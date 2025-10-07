  • Magyar Nemzet
Óriási botrány, Sallai Roland riválisa verekedésbe keveredett – mit lép a Galatasaray?

Ritka, amikor egy világszerte ismert profi futballista annyira nem tud uralkodni magán, hogy nyilvános verekedésbe keveredik hétköznapi emberekkel. Leroy Sané pontosan ezt tette, és most ezzel a botránnyal van tele a német sportsajtó. A Galatasaray német válogatott sztárja Sallai Roland egyik legnagyobb riválisaként érkezett Isztambulba a nyáron a Bayern Münchenből, és hazalátogatott a bajor sörfesztiválra, az Oktoberfestre, ahol az incidens történt vasárnap késő este.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 8:34
Leroy Sané egyelőre nem sikersztorit ír a Galatasaray mezében, most a botrány sem segít rajta Fotó: ORHAN CICEK Forrás: ANADOLU
Leroy Sané verekedésbe keveredett az Oktoberfesten – ilyen és ehhez hasonló címlapok borítják a német sportsajtót hétfő este óta, amikor fény derült a Galatasaray sztárjának botrányára. Rájár a rúd Sallai Roland egyik legnagyobb riválisára az isztambuli csapatban, hiszen Sané gyengén kezdett új klubjában, a Manchester City és a Bayern München korábbi húzóembere a múlt heti, Liverpool elleni bravúros, 1-0-s Bajnokok Ligája-győzelmet a kispadról nézhette végig. Most pedig itt van ez a kellemetlen incidens.

Leroy Sane akcióban a Galatasaray mezében, Sallai Roland riválisa most nagy botrányba keveredett
Leroy Sane akcióban a Galatasaray mezében, Sallai Roland riválisa most nagy botrányba keveredett. Fotó: Middle East Images/Burak Basturk 

Mi történt?

Vasárnap este, nem sokkal 23 óra után, a bajor sörfesztivál, az Oktoberfest egyik sátrában Leroy Sané verekedésbe keveredett egy másik látogatóval szemtanúk szerint – írja a Sport Bild. A lap szerint a kiváltó ok provokáció lehetett: Sané úgy érezte, hogy egy Bayern München-szurkolókból álló asztaltársaság támadta őt.

Amikor elhaladt mellettük, több férfi hangosan kiabált utána, többek között azt ordították: „Scheiß-Galata!”, vagyis „Sz…r Galata!”, utalva ezzel Sané török klubjára, a Galatasarayra.

Mivel a sértegetések nem maradtak abba, a 70-szeres német válogatott szélső, aki jelenleg nem tagja Julian Nagelsmann szövetségi kapitány keretének, elvesztette a türelmét. Sané odament az egyik vendéghez, majd dulakodás alakult ki. A biztonságiak közbeléptek, és szétválasztották őket.

Leroy Sané így reagált a botrányra

A Galatasaray játékosa a Sport Bild szerint a következőket mondta el az ügyről.

– Hosszabb ideig provokáltak és személyesen is sértegettek, a klubomat, a Galatasarayt is gyalázták – árulta el Sané. – A felfokozott hangulatban engem is meglöktek, és így alakult ki a rövid dulakodás. Természetesen nyugodtabban kellett volna reagálnom, és elengedni a dolgot. Ezt tanulságként levonom magamnak.

Az érintett sátor üzemeltetője megerősítette a dulakodás tényét, hozzátéve, hogy a biztonsági személyzet megoldotta az ügyet, nem volt szükség rendőrségi intézkedésre.

A Galatasaray legendája előre figyelmeztette Sallai Roland riválisát

Ez a balhé hiányzott a legkevésbé most Leroy Sanénak. A német szélső a nyáron lejáró szerződéssel igazolt a Bayern München után a Galatasarayhoz, de eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Isztambulban. Sané szélső támadóként Sallai Roland egyik legnagyobb riválisa, a magyar játékos többnyire továbbra sem az eredeti posztján szerepel a Galatában, hanem jobbhátvédet játszik.

Eközben Sané kilenc meccsen egy gólt és három gólpasszt jegyez, ami ugyan nem tragikusan rossz mutató, de a teljesítményével összességében nem elégedettek a klubnál. Ezt mi sem jelzi jobban, minthogy a múlt héten Sané a Liverpool ellen megnyert BL-meccsen végig a kispadon ült, majd a Besiktas ellen 1-1-re végződött török rangadón mindössze négy percet játszott csereként.

Sané teljesítményét a Galatasaray korábbi török válogatott legendája, Hasas Sas is élesen bírálta a napokban.

– Leroy Sané? Egy kicsit meg kellene erőltetnie magát, hogy ne keltsen kétségeket. Nem szabadna most pihenőre mennie, edzenie kellene és egy kicsit áldozatot hozni. Válogatott szünet? Ne menj el, testvérem. Maradj itt, és eddz – javasolta Sas Sanénak.

A német nem fogadta meg a tanácsot, és balhé lett belőle. Nagy kérdés, hogy mit lép erre a Galatasaray, mert egy gyengén teljesítő és egyszerre balhés sztár sehol sem hiányzik. 

