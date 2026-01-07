Elkészült a MÁV+, amely minden információt egyetlen alkalmazásban mutat meg + videó

„Az erős havazással terhelt napokon látványosan megugrott az új járatinformációs szolgáltatásunk, a Mávplusz.hu látogatottsága! Ez jól mutatja, miért volt szükség az új felületre. Azért, hogy az utas egy helyen és gyorsan, akár a telefonjáról is elérjen minden olyan információt, ami ott és akkor, egy-egy konkrét járattal kapcsolatban a számára fontos – legyen szó akár vonatról, buszról, HÉV-ről vagy tramtrainről” – írta a legfrissebb közösségi médiás videójához Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Forrás: Facebook

A cégvezető rámutatott: a Mávplusz.hu interaktív térképén az utas valós időben látja, merre jár a kiválasztott vonat vagy busz, milyen útvonalon közlekedik, milyen sebességgel halad, ahogy azt is, hogy mikor ér oda.

Így nem találgatni kell a megállóban vagy a peronon, hanem előre lehet számolni: mikor érdemes elindulni, mennyit kell várni, mire számíthat az utazás során – különösen fontos ez olyan időjárási helyzetekben, mint a mostani. A fejlesztés következő lépése az lesz, hogy az interaktív térképet az új alkalmazásba is integráljuk

– hangsúlyozta a vezérigazgató.

Hegyi Zsolt arra is felhívta a figyelmet: a MÁV sokszor kéri utasait, hogy az olyan szélsőséges időjárású napokon, mint a mostaniak, ne megszokásból induljanak útnak, előbb mindig tájékozódjanak a MÁV-csoport hivatalos csatornáin, ahol mindig a legfrissebb, élő információikat találják.

A tájékozódásra az egyik legjobb felület épp az új Mávplusz.hu weboldal, amelyet meglepően könnyű használni, és amely valódi kapaszkodót ad akkor is, amikor például az időjárás megnehezíti a közlekedést

– tette hozzá.

Borítókép: Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója (Forrás: Facebook/Hegyi Zsolt)