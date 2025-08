A Paloznaki Jazzpiknik sztárfellépőjének erősen kötődik Magyarországhoz, mindig olyan érzése van, mintha hazatérne ide

– Igen, húsz év, tíz album – ez rengeteg. Most épp a 11. albumon dolgozom. Őszintén szólva, nem tudom, honnan jön ez az energia.

Mindig úgy érzem, hogy több dal van a fejemben, mint amennyit valaha életre tudnék kelteni.

A zene gyerekkorom óta velem van, nagy rajongója vagyok a jazznek és az improvizációnak is. Izgatott vagyok a jövő miatt, mert tudom, hogy húsz év múlva is izgalmas dolgokat fogok alkotni a stúdióban, hihetetlen zenészekkel. És ez a gondolat igazán boldoggá tesz.

– Sokszor felléptek már Magyarországon. Milyen közönség vagyunk?

Erős kötődésem van Magyarországhoz, hiszen gyerekkoromban sokat utaztunk a Balatonhoz, tinédzserként klubkoncerteket látogattam az országban. Emlékszem, mennyire energikus és szenvedélyes volt magyar közönség.

Ott tanultam meg először, mit jelent igazán a élő zene élménye: akár az asztalnál ülve, csendben hallgatva, akár diszkóban vagy koncerten, érzelmekkel telve ünnepeltük a zenét. Tizenévesként mindezt átéltem. Később, amikor már magam is felléptem – még a posztpunk korszakomban –, gyakran játszottam Budapesten olyan helyeken, mint a Tilos az Á, és azt hiszem, egyszer a Fekete Lyukban is felléptünk. A magyar közönség mindig lenyűgözött, mindig olyan érzésem volt, hogy mindjárt felugranak a színpadra, annyira tele voltak energiával.. Akkor is imádtam, most is imádom ezt, és mindig izgatottan várom, hogy visszatérhessek Magyarországra a Deladappal. Az évek során sok magyar barátot is szereztem – elsősorban rajongókból lett barátokról van szó –, és