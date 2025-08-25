Elhunyt minden idők egyik legsikeresebb dán filmjének rendezője

Életének 86. évében elhunyt szombaton Per Holst dán rendező-producer – jelentette be a fia a Hollywood Reporter szerint. A filmes halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Képkocka a dán sikerfilmből, a Walter and Carlo – Up on Daddys Hatből (Forrás: Imdb)

Olyan kulturális örökséget hagyott hátra, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A végsőkig aktív volt. Természetesen nem úgy, mint fiatalkorában, de amennyire tudott. Imádott olvasni, filmeket nézni és filmekről beszélgetni

– fogalmazott a dán állami televíziócsatornának Anders Holst.

Holst nevéhez fűződik a Vágy és virágzás, a Könyörtelenek, vagy A Fekete Madonna, de

ő rendezte az 1985-ös Walter and Carlo – Up on Daddys Hat című vígjátékot is, amely minden idők egyik legnagyobb bevételt hozó dán filmje lett.

Producerként ő jegyzi Lars von Trier A bűn lélektana című filmjét is.

1965-ben megalapította saját produkciós cégét, a Per Holst Filmet, és az évek során számos vezető pozíciót töltött be filmes szervezetekben, többek között az Európai Filmakadémia igazgatótanácsának is elnöke volt 2000 és 2005 között. Pályafutása során számos kitüntetést kapott.