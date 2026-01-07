Bokatörést szenvedett egy mentős munka közben

Az Országos Mentőszolgálat mentőegységei az elmúlt 24 órában 4222 mentési feladatot láttak el, ebből 1271 esetet a fővárosban – közölte az Országos Mentőszolgálat. A mentősösök egy újabb nehéz napon vannak túl. Mint ahogyan azt a Facebook-bejegyzésükben írták: a közlekedési balesetek száma az előző naphoz képest némileg csökkent, ugyanakkor az erős havazás miatt az esethelyszínek és a kórházak megközelítése is nehézségeket okozott.

Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Tegnap országszerte hétszáz ember szenvedett valamilyen traumás sérülést, köztük egy mentőtechnikus bajtársunk is, aki a

mentőkocsiból kiszállva elesett, és bokatörést szenvedett

– közölték. Hozzátették: a mentők felkészültek a folytatódó rendkívüli időjárás kapcsán várható esetek ellátására, az operatív törzs és a készenléti szervezetek közötti egyeztetés folyamatos.