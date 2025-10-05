Sallai főszerepben a derbin: fejbe vágták, az érthetetlen ítéletre óriási rúgással reagált

Sallai Roland nem kezdett a Besiktas ellen, a jobbhátvéd Singo sérülése után azonban hamar, már a 26. percben pályára küldte a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk. Addigra már vezetett a Besiktas, s Dávinson Sánchez kiállítása miatt nem sokkal később emberhátrányba is került a Galatasaray. Sallai csapata végül egy pontot megmentett, Ilkay Gündogan használt ki egy óriási védelmi hibát.

Sallai Roland csereként állt be, de így is a főszereplők közé tartozott a Galatasaray és a Besiktas isztambuli derbijén (Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas)

Az 1-1-es döntetlennel a Galatasaray ugyan hét győzelem után elveszítette százszázalékos mérlegét, de továbbra is magabiztosan vezet a tabellán, öt pont az előnye a Trabzonspor előtt. Ha vasárnap a Fenerbahce nyer, négy pontra közelítheti meg Sallai csapatát.

Sallai Roland elterült a földön, érvénytelen lett a gól

Járhatott volna rosszabbul is a Galatasaray: a 90. percben Rashica bevette a hazaiak kapuját, de már sípszó után. Sallai feküdt a földön másodpercek óta, miután Touré arcon vágta.