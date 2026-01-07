IránMaszúd PezeskijánEgyesült ÁllamokDonald Trumptüntetés

Az iráni elnök felszólította a biztonsági erőket, ne tegyenek semmit a tüntetők ellen

Iránban gazdasági nehézségek miatt tüntetés robbant ki, amely során több tucat ember halt már meg, kétezer személyt pedig őrizetbe vettek a hatóságok. Ezután Donald Trump megfenyegette Teheránt: tartózkodjon a békés résztvevők elleni erőszaktól, másképp súlyos következményekkel számolhat. Maszúd Peszeskján iráni elnök megtiltotta biztonsági erőinek, hogy erőszakot alkalmazzanak a békés tüntetőkkel szemben.

2026. 01. 07. 13:55
Maszúd Peszeskján iráni elnök
Maszúd Peszeskján iráni elnök Fotó: ANGELA WEISS Forrás: AFP
Az iráni elnök szerdán felszólította a biztonsági erőket, hogy „ne tegyenek semmit” a tüntetők és a tiltakozások résztvevői ellen, akiket egyértelműen megkülönböztetett a „rendbontóktól”.

Maszúd Peszeskján iráni elnök
Maszúd Peszeskján iráni elnök Fotó: AFP

Maszúd Peszeskján rendelkezéséről Mohammad Dzsafar Gaempanah tájékoztatta a Mehr iráni hírügynökséget nem sokkal a kabinet ülése után, hozzátéve: az államfő szerint rendbontóknak azok minősülnek, akik lőfegyvereket, késeket és macsétákat birtokolnak, és rendőrőrsökre, illetve katonai létesítményekre támadnak, ezért különbséget kell tenni köztük és a tüntetők között.

Mindeközben Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke azt közölte, annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan oldhassák meg a rendbontók ügyét, különleges bírói testületeket hoztak létre.

Hozzátette, hogy az igazságügyi szervek munkatársai azt az utasítást kapták, menjenek az utcára, „hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat a tüntetésekről és megfigyeljék a tiltakozókat”.

Ezsei leszögezte: nem lesznek elnézőek azokkal, akik az iszlám köztársasággal szemben az ellenséget segítik.

Izrael és az amerikai elnök nyilatkozatai után nincs többé mentség azok számára, akik azért mennek az utcára, hogy zavargásokban vegyenek részt

 – figyelmeztetett.

Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt, szerdán pedig az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) azt közölte, már 2000-re nőtt az őrizetbe vett tüntetők száma. A megmozdulásoknak már több tucat halottja van. 

Donald Trump amerikai elnök azt hangoztatta, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig támogatásáról biztosította a tiltakozókat.

Borítókép: Maszúd Peszeskján iráni elnök (Fotó:AFP)

