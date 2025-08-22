Robert C. Castel a Frontban: „A háború és a diplomácia ugyanannak az éremnek a két oldala” + videó

Az adás első felében Fekete Rita műsorvezető az ukrán front legfrissebb híreiről kérdezte Robert C. Castelt.

Az éjszaka folyamán nagyszabású orosz támadás érte Ukrajnát, egy rakéta pedig mindössze 30 kilométerre a magyar határtól, Munkácson csapódott be egy nappal korábban. A támadás egy amerikai tulajdonban lévő üzemet ért, amely a hivatalos közlés szerint kávéfőzőgépeket és háztartási cikkeket gyártott. A támadás Zelenszkij szerint válaszlépést von maga után.

Castel szerint nem zárható ki, hogy az orosz fél valójában az ukrán drónprogram egyik kulcselemét próbálta megsemmisíteni.

A modern hadiipar decentralizált: a hajtóművet egy helyen gyártják, az irányítórendszert máshol, a robbanófejet harmadik helyen. Egy ilyen összeszerelő üzem akár kávéfőzőket is készíthet, de közben kritikus alkatrészeket is előállíthat katonai célokra

– magyarázta. Történelmi példát is hozott: a második világháborúban a szövetségesek a német golyóscsapágygyárakat támadták, mert azok megbénítása az egész hadiiparra kihatott.

A Kárpátalját ért csapás ugyanakkor Castel szerint nem jelenti azt, hogy a diplomáciai térben konszolidáció várható. „A harc és a tárgyalás nem zárja ki egymást, hanem ugyanannak az éremnek a két oldala. A nyomásgyakorlás célja, hogy politikai eredményeket érjenek el” – hangsúlyozta.

Trump és Putyin találkozója új helyzetet teremtett

Az adás második részében a diplomáciai folyamatokra terelődött a szó. Castel szerint a legfontosabb változás, hogy Trump elnökké választásával Oroszország és az Egyesült Államok hasonló fogalomrendszerben kezdte szemlélni a háborút.

A Nyugat eddig idealista alapon közelítette meg a konfliktust: elvekről, normákról beszélt, és úgy tekintett Oroszország lépéseire, mint a nemzetközi rend elleni eretnekségre. Az orosz fél viszont a geopolitika realista logikája szerint cselekedett. Trump hatalomra kerülésével a Fehér Házban is a realista gondolkodás vált meghatározóvá, így lett közös nyelv a tárgyalásokhoz

– fogalmazott Castel.

Az alaszkai és a washingtoni találkozók szerinte azt bizonyítják, hogy a diskurzus gyökeresen megváltozott. „Már nem ideológiai keresztes hadjáratról beszélünk, hanem konkrétumokról: területcserékről, biztonsági garanciákról, gazdasági szankciókról. Ez az, ami valódi alapot adhat a béketárgyalásoknak.”