Óriási botrány, Sallai Roland riválisa verekedésbe keveredett – mit lép a Galatasaray?

Leroy Sané verekedésbe keveredett az Oktoberfesten – ilyen és ehhez hasonló címlapok borítják a német sportsajtót hétfő este óta, amikor fény derült a Galatasaray sztárjának botrányára. Rájár a rúd Sallai Roland egyik legnagyobb riválisára az isztambuli csapatban, hiszen Sané gyengén kezdett új klubjában, a Manchester City és a Bayern München korábbi húzóembere a múlt heti, Liverpool elleni bravúros, 1-0-s Bajnokok Ligája-győzelmet a kispadról nézhette végig. Most pedig itt van ez a kellemetlen incidens.

Leroy Sane akcióban a Galatasaray mezében, Sallai Roland riválisa most nagy botrányba keveredett. Fotó: Middle East Images/Burak Basturk

Mi történt?

Vasárnap este, nem sokkal 23 óra után, a bajor sörfesztivál, az Oktoberfest egyik sátrában Leroy Sané verekedésbe keveredett egy másik látogatóval szemtanúk szerint – írja a Sport Bild. A lap szerint a kiváltó ok provokáció lehetett: Sané úgy érezte, hogy egy Bayern München-szurkolókból álló asztaltársaság támadta őt.

Amikor elhaladt mellettük, több férfi hangosan kiabált utána, többek között azt ordították: „Scheiß-Galata!”, vagyis „Sz…r Galata!”, utalva ezzel Sané török klubjára, a Galatasarayra.

Mivel a sértegetések nem maradtak abba, a 70-szeres német válogatott szélső, aki jelenleg nem tagja Julian Nagelsmann szövetségi kapitány keretének, elvesztette a türelmét. Sané odament az egyik vendéghez, majd dulakodás alakult ki. A biztonságiak közbeléptek, és szétválasztották őket.

Leroy Sané így reagált a botrányra

A Galatasaray játékosa a Sport Bild szerint a következőket mondta el az ügyről.

– Hosszabb ideig provokáltak és személyesen is sértegettek, a klubomat, a Galatasarayt is gyalázták – árulta el Sané. – A felfokozott hangulatban engem is meglöktek, és így alakult ki a rövid dulakodás. Természetesen nyugodtabban kellett volna reagálnom, és elengedni a dolgot. Ezt tanulságként levonom magamnak.

Az érintett sátor üzemeltetője megerősítette a dulakodás tényét, hozzátéve, hogy a biztonsági személyzet megoldotta az ügyet, nem volt szükség rendőrségi intézkedésre.

A Galatasaray legendája előre figyelmeztette Sallai Roland riválisát

Ez a balhé hiányzott a legkevésbé most Leroy Sanénak. A német szélső a nyáron lejáró szerződéssel igazolt a Bayern München után a Galatasarayhoz, de eddig nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket Isztambulban. Sané szélső támadóként Sallai Roland egyik legnagyobb riválisa, a magyar játékos többnyire továbbra sem az eredeti posztján szerepel a Galatában, hanem jobbhátvédet játszik.