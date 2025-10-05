Rendkívüli

Kiderült, kit jelölt Donald Trump az Egyesült Államok budapesti nagykövetének

  • Magyar Nemzet
  • Sport
  • Sallai főszerepben a derbin: fejbe vágták, az érthetetlen ítéletre óriási rúgással reagált
Galatasaraypiros lapSallai RolandBesiktas

Sallai főszerepben a derbin: fejbe vágták, az érthetetlen ítéletre óriási rúgással reagált

Már nem százszázalékos a török bajnokságban Sallai Roland csapata, a címvédő Galatasaray 1-1-es döntetlent játszott az isztambuli derbin a Besiktas ellen. Azt figyelembe véve, hogy Sallai csapata emberhátrányban egyenlített, Okan Buruk vezetőedző még elégedett is lehet, bár a játékvezetést kritizálta. Kollégája, Sergen Yalcin nem, pedig a hajrában a Besiktas lőtt érvénytelen gólt, miután Sallai a földre került.

Magyar Nemzet
2025. 10. 05. 9:33
Victor Osimhen, a Galatasaray támadója a fojtogatást is megúszta sárgával a Besiktas elleni feszült derbin Fotó: Anadolu via AFP/Murat Sengul
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sallai Roland nem kezdett a Besiktas ellen, a jobbhátvéd Singo sérülése után azonban hamar, már a 26. percben pályára küldte a Galatasaray vezetőedzője, Okan Buruk. Addigra már vezetett a Besiktas, s Dávinson Sánchez kiállítása miatt nem sokkal később emberhátrányba is került a Galatasaray. Sallai csapata végül egy pontot megmentett, Ilkay Gündogan használt ki egy óriási védelmi hibát.

Sallai Roland csereként állt be, de így is a főszereplők közé tartozott a Galatasaray és a Besiktas isztambuli derbijén
Sallai Roland csereként állt be, de így is a főszereplők közé tartozott a Galatasaray és a Besiktas isztambuli derbijén (Fotó: Anadolu via AFP/Abdulhamid Hosbas)

Az 1-1-es döntetlennel a Galatasaray ugyan hét győzelem után elveszítette százszázalékos mérlegét, de továbbra is magabiztosan vezet a tabellán, öt pont az előnye a Trabzonspor előtt. Ha vasárnap a Fenerbahce nyer, négy pontra közelítheti meg Sallai csapatát.

Sallai Roland elterült a földön, érvénytelen lett a gól

Járhatott volna rosszabbul is a Galatasaray: a 90. percben Rashica bevette a hazaiak kapuját, de már sípszó után. Sallai feküdt a földön másodpercek óta, miután Touré arcon vágta.

A játékvezető kivárt, de végül lefújta a szabálytalanságot, Touré sárga lapot kapott, ahogy a reklamáló Kökcü is.

Sergen Yalcin, a Besiktas vezetőedzője a lefújás után nem kifogásolta az esetet, inkább amiatt kesergett, hogy játékosai ajándékba adták a Galatasaraynak az egyenlítő gólt. 

Hogyan reagált Sallai az érthetetlen bírói ítéletre?

Nem a fenti eset volt az, amikor Yasin Kol játékvezető a legtovább várt a sípszóval. A 68. percben a bíró előbb előnyszabályt jelzett a Besiktas lesállása miatt, majd mégis visszarendelte szabadrúgásra a labdát.

Addigra Sallai már a támadóharmadban járt a játékszerrel, az érthetetlen ítélet után óriásit rúgott a labdába, amely 50 métert szállt a levegőben. Hogy dühből tette, vagy csak azért, hogy a szabadrúgás helyére kerüljön vissza a labda, azt csak maga Sallai tudhatja biztosan.

Ami viszont tény: Okan Buruk, a Galatasaray vezetőedzője a meccs után ezt a konkrét esetet kiemelve több játékvezetői hibáról beszélt.

 

Galatasaray–Besiktas: csoda, hogy csak egy piros lap volt

A török szakértők sem voltak elégedettek Kol munkásságával, de nem arról volt szó, hogy minden ítélet a Galatasarayt sújtotta.

Osimhen például két piros lapot is megúszott, törlesztő szándékú visszarúgásért, majd fojtogatásért: a jelenetsort megúszta egy sárgával.

Volt egy eset, amikor Sallai eltűnt a Besiktas tizenhatosán belül, a török szakértők szerint ebben az esetben jogos volt, hogy nem kapott büntetőt a Galatasaray. Ugyanakkor az értékelés szerint Sallai is azon játékosok sorához tartozott, akik szerencsések voltak, hogy lehozták sárga lap nélkül a találkozót.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekliba

Tanulságos mese a libákról

Kondor Katalin avatarja

Egymást segítik a távolságok leküzdése érdekében, hogy mindegyikük célba jusson

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu