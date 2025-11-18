Szégyen és katasztrófa – a szlovákok kiakadtak, Marco Rossi hasonmása magyarázkodik

Két hónapja a szlovák válogatott hazai pályán 2-0-ra legyőzte a németeket, és a vb-selejtezős csoport záró fordulója előtt azonos pontszámmal állt, mint Julian Nagelsmann csapata. Így Szlovákia ki-ki meccset játszhatott a 2026-os vb-re való egyenes ági kijutásért Lipcsében, de megalázó KO lett belőle: a németek 6-0-ra kiütötték a szlovák válogatottat , amelyet 2022 óta egy olasz edző, Francesco Calzona irányít hasonló sikerrel, mint Marco Rossi a magyart.

A „szlovák Marco Rossi”, Francesco Calzona magyarázkodhatott a németek elleni történelmi kudarc után. Fotó: ROBERT MICHAEL / DPA

A szlovák sajtóban igen erős szavakkal fogalmaznak a 6-0-s vereség után. A Sport.sk szerint Calzona csapata „szégyenletes kudarcot szenvedett egy kulcsfontosságú csatában”. A lap egy másik cikkében „katasztrofális fiaskónak” is nevezte a lipcsei eredményt.

Egy másik szlovák lap, a Denniksport.sk sem finomkodott, szerintük „a szlovákok kegyetlen vereséget szenvedtek”, és azt is megjegyzik, hogy ez a 6-0 volt a válogatott történetének legnagyobb kudarca a selejtezőkön. Hozzáteszik, korábban a válogatott történetének legnagyobb vereségei egy argentinok és svédek ellen 0-6 volt, de azok barátságos találkozók voltak, a mostani viszont tétre ment. Nem is akármekkorára.

Marco Rossi szlovák alteregója így magyarázkodott

A szlovák szövetségi kapitány, Francesco Calzona magyarázkodásra kényszerült a meccs után. Pedig ő hasonló tiszteletnek örvendett az országban, mint eddig Marco Rossi Magyarországon. Pályafutásuk hasonló, mindketten szövetségi kapitányként futottak be igazán, a hazájukon, Olaszországon kívül. Az 55 éves Calzona 2022-ben lett szlovák kapitány, és Rossihoz hasonlóan kijutott a 2024-es Európa-bajnokságra, ami után sokan a magyar válogatott edzőjéhez hasonlították.

– Nagyon nehéz mérkőzés volt. Az ellenfél az első perctől kezdve ránk tört. A németek olyan teljesítményt nyújtottak, hogy ezen a meccsem bárkinek meggyűlt volna a baja velük – jelentette ki Calzona, aki Rossihoz hasonlóan igyekezett érzékeltetni, hogy a szlovák válogatottnak hol az igazi helye a nagyokhoz képest, a magyar kapitány is gyakran nyúl ehhez a módszerhez.