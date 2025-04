Michael Jackson duettpartnere csobban egyet a Balatonban

– Amikor megmutattam a kilencvenéves keresztmamámnak a tavalyi évről készült aftermovie-t, csodálkozva kérdezte, hogyan vagyunk képesek ennyi generációt szórakoztatni? – idézte fel az élményét Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik alapító-fesztiváligazgatója a tegnapi sajtótájékoztatón, majd kiemelte: a rendezvény legfontosabb ismérve a sokszínűség, legyen szó a közönség és a generációk összetételéről, a programoktól vagy a zenei kínálatról.

Valde Orsolya és Merő Péter divattervező a Paloznaki Jazzpiknik sajtótájékoztatóján Fotó: Szabó Misu / Paloznaki Jazzpiknik

Utóbbi esetében hangsúlyos, hogy olyan előadókat hozzanak el, akiket más fesztiválokon nem láthatunk, idén pedig a jól bejáratott és kedvelt nevek mellett új rétegeket is igyekeznek megszólítani nagy sztárokkal. A legnagyobb dobás ezúttal Zaz lesz, akit a soul francia királynőjének szoktak hívni, és többéves küzdelem után sikerült végre leszervezniük. Már többször próbálkoztak, de sosem volt neki megfelelő az időpont, amikor viszont idén megint nekifutottak, véletlenül nem az ügynökségének, hanem a menedzsmentjének küldték el az említett aftermovie-t, és az annyira megtetszett nekik, hogy maguk is lépéseket tettek a koncert érdekében.

A legnagyobb nevek közül a fesztiváligazgató Lukas Grahamről elmondta, azt gondolják, a fiatal dán formáció igazi generációs hidat képezhet, reményei szerint a szülők elhozzák majd a gyerekeiket, de a fiatalok is a szüleiket. Valde Orsolya személyes kedvence azonban Judith Hill, a Grammy-díjas amerikai énekes-dalszerző – Michael Jackson egykori duettpartnere, vokalistája –, aki egyébként az édesanyjával és az édesapjával áll majd színpadra. Az említettek mellett a nemzetközi nevek között olyan előadók is szerepelnek, mint például a fesztiválra már szinte hazajáró Earth, Wind & Fire Experience vagy Mario Biondi, a soul és R&B olasz sztárja, de érkezik a sokak szerint New York legtehetségesebb zenészeiből álló Kennedy Administration is.

És persze magyar formációkból sem lesz hiány. Miként Sánta Dániel ügyvezető elmondta, sokan kérdezik tőle, hogy miért nem úgy próbálják elérni a fiatalokat, hogy elhívják azokat a formációkat, amelyeket egyébként is hallgatnak, de erre ő mindig azt feleli, hogy a rendezvény célja az edukáció is, azaz nemcsak az igények kiszolgálása, hanem azok formálása is. Vannak előadók viszont, amelyek hidat képeznek a két világ között, ilyen az aktuális programból a Lóci játszik, a Stinky Bugs, az Áron András & the Black Circle Orchestra vagy a Random Trip új formációja, a Vibe Changers Wolf Katival és Vavra Bencével kiegészülve.

A zene mellett pedig a jazzpiknik egyéb pozitív üzenetek átadását is megcélozza, az Együtt az Autistákért Alapítvánnyal már sokadik alkalommal együttműködve az érzékenyítésre törekednek. A rendezvény partnere, a Zöldövezet Társulás a környezettudatos szemléletformálást tűzi ki célul, de az edukáció mások mellett a balatoni borok népszerűsítésére is kiterjed.

Kiemelt kép: Judith Hill. Fotó: Ginger Sole Photography.