Új pénz kerül forgalomba, egyetlen érme értéke is háromezer forint

A magyar gyűjtők körében nagy hagyománya van a különleges emlékérmék iránti érdeklődésnek: a limitált példányszámú kiadványokat rendszerint rövid időn belül elkapkodják. Sokan tudatosan vadásznak rájuk, és családi gyűjtőszenvedéllyé válhat a kollekciók összeállítása. Az MNB rendszeres kibocsátásai emiatt rendre nagy figyelmet keltenek.

Munkatársunktól
2025. 08. 21. 15:51
Új elemmel bővül a Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat.
Új elemmel bővül a Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat. Forrás: Youtube
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tovább bővíti a Nemzeti Hauszmann-program eredményeit bemutató hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát. A sorozat negyedik elemeként csütörtökön kibocsátotta a Vöröskereszt Egylet egykori székháza elnevezésű emlékérmét – közölte a jegybank.

A Hauszmann-program emlékérme-sorozatának darabjai méhsejtszerűen illeszkednek egymáshoz. Fotó: Pénzverő.hu

Folytatódik a Nemzeti Hauszmann-program emlékérme-sorozat

A most bemutatott emlékérme a Budavári Palotanegyed egyik újjáépített épületét, a Dísz tér 1–2. szám alatt álló egykori Vöröskereszt Egylet székházát idézi meg. Az eredeti épület 1901 és 1903 között készült el a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete számára, Hauszmann Alajos és Hültl Dezső tervei alapján.

A historizáló stílusú, ötemeletes sarokpalota gazdag díszítettségével és kupolás kialakításával illeszkedett a Várnegyed eklektikus városképébe.

Reprezentatív székhelyi funkciója mellett bérlakásokat, valamint minisztériumi és diplomáciai irodákat is magában foglalt. Az épület a második világháború végén megsérült, majd 1946-ban elbontották, noha megmentése lehetséges lett volna. A Nemzeti Hauszmann-program keretében azonban 2021-ben megkezdődött újjáépítése, amely 2024 végére fejeződött be. 

A Magyar Nemzeti Bank három évvel ezelőtt a program eredményeit bemutató emlékérme-sorozat kiadásába kezdett, minden évben az államalapítás ünnepe utáni napra, augusztus 21-re időzítve a kibocsátást. Az első éven a Szent István-termet, a második évben a Lovardát, míg tavaly a Főőrséget ábrázoló hatszögletű érmék kerültek forgalomba. 

A sorozat idén a Vöröskereszt Egylet egykori székházával folytatódik. A most kibocsátott, 3000 forint névértékű színesfém emlékérmét Endrődy Zoltán iparművész tervezte.

A színesfém emlékérme megvásárolható a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában, valamint a Budavári Palotanegyed ajándékboltjaiban. Az érmék természetesen akár fizetőeszközként is használhatók, az MNB azonban hangsúlyozta: elsődleges céljuk az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk nem javasolt.

A jegybanki emlékérme-kibocsátások körében egyedülálló sorozat a jövőben is folytatódik, és az egyes elemek egybeillesztve méhsejtszerkezetet fognak alkotni. A méhsejtszerkezet jellegzetessége, hogy a legkisebb kerülethez a lehető legnagyobb terület társul, statikailag nagyon erős, stabil térszerkezetet alkot. Az érme alakja is üzenetértékkel bír, nemzeti értékeink méltó őrzésére hívja fel a figyelmet.

 

