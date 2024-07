A legnagyobb sikere az Are You Gonna Go My Way 1993-ból. Dalszerzőként, zenészként, producerként olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Madonna, Vanessa Paradis, Slash, Sean Lennon, Steven Tyler (Aerosmith), Mick Jagger, Michael Jackson, Al Green és Curtis Mayfield. Lemezeiből több mint negyvenmillió fogyott világszerte, nemrég beválasztották a 2023-as hollywoodi Hírességek Sétányának jelöltjei közé. A tegnapi koncertjéről egy galériában számolunk be.

Lenny Kravitz korábban háromszor lépett fel Magyarországon: 2008-ban és 2018-ban Papp László Budapest Sportarénában, 2009-ben pedig Debrecenben.