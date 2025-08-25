Rendkívüli

Szijjártó Péter kemény választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

dánelhunytfilmrendező

Elhunyt minden idők egyik legsikeresebb dán filmjének rendezője

Meghalt Per Holst dán filmrendező és producer, aki minden idők egyik legsikeresebb dán filmjét, a Walter and Carlo – Up on Daddys Hat című vígjátékot is jegyezte. Holst 86 éves volt, halálának oka egyelőre nem ismert.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 8:37
Elhunyt Per Holst Fotó: Zdenek Nemec/Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Életének 86. évében elhunyt szombaton Per Holst dán rendező-producer – jelentette be a fia a Hollywood Reporter szerint. A filmes halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt minden idők egyik legsikeresebb dán filmjének rendezője
Képkocka a dán sikerfilmből, a Walter and Carlo – Up on Daddys Hatből (Forrás: Imdb)

Olyan kulturális örökséget hagyott hátra, amelyre nagyon büszkék vagyunk. A végsőkig aktív volt. Természetesen nem úgy, mint fiatalkorában, de amennyire tudott. Imádott olvasni, filmeket nézni és filmekről beszélgetni

– fogalmazott a dán állami televíziócsatornának Anders Holst.

Holst nevéhez fűződik a Vágy és virágzás, a Könyörtelenek, vagy A Fekete Madonna, de 

ő rendezte az 1985-ös Walter and Carlo – Up on Daddys Hat című vígjátékot is, amely minden idők egyik legnagyobb bevételt hozó dán filmje lett.

Producerként ő jegyzi Lars von Trier A bűn lélektana című filmjét is.

1965-ben megalapította saját produkciós cégét, a Per Holst Filmet, és az évek során számos vezető pozíciót töltött be filmes szervezetekben, többek között az Európai Filmakadémia igazgatótanácsának is elnöke volt 2000 és 2005 között. Pályafutása során számos kitüntetést kapott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu