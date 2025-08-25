Rendkívüli

Bruce WillisDie Hardafázia

Bruce Willis felesége könnyek között beszélt arról, hogyan dolgozta fel, hogy férje gyógyíthatatlan beteg

Emma Heming Willis könnyeivel küszködve mesélt férje diagnózisára adott szívszorító reakciójáról.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 14:40
Emma Heming és Bruce Willis
Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis elárulta, hogyan érezte magát, amikor férjénél demenciát diagnosztizáltak – írja az Unilad.

Bruce Willis felesége az ABC-nek adott interjút az elmúlt évek nehézségeiről ( Forrás: Youtube)

A hollywoodi sztár az 1980-as évek végén ikonikus akciófilm-karriert épített ki, legismertebb szerepe John McClane a Die Hard-filmekből. A 70 éves színész 2022-ben egészségügyi problémák miatt kénytelen volt visszavonulni, ugyanis nyelvi zavart afáziát állapítottak meg nála. A következő évben Willis családja közölte, hogy a színészt frontotemporális demenciával (FTD) diagnosztizálták.

Az FTD a homlok mögötti agylebenyeket érinti, tünetei között szerepel a személyiségváltozás, a rögeszmés viselkedés és a beszédzavar.

A progresszív betegségre és annak lassítására nincs gyógymód.

Emma Heming Willis – aki 16 éve házastársa a színésznek – először beszélt az ABC csatornán Diane Sawyernek arról, hogyan fogadta az életüket megváltoztató diagnózist, a „váratlan utazást”, ami egyben az asszony hamarosan megjelenő könyvének a címe.

Bepánikoltam. Küzdenem kellett a tehetetlenség érzésével, úgy éreztem, hogy nincs kontrollom a családommal történtek felett.

– fogalmazott Heming az interjúban. Hozzátette: 

– Ugyanakkor a gyásszal is küzdöttem, az eddigi életem elvesztésével, miközben két kislányunkat neveltem. Rájöttem, hogy ez az új valóság könnyen felemészthet, ha hagyom. Ekkor nyúltam a mentőövért.

Folytatta: „A nyilvánosságra hozatal sok okból is helyes döntés volt a családunk számára: csökkentette a megbélyegzést, növelte a tudatosságot, és számomra lehetőséget adott arra, hogy kapcsolatba lépjek egy szélesebb közösséggel.”

Emma Heming Willis, mint mondta, bánja, hogy nem kért hamarabb segítséget: „Minden megváltozott, amikor megtaláltam a megfelelő információkat, forrásokat és közösséget, amelyre támaszkodhattam. Rájöttem, hogy az új szerepemben, gondozóként is van még hatalmam. Ezzel együtt elkezdtem örömöt találni, meglátni a szépséget, és a reményt választani.”

Heming azt is elmondta, a könyvírásba azért fogott, mert fontosnak tartotta, hogy segítsen másoknak, akik hasonlóan súlyos helyzetben vannak, mint ő és családja.

Az Emma Heming Willis-szel készült interjú augusztus 26-án kerül adásba az ABC-n.

 

 

