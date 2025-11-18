Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

szlovák labdarúgásnémet labdarúgó-válogatottFrancesco Calzonavb-selejtezőMarco Rossiszlovák válogatott

Szégyen és katasztrófa – a szlovákok kiakadtak, Marco Rossi hasonmása magyarázkodik

Németország 6-0-ra kiütötte a szlovák labdarúgó-válogatottat Lipcsében hétfő este a világbajnoki selejtezők A csoportjának záró fordulójában. Ezzel dőlt el, hogy a németek egyenes ágon kijutottak a 2026-os vb-re, míg a szlovákok a második helyen zárnak és márciusban pótselejtezőt vívnak. A sorsdöntő meccsből megalázó, történelmi vereség lett, a szlovák sajtó nem kíméli a válogatottját: szégyenről és katasztrófáról írnak, a korábban Marco Rossihoz hasonlított Francesco Calzona magyarázkodhatott.

Magyar Nemzet
2025. 11. 18. 7:08
A németek történelmi vereséget mértek a szlovák válogatottra a sorsdöntő vb-selejtezőn Fotó: CHRISTIAN CHARISIUS Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két hónapja a szlovák válogatott hazai pályán 2-0-ra legyőzte a németeket, és a vb-selejtezős csoport záró fordulója előtt azonos pontszámmal állt, mint Julian Nagelsmann csapata. Így Szlovákia ki-ki meccset játszhatott a 2026-os vb-re való egyenes ági kijutásért Lipcsében, de megalázó KO lett belőle: a németek 6-0-ra kiütötték a szlovák válogatottat , amelyet 2022 óta egy olasz edző, Francesco Calzona irányít hasonló sikerrel, mint Marco Rossi a magyart.

A „szlovák Marco Rossi”, Francesco Calzona magyarázkodhatott a németek elleni történelmi kudarc után
A „szlovák Marco Rossi”, Francesco Calzona magyarázkodhatott a németek elleni történelmi kudarc után. Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

A szlovák sajtóban igen erős szavakkal fogalmaznak a 6-0-s vereség után. A Sport.sk szerint Calzona csapata „szégyenletes kudarcot szenvedett egy kulcsfontosságú csatában”. A lap egy másik cikkében „katasztrofális fiaskónak” is nevezte a lipcsei eredményt.

Egy másik szlovák lap, a Denniksport.sk sem finomkodott, szerintük „a szlovákok kegyetlen vereséget szenvedtek”, és azt is megjegyzik, hogy ez a 6-0 volt a válogatott történetének legnagyobb kudarca a selejtezőkön. Hozzáteszik, korábban a válogatott történetének legnagyobb vereségei egy argentinok és svédek ellen 0-6 volt, de azok barátságos találkozók voltak, a mostani viszont tétre ment. Nem is akármekkorára.

Marco Rossi szlovák alteregója így magyarázkodott

A szlovák szövetségi kapitány, Francesco Calzona magyarázkodásra kényszerült a meccs után. Pedig ő hasonló tiszteletnek örvendett az országban, mint eddig Marco Rossi Magyarországon. Pályafutásuk hasonló, mindketten szövetségi kapitányként futottak be igazán, a hazájukon, Olaszországon kívül. Az 55 éves Calzona 2022-ben lett szlovák kapitány, és Rossihoz hasonlóan kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ami után sokan a magyar válogatott edzőjéhez hasonlították.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt. Az ellenfél az első perctől kezdve ránk tört. A németek olyan teljesítményt nyújtottak, hogy ezen a meccsem bárkinek meggyűlt volna a baja velük – jelentette ki Calzona, aki Rossihoz hasonlóan igyekezett érzékeltetni, hogy a szlovák válogatottnak hol az igazi helye a nagyokhoz képest, a magyar kapitány is gyakran nyúl ehhez a módszerhez.

– Ha egy ilyen kvalitású csapattal akarunk versenyezni, akkor maximálisan felkészültnek kell lennünk, míg az ellenfélnek ötven-hatvan százalékos formában rossz napot kell kifognia. Ha ez a forgatókönyv nem válik valóra, akkor egy olyan csapat, mint Németország, megmutatja a minőségét.

Ennyit tud a szlovák válogatott? Ők mégis kijuthatnak még a vb-re

Calzona szerint a szeptemberi, pozsonyi győzelem a németek ellen sokakat elvakított.

– Ez minőség kérdése – magyarázta. – Nem gondolhatjuk azt, hogy ott tartunk, ahol a németek, csak azért, mert egyszer sikerült legyőznünk őket. Előfordulhat, hogy legyőzöd őket, de egy ilyen rangú ellenféllel szemben jöhet ilyen eredmény is.

A szlovákok a németek elleni 6-0-s történelmi vereség ellenére még ott lehetnek a 2026-os vb-n, hiszen a csoport második helyén zárva márciusban a pótselejtezőn folytathatják a szereplésüket.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.