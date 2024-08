Paloznak, a jazz balatoni fővárosa

A Paloznaki Jazzpiknik egy születésnapi bulival indult, amit a tájház udvarán rendeztek meg és ebből nőtte ki magát háromnapos, egy nagy- és három kisszínpados produkcióvá, amely 2015 óta a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává is vált. Az alapötletet a jó borok és a jó zene kapcsolata adta Homola Szabolcs és Valde Orsolya számára. Egy olyan színvonalas rendezvény létrehozása lebegett a szemük előtt, amely a tömegfesztiválok mellett alternatívát kínál a Balatonon.

Egyre többen érkeznek a Paloznaki Jazzpiknik koncertjeire (Fotó: Havran Zoltán)

A Paloznaki Jazzpiknik története, programjai

– Annyira organikusan fejlődött a fesztivál, hogy szinte észre sem vettük, hogy ekkora lett, lépésről lépésre alakult ki – avat be Valde Orsolya, a Paloznaki Jazzpiknik alapítója és fesztiváligazgatója Tony Hadley nagykoncertje előtt. – Mi is ezzel együtt nőttünk bele a feladatba.

Nem volt modell a fejünkben. Elkezdtük a magunk örömére csinálni, és úgy tűnt, ami nekünk tetszik, másnak is. Itt van a borászatunk és a családi nyaralónk, erre az elzárt, álmos kis településre akartunk hozni valamit. Annyira szép és értékes minden, ami itt van. Számos díjat nyert, girbegurba utcáival, nádtetős házaival, ezt szerettük volna megmutatni mindenkinek. Korábban mindig azt mondtam, ez olyan, mint a geocaching, elrejtettünk ide egy fesztivált – mondta mosolyogva.

Fábián Juli koncertje vonzott be először annyi embert, hogy egyértelmű volt, van igény a rendezvényre. Öt év után érkezett el egy töréspont, akkor el kellett dönteniük, folytatják-e így, vállalva, hogy lassan elfogynak az érdeklődők, vagy váltanak és tágítják a zenei kínálatot. Az utóbbi mellett döntöttek és ekkor kezdett igazán nőni a fesztivál.

Valde Orsolya a fesztivál alapító igazgatója (Fotó: Havran Zoltán)

– Szerettük volna megmutatni, milyen színes, fülbemászó és élvezetes lehet ez a műfaj, a nagyszínpadon így évek óta helyet adunk populárisabb, a közönséget idevonzó zenekaroknak, így került az idei programba Anastacia. Korábban el sem tudtuk képzelni, hogy meghívhatunk olyan nemzetközi előadókat is, akik itthon nem ismertek, de most már ez is működik – teszi hozzá a fesztiváligazgató.

Elmondta, hogy a fellépő zenekarok 70 százaléka jazz, de a nemzetközi előadók tekintetében felvállaltak egyfajta szabadságot. Olyan művészeket hívnak, akiknek közük van a jazzhez, de a nagyobb közönség is szereti, mint a funk és a soul képviselőit. – A jazz mindenben benne van: vagy belekerült, vagy alapja a zenének. Így vállaljuk a popelőadóinkat is, mert megtaláljuk bennük a „jazzkromoszómát” – árulta el Valde Orsolya.

Tony Hadley a fesztivál színpadán (Fotó: Havran Zoltán)

Csütörtökön Izo FitzRoy és Anastacia nyitotta a háromnapos pikniket, óriási sikerrel. Pénteken a kezdő együttes a 90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky királya, a The Brand New Heavies világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival tért vissza Paloznakra. Majd Tony Hadley következett, a Spandau Ballet egykori énekese. Bár a koncertje alatt az eső egyre jobban zuhogott, a közönség nem tágított és ropta a táncot a fülbemászó dalokra. Végül a Kraak & Smaak koncertjével zárult az este. Szombaton a fiatal holland popformáció, a Son Mieux lépett fel, és adott a színpadot felrobbantó koncertet, majd a szervezők régi vágyaként a Morcheeba zenélt a holdfényes szőlőhegy oldalában. A brit együttes sikere közel harminc éve töretlen, sokszínű zenei stílusuk lounge, dub, trip-hop, blues- és downtempo elemeket ötvöz. Záróakkordként az MF Robots hangjai búcsúztatták a 12. Paloznaki Jazzpikniket. Valde Orsolya külön kiemelte az együttest, akik két éve hatalmas homokviharban játszottak Paloznakon, ennek ellenére nem hagyták abba a koncertet.