Nagelsmann.

A németek simán nyerték az utolsó vb-selejtező meccsüket, így ott vannak a világbajnokságon
A németek simán nyerték az utolsó vb-selejtező meccsüket, így ott vannak a világbajnokságon (Fotó: ODD ANDERSEN / AFP)

De kik utazhatnak majd a világbajnokságra?

Noha egyelőre még messze van a 2026-os világbajnokság, még van ideje Nagelsmannak összeállítania a német vb-keretet, ám már most elkezdődött a találgatás, vajon kik kerülhetnek be a kiválasztott 23 játékos közé. Ugyanis a kapitánynak – vélhetően sokan cserélnének vele – akad egy kellemes gondja: rövidesen visszatérnek a sérült sztárjai, akiknek helyet kéne szorítani a keretben. De kik helyett, hiszen a szlovákok ellen is igazolta a csapat, egészen pazarul tud játszani ebben az összeállításban is. Nézzük, mit gondol a sérültekkel kapcsolatban Nagelsmann.

  • Marc-André ter Stegen: végre fájdalommentes, de számára jelenleg az a prioritás, hogy visszaszerezze a helyét a Barcelona kapujában, vagy esetleg egy másik klubban védjen.
  • Kai Havertz: vissza kell térnie neki is, visszanyernie a régi formáját, de összességében jól van és a térde szépen gyógyul.
  • Jamal Musiala: esetében is a hosszú hiányzás miatti kihagyás az, amit majd felépülését követően pótolni kell a pályán. Ugyan nincsenek már súlyos gondjai, neki is előbb a Bayernben kell bizonyítania.
  • Antonio Rüdiger: jelenleg kisebb sérüléssel bajlódik, de ő is egészen jól van.
  • Angelo Stiller: neki is esélye van bekerülni a világbajnoki keretbe, igaz, még nem döntött a kapitány, de az ajtó biztosan nincs bezárva előtte.

– Mindenkit arra kérek, hogy a játékával járuljon hozzá ahhoz, hogy egyáltalán szóba kerülhessen. Csak azt ígérhetem, hogy a lehető legjobb válogatottat fogom összeállítani. Van helyünk további játékosoknak is, hiszen nem csak 20 mezőnyjátékost, hanem 23-at vihetünk ki a világbajnokságra – tette hozzá Nagelsmann.

Vb-selejtezők, A csoport, végeredmény

  • Németország–Szlovákia 6-0 (4-0)
  • Észak-Írország–Luxemburg 1-0 (1-0)
  1. Németország 6 5 - 1 16-3 15 pont (kijutott a vb-re)
  2. Szlovákia 6 4 - 2 6-8 12 pont (pótselejtezős)
  3. Észak-Írország 6 3 - 3 7-6 9 pont
  4. Luxemburg 6 - - 6 1-13 0 pont

 

