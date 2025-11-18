Bombasztikus bejelentés: Lenny Kravitz két év után visszatér az Arénába, itt vannak a részletek

Lenny Kravitz a méltán sikeres Blue Electric Light Tour 2025 után – amely telt házas fellépéseket hozott Európában, Dél-Amerikában, Ausztráliában és egy Las Vegas-i előadás sorozatot is magában foglalt – folytatja azt, amit a Billboard csak „Lennaissance”-nek nevez, azaz a világraszóló siker és kreatív újjászületés időszakát.

Lenny Kravitz Live 2026

A Lenny Kravitz Live 2026 turné budapesti állomására elsőként a művész hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak jegyet november 19-én 10 órától, majd a regisztrált Live Nation tagok számára nyílik meg az elővásárlási lehetőség november 20-án, 10 órától. A teljes körű jegyértékesítés november 21-én, 10 órakor kezdődik a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon.

Kravitz 12. stúdióalbuma, a Blue Electric Light, 2024 májusában jelent meg és rengeteg pozitív kritikát kapott.

Az Associated Press például ragyogónak nevezte és „évek óta a rocker legjobb munkájának”, míg az NPR „szárnyaló rock, pszichedelikus funk, lágy soul és még sok más kaleidoszkópjának” írta le az albumot. Kravitz 2025-ben megkapta csillagát a Hollywoodi hírességek sétányán, 2024-ben a People’s Choice Awards-on a Music Icon Award díjat, a 2024-es Video Music Awards-on a Best Rock Award díjat, valamint a CFDA Fashion Icon Award elismerést is hazavihette.