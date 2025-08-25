Bruce Willis felesége könnyek között beszélt arról, hogyan dolgozta fel, hogy férje gyógyíthatatlan beteg

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis elárulta, hogyan érezte magát, amikor férjénél demenciát diagnosztizáltak – írja az Unilad.

Bruce Willis felesége az ABC-nek adott interjút az elmúlt évek nehézségeiről ( Forrás: Youtube)

A hollywoodi sztár az 1980-as évek végén ikonikus akciófilm-karriert épített ki, legismertebb szerepe John McClane a Die Hard-filmekből. A 70 éves színész 2022-ben egészségügyi problémák miatt kénytelen volt visszavonulni, ugyanis nyelvi zavart afáziát állapítottak meg nála. A következő évben Willis családja közölte, hogy a színészt frontotemporális demenciával (FTD) diagnosztizálták.

Az FTD a homlok mögötti agylebenyeket érinti, tünetei között szerepel a személyiségváltozás, a rögeszmés viselkedés és a beszédzavar.

A progresszív betegségre és annak lassítására nincs gyógymód.

Emma Heming Willis – aki 16 éve házastársa a színésznek – először beszélt az ABC csatornán Diane Sawyernek arról, hogyan fogadta az életüket megváltoztató diagnózist, a „váratlan utazást”, ami egyben az asszony hamarosan megjelenő könyvének a címe.

Bepánikoltam. Küzdenem kellett a tehetetlenség érzésével, úgy éreztem, hogy nincs kontrollom a családommal történtek felett.

– fogalmazott Heming az interjúban. Hozzátette:

– Ugyanakkor a gyásszal is küzdöttem, az eddigi életem elvesztésével, miközben két kislányunkat neveltem. Rájöttem, hogy ez az új valóság könnyen felemészthet, ha hagyom. Ekkor nyúltam a mentőövért.

Folytatta: „A nyilvánosságra hozatal sok okból is helyes döntés volt a családunk számára: csökkentette a megbélyegzést, növelte a tudatosságot, és számomra lehetőséget adott arra, hogy kapcsolatba lépjek egy szélesebb közösséggel.”

Emma Heming Willis, mint mondta, bánja, hogy nem kért hamarabb segítséget: „Minden megváltozott, amikor megtaláltam a megfelelő információkat, forrásokat és közösséget, amelyre támaszkodhattam. Rájöttem, hogy az új szerepemben, gondozóként is van még hatalmam. Ezzel együtt elkezdtem örömöt találni, meglátni a szépséget, és a reményt választani.”

Heming azt is elmondta, a könyvírásba azért fogott, mert fontosnak tartotta, hogy segítsen másoknak, akik hasonlóan súlyos helyzetben vannak, mint ő és családja.