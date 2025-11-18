Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

Szoboszlai és Sallai legnagyobb riválisait ünnepli a Liverpool és a Galatasaray

A magyar és a német válogatott sztárjai ellentétes hangulatban térhetnek vissza a klubjaikhoz. Míg Szoboszlai Dominik és Sallai Roland a világbajnoki álom drámai elúszását siratja, német csapattársaik, Florian Wirtz és Leroy Sané vezérként járultak hozzá a vb-kijutáshoz a szlovákok 6-0-s kiütésében. A Liverpool és a Galatasaray most Szoboszlai és Sallai német posztriválisait ünnepli.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 8:51
Wirtz és Sané sikerét a Liverpool és a Galatasaray is ünnepli Fotó: ROBERT MICHAEL Forrás: DPA
A vb-selejtezők a csoportkör végéhez közelednek, a játékosok hamarosan visszatérnek a klubjaikhoz, de nagyon nem mindegy, milyen lelkiállapotban. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland, a magyar válogatott legnagyobb sztárjaiként az írek elleni drámai vereséget nehezen emészthetik meg, hiszen a 96. percben bekapott góllal úszott el a 2026-os vb-re való kijutás esélye. Ezzel szemben Florian Wirtz, a Liverpool és Leroy Sané, a Galatasaray német ásza vezérei voltak válogatottjuk Szlovákia elleni 6-0-s kiütéses győzelmének, amivel kint vannak a vb-n.

Leroy Sané feltámadt, Sallai Roland riválisa volt a német válogatott hőse
Leroy Sané feltámadt, Sallai Roland riválisa volt a német válogatott hőse. Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA

Az idény eddigi részében a két magyar és a két német futballista ellentétes formát mutatott. Miközben Szoboszlai egyértelműen a Liverpool legjobbja volt, a nyáron megvett Wirtz rengeteg kritikát kapott. Sallai Roland pedig ugyancsak kulcsembere a Galatasaraynak, miközben a nyáron érkezett Sané alulteljesített, az utóbbi időben már a kispadra is szorult. Az is közös a két sztoriban, hogy Szoboszlai és Sallai jobbhátvédként is bizonyított, miközben az eredeti posztjukon a két német szenvedett a Liverpool, illetve a Galatasaray mezében.

A Liverpool és a Galatasaray Szoboszlai és Sallai riválisai előtt borul le

A válogatottban most viszont fordult a kocka, és a németek jöttek ki jobban a novemberi vb-selejtezőkből. A magyar válogatott kudarcot szenvedett, a német viszont hétfőn a szlovákok 6-0-s kiütésével gálázva jutott ki egyenes ágon a 2026-os vb-re.

A meccs két német hőse ráadásul a németeket kiválóan irányító, két gólpasszt kiosztó Florian Wirtz és a két gólt, egy gólpasszt jegyző Leroy Sané voltak.

Ezt pedig a Liverpool és a Galatasaray sem hagyta szó nélkül, mindkét klub ünnepli a német sztárokat.

A Liverpool a közösségi oldalán a két gólpasszt adó Wirtz előtt borult le:

A Galatasaray pedig ódákat zengve gratulált Sanénak:

