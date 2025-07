Világsztárok, jazz és zölddivat: indul a 13. Paloznaki Jazzpiknik

A Paloznaki Jazzpiknik varázsát mindig is az adta, hogy a világklasszisok mellett teret enged a magyar zenei tehetségeknek is. Így a kisebb színpadokon koncertet ad mások mellett a Vibe Changers x Wolf Kati, Vavra Bence, a Lóci Akusztik, valamint az Aron Andras & the Black Circle Orchestra is.